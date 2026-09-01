Le prix de l'essence explose à 2$/litre au Québec : Ça pourrait empirer d'ici une semaine
Il y a des régions où ça fait plus mal que d'autres. 😲
Remplir son réservoir fait de plus en plus mal au portefeuille. Depuis quelques jours, le prix moyen de l'essence a franchi la barre symbolique des 2 $ le litre, et c'est le cas encore ce 1er septembre, notamment dans deux régions administratives du Québec, selon les données officielles de la Régie de l'énergie. Et le pire pourrait encore être à venir.
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Deux régions au-dessus de 2 $ le litre
C'est dans le Nord-du-Québec que la facture est la plus salée, avec une moyenne de 201,4 ¢/L. Montréal suit de près avec 200,3 ¢/L. Laval n'est pas loin derrière, à 198,9 ¢/L, tout comme la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, à 196,6 ¢/L.
À l'autre bout du spectre, l'Outaouais (179,9 ¢/L) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (175,1 ¢/L) restent les régions les plus abordables pour faire le plein.
Voici la moyenne affichée mardi dans chacune des régions administratives du Québec :
- Nord-du-Québec : 201,4 ¢/L
- Montréal : 200,3 ¢/L
- Laval : 198,9 ¢/L
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 196,6 ¢/L
- Lanaudière : 191,7 ¢/L
- Laurentides : 191,5 ¢/L
- Côte-Nord : 188,6 ¢/L
- Estrie : 187,8 ¢/L
- Abitibi-Témiscamingue : 187,3 ¢/L
- Montérégie : 187,1 ¢/L
- Mauricie : 185,8 ¢/L
- Bas-Saint-Laurent : 185,7 ¢/L
- Chaudière-Appalaches : 183,8 ¢/L
- Centre-du-Québec : 183,7 ¢/L
- Capitale-Nationale : 183,3 ¢/L
- Outaouais : 179,9 ¢/L
- Saguenay–Lac-Saint-Jean : 175,1 ¢/L
Pourquoi ça pourrait encore empirer
Le pire, c'est que cette flambée survient à un très mauvais moment. La suspension de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le carburant diesel, en vigueur depuis le 20 avril 2026, doit prendre fin le 7 septembre. Une fois cette taxe de retour, le litre pourrait donc coûter encore plus cher aux pompes, et ce, dans toutes les régions de la province. Ça représenterait une hausse de 10 cents par litre.
Cependant, plusieurs spécialistes sont d'avis que le gouvernement Carney ne ramènera pas la taxe d'accise dans le contexte économique actuel.
« Avec ce qui se passe avec les tarifs, la guerre commerciale avec les États-Unis, ça ne serait politiquement pas une bonne occasion, ça serait vraiment un suicide politique d'essayer de remettre ça la semaine prochaine. Je pense que le gouvernement Carney va attendre avant de la remettre, va attendre que le contexte s’apaise un peu plus, a indiqué Sylvain Audette, membre associé de la Chaire de recherche en gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, en entrevue à Radio-Canada.
Comment sauver quelques cents à la pompe
En attendant, quelques réflexes peuvent aider à limiter les dégâts : comparer les prix avant de partir, éviter de faire le plein les fins de semaine (où les prix ont tendance à grimper) et magasiner du côté des stations à grand volume, comme Costco, qui offrent généralement de meilleurs tarifs. Tu peux aussi utiliser l'outil Régie Essence Québec qui répertorie les prix de chaque station-service en temps réel.
Toutes les données ci-dessus proviennent du relevé quotidien de la Régie de l'énergie et datent du mardi 1er septembre 2026. Les prix affichés peuvent changer à tout moment.
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