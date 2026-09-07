Ce village à 1h30 de Montréal est rempli de milliers de citrouilles illuminées et c'est WOW
Tu y vas avec qui? 🎃
Chaque automne, une poignée de destinations réussissent à transformer la citrouille en véritable œuvre d’art, et l’une d’elles se trouve à moins de deux heures de Montréal. On parle ici d'un village rempli de milliers de sculptures illuminées, d’un décor digne d’un film et d’une ambiance qui donne clairement envie de sortir ton gros chandail en laine pour un road trip d’un soir.
À lire également : Ce festival de lanternes à Montréal est l'incontournable pour une date féérique cet automne
Le Pumpkinferno, cette exposition extérieure devenue un rendez-vous incontournable au Village du Haut-Canada, revient cet automne à Morrisburg, en Ontario, et ça vaut la visite. Cette année, les journées d'ouverture sont réparties en quatre blocs entre le 2 et le 31 octobre, soit du 2 au 4, du 9 au 12, du 15 au 18, puis du 22 au 31 octobre.
Une fois sur place, attends-toi à déambuler parmi des scènes sculptées à la main, à t’arrêter dans des zones interactives pour prendre des photos et jouer à quelques jeux, puis à assister à un spectacle son et lumière où des centaines d’ampoules colorées dansent sur les airs de la thématique Ladies of the 80’s.
Le mini-train illuminé continue d’offrir sa balade de 15 à 20 minutes (8 $ plus taxes, billet vendu séparément), et les estomacs affamés trouveront leur bonheur entre le Willard’s Hotel, le Harvest Barn, les Queues de Castor, le Village Café et le Cauldron Corner Café.
Le parcours se complète généralement en une heure, mais rien ne t’empêche de flâner jusqu’à la fermeture pour profiter de toutes les installations. Les soirées ont lieu beau temps, mauvais temps, alors habille-toi en conséquence : la dernière entrée est acceptée entre 21 h et 21 h 30, et le site ferme à 22 h 30.
Si l’automne, les citrouilles géantes et les airs rétro te font vibrer, ce road trip vers l’Ontario risque de devenir ton nouveau classique saisonnier.
Pumpkinferno au Village du Haut-Canada
Prix : 23 $ par adulte, 22 $ pour les 65 ans et plus, 21 $ pour les 13 à 18 ans et les 5 à 12 ans (taxes en sus). Gratuit pour les 0 à 4 ans.
Quand : Soirées sélectionnées entre le 2 et le 31 octobre 2026
Adresse : 13740, route County 2, Morrisburg, ON
Accessibilité : Soirées spéciales les 6, 14 et 21 octobre pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des enjeux de traitement sensoriel.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ce petit village à 2 h de Montréal est mon préféré pour un « road trip » d'automne magique ›
- Ce charmant village à moins d’une heure de Montréal est parfait pour un road trip d’automne ›
- Ce festival de lanternes à Montréal est l'incontournable pour une date féérique cet automne ›
- Cette petite ville à 3 h de Montréal est un trésor caché pour une escapade d'automne ›