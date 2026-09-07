Ce village à 1h30 de Montréal est rempli de milliers de citrouilles illuminées et c'est WOW

Tu y vas avec qui? 🎃

Deux personnes devant une structure de citrouilles. Droite : Le train du ​Upper Canada Village.

Ce village en Ontario est rempli de cirtouilles lumineuses.

Upper Canada Village - Morrisburg, Ontario | Facebook
Éditrice Junior

Chaque automne, une poignée de destinations réussissent à transformer la citrouille en véritable œuvre d’art, et l’une d’elles se trouve à moins de deux heures de Montréal. On parle ici d'un village rempli de milliers de sculptures illuminées, d’un décor digne d’un film et d’une ambiance qui donne clairement envie de sortir ton gros chandail en laine pour un road trip d’un soir.

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Le Pumpkinferno, cette exposition extérieure devenue un rendez-vous incontournable au Village du Haut-Canada, revient cet automne à Morrisburg, en Ontario, et ça vaut la visite. Cette année, les journées d'ouverture sont réparties en quatre blocs entre le 2 et le 31 octobre, soit du 2 au 4, du 9 au 12, du 15 au 18, puis du 22 au 31 octobre.

Une fois sur place, attends-toi à déambuler parmi des scènes sculptées à la main, à t’arrêter dans des zones interactives pour prendre des photos et jouer à quelques jeux, puis à assister à un spectacle son et lumière où des centaines d’ampoules colorées dansent sur les airs de la thématique Ladies of the 80’s.

Le mini-train illuminé continue d’offrir sa balade de 15 à 20 minutes (8 $ plus taxes, billet vendu séparément), et les estomacs affamés trouveront leur bonheur entre le Willard’s Hotel, le Harvest Barn, les Queues de Castor, le Village Café et le Cauldron Corner Café.

Le parcours se complète généralement en une heure, mais rien ne t’empêche de flâner jusqu’à la fermeture pour profiter de toutes les installations. Les soirées ont lieu beau temps, mauvais temps, alors habille-toi en conséquence : la dernière entrée est acceptée entre 21 h et 21 h 30, et le site ferme à 22 h 30.

Si l’automne, les citrouilles géantes et les airs rétro te font vibrer, ce road trip vers l’Ontario risque de devenir ton nouveau classique saisonnier.

Pumpkinferno au Village du Haut-Canada

Prix : 23 $ par adulte, 22 $ pour les 65 ans et plus, 21 $ pour les 13 à 18 ans et les 5 à 12 ans (taxes en sus). Gratuit pour les 0 à 4 ans.

Quand : Soirées sélectionnées entre le 2 et le 31 octobre 2026

Adresse : 13740, route County 2, Morrisburg, ON

Accessibilité : Soirées spéciales les 6, 14 et 21 octobre pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des enjeux de traitement sensoriel.

Site Internet du Pumpkinferno


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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