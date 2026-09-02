8 des meilleures activités de 0 $ à 45 $ pour sortir à Montréal durant le long week-end

Tu veux avoir du fun? C'est par ici!

Une personne dans les décors de Festilumi. Droite : Des personnes en patin à roulettes.

Quoi faire à Montréal durant le long week-end de la fête du Travail.

@festilumimontreal | Instagram, Vivien Gaumand | Courtoisie
Éditrice Junior

Pour le long week-end de la fête du Travail, Montréal t'offre une myriade de choses à faire. Festivals, parcours déambulatoire, party sur roulettes et plus encore peuvent rendre ton temps libre encore plus amusant, et le plus beau dans tout ça, c'est que plusieurs options sont gratuites.

À lire également : Des partys pré-Piknic Électronik GRATUITS débarquent sur la terrasse du Casino de Montréal

On a donc sélectionné huit des meilleures activités à faire dans la métropole du 4 au 7 septembre, tu n'as donc plus qu'à choisir ce qui te parle le plus!

Faire du patin à roulettes sous le ciel étoilé

Des gens en patins \u00e0 roulettes \u00e0 la patinoire de l'esplanade Tranquille.

Tu peux faire du patin à roulettes sur l'esplanade Tranquille dès ce mois-ci.

Vivien Gaumand | Courtoisie

Prix : Gratuit (location de patins et d'équipement offerte sur place)

Quand : Du 5 septembre au 25 octobre 2026, du lundi au mercredi de 16 h à 22 h, le jeudi de 12 h à 22 h, vendredi de 12 h à 23 h, samedi de 10 h à 23 h et dimanche de 10 h à 22 h

Adresse : Esplanade Tranquille - 1442, rue Clark, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Il n'y a pas que durant l'hiver que tu peux aller patiner sur l'esplanade Tranquille. Dès le 5 septembre, l'endroit se transforme en roulathèque à ciel ouvert, avec des soirées musicales thématiques, une boule disco et des projections colorées qui donnent une ambiance festive à cette sortie qui promet de devenir un classique de la fin de l'été et du début de l'automne.

Site Internet de Quartier des Spectacles Montréal

Plonger dans une fiesta latine en pleine ville

Prix : 10 $ pour la section réservée

Quand : Du 4 au 7 septembre 2026

Adresse : Le Balcon X Terrasse - 463, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, le nouveau festival Santa Caterina transforme le parvis de l'église Saint-James en fiesta célébrant les rythmes de Cuba et de l'Amérique latine. À travers des performances en direct, la salsa, le merengue, la bachata et bien plus encore seront à l'honneur pour te faire vibrer et danser comme si tu te retrouvais directement à La Havane, sans quitter Montréal.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du X terrasse

Dévorer des tacos

Prix : À partir de 14,95 $ par entrée par adulte, nourriture et boissons à partir de 4 $

Quand : Du 5 au 7 septembre 2026

Adresse : Quai de l'Horloge - 1, rue Port-de-Montréal, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les fans de tacos peuvent déjà commencer à saliver, car le Taco Fest débarque au Quai de l'Horloge avec plus de 125 variations de ce mets, avec des options allant des grands classiques aux versions plus originales, accompagnées de cocktails et de spiritueux d'agave. Avec son ambiance festive et quelque 20 000 personnes attendues, l'événement te permet de goûter un peu au Mexique sans prendre l'avion.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du Tacos Fest

Profiter d'une dernière soirée aux Premiers Vendredis

Prix : Gratuit, nourriture et boissons en vente sur place

Quand : Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2026, de 16 h à 23 h

Adresse : Esplanade du Parc olympique - 4141, av. Pierre-de Coubertin, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les Premiers Vendredis clôturent leur saison 2026 en grand avec une dernière édition sur l'Esplanade du Parc olympique. Le vendredi, c'est l'ambiance classique qu'on connaît : food trucks, musique et ambiance habituelle du rendez-vous. Le samedi, on sort le grand jeu avec des fanfares déambulatoires, un spectacle immersif et des surprises un peu partout sur le site. Prévois aussi des dégustations gratuites (dont du vin) et des dizaines de kiosques de bouffe de rue pour un dernier tour de piste gourmand avant l'automne.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Vibrer au rythme du trad à Montréal

Prix : Gratuit en extérieur, spectacles payants en intérieur

Quand : Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026

Adresse : Parc Ahuntsic et Maison de la culture Ahuntsic - 10300, rue Lajeunesse, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festival Trad Montréal souligne sa 34e édition avec trois jours de concerts, de veillées, de jams, d'ateliers, de classes de maître et de projections, en plus d'un spectacle jeune public et de kiosques sur place. La programmation extérieure, entièrement gratuite, prend d'assaut le parc Ahuntsic avec des artistes comme Les Mercenaires du terroir, Pine Tree Flyers, Olivier Soucy en trio, Sandrine Masse, Plume et Zeugma. Au chapiteau, attends-toi entre autres à L'Ensemble trad jeunesse, Malvenn, Volages et une fanfare déambulatoire, pendant que Le Boisé accueille ses propres performances tout au long des après-midis. Le tout se déroule à quelques pas de la Maison de la culture Ahuntsic, où se tiennent les spectacles payants en salle.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du Festival Trad Montréal

Suivre la parade du Festival des arts de ruelle

Prix : Gratuit

Quand : Vendredi 4 septembre 2026, à 18 h 30

Adresse : Parc de la Savane - 7895, av. Mountain Sights, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festival des arts de ruelle s'invite à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce avec une parade festive tout en musique qui célèbre dix ans de créativité et de moments partagés. Le parcours part du Parc de la Savane et traverse les ruelles et rues Mountain Sights, Paré, Yolène-Jumelle, Buchan et Victoria.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Explorer plus de 13 mondes lumineux au Festilumi

Prix : À partir de 17,95 $ pour les enfants (2-12 ans) et 29,95 $ pour les adultes, gratuit pour les moins de 2 ans

Quand : Sous réservation, dates disponibles jusqu'à la fin octobre au moment d'écrire ces lignes

Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché-Central, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Festilumi te propose un parcours lumineux nocturne de 1,5 km à explorer en famille ou entre amis, avec plus de treize mondes thématiques illuminés. Plusieurs nouveautés se sont ajoutées cette année, dont un labyrinthe fluorescent. Une zone de divertissement avec FunHub et Laser Game Evolution, ainsi que des animations et spectacles sur place complètent l'expérience, qui dure entre 60 et 90 minutes.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Réserver sur le site de Fever

Tenter de survivre à la salle d'évasion Massacre

Prix : 45 $ par personne

Quand : Sous réservation, du lundi au jeudi de 14 h à 22 h, le vendredi de 14 h à minuit, le samedi de midi à minuit et le dimanche de midi à 22 h

Adresse : Question Games Montréal - Plateau - 4119, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dans cette salle d'évasion au niveau de difficulté qualifié d'« impossible », toi et ton groupe (de 3 à 8 participant.e.s) êtes enfermés dans une cabane au fond des bois, avec seulement une heure avant que vos ravisseurs ne passent à l'acte. Dans la pénombre presque totale, il faut résoudre des énigmes macabres et déjouer les pièges pour t'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Le scénario, conçu par l'équipe de Question Games, mise sur le suspense, la logique et l'entraide, pour une durée totale de 90 minutes.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants

Le site Internet de Question Games

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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