Des partys pré-Piknic Électronik GRATUITS débarquent sur la terrasse du Casino de Montréal
Cocktails dans des seaux, DJs et brunch? OUI SVP!
Un dimanche qui commence par un brunch en plein air, de la musique électro et un verre en main dès 11 h : c'est le nouveau rituel que le Casino de Montréal et le Piknic Électronik, qui revient en ville pour quelques semaines, s'apprêtent à lancer. L'automne arrive, mais les fans du fameux événement musical n'ont pas encore besoin de faire leur deuil de leurs partys hebdomadaires, bien au contraire.
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Baptisée Pré-Piknic, une nouvelle programmation gratuite débarque dans le décor plein de verdure de la magnifique Terrasse Le jardin, juste à côté du parc Jean-Drapeau. Dès le 30 août et jusqu’au 11 octobre, à l’exception du 20 septembre, les lieux se transforment chaque dimanche en petite bulle festive de 11 h à 15 h, où se mêlent brunch, cocktails et sets de DJs venant de Montréal. Tu pourras donc non seulement profiter du Piknic jusqu'en octobre, mais aussi commencer le party plus tôt.
On y retrouvera d’ailleurs plusieurs signatures propres à Piknic Électronik, dont les fameux buckets réutilisables et une carte de cocktails inspirée de celle servie sur le site du festival. Pour manger, un menu brunch pensé spécialement pour l’occasion sera proposé sur place (à noter que la nourriture et les boissons ne sont pas comprises dans la gratuité de l’événement).
Seulement 350 places sont disponibles à chaque édition, et l’événement s’adresse exclusivement aux 18 ans et plus.
« On avait envie de faire rayonner l’univers de Piknic Électronik au-delà de notre site », mentionne Delphine Poux, du côté de Multicolore, l’entreprise derrière le festival.
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment planifier leurs sorties d’avance : la programmation est déjà connue. Voici qui sera aux platines cet automne :
Tu peux donc déjà commencer à planifier tes dimanches d’automne en conséquence, parce que dormir jusqu’à midi devra attendre.
Le Pré-Piknic à la Terrasse Le jardin
Prix : Gratuit (nourriture et boissons en vente sur place)
Quand : Tous les dimanches du 30 août au 11 octobre (sauf le 20 septembre), de 11 h à 15 h
Adresse : Terrasse Le jardin, Casino de Montréal - 1, av. du Casino, Montréal, Québec, QC
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