Des partys pré-Piknic Électronik GRATUITS débarquent sur la terrasse du Casino de Montréal

Cocktails dans des seaux, DJs et brunch? OUI SVP!

Deux personnes au Piknic Électronik avec un sceau. Droite : La Terrasse Le jardin du Casino de Montréal.

Quoi faire à Montréal : Des partys pré-Piknic Électronik auront lieu au Casino de Montréal.

@_juliarollin | Instagram, Casino de Montréal | Courtoisie
Éditrice Junior

Un dimanche qui commence par un brunch en plein air, de la musique électro et un verre en main dès 11 h : c'est le nouveau rituel que le Casino de Montréal et le Piknic Électronik, qui revient en ville pour quelques semaines, s'apprêtent à lancer. L'automne arrive, mais les fans du fameux événement musical n'ont pas encore besoin de faire leur deuil de leurs partys hebdomadaires, bien au contraire.

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Baptisée Pré-Piknic, une nouvelle programmation gratuite débarque dans le décor plein de verdure de la magnifique Terrasse Le jardin, juste à côté du parc Jean-Drapeau. Dès le 30 août et jusqu’au 11 octobre, à l’exception du 20 septembre, les lieux se transforment chaque dimanche en petite bulle festive de 11 h à 15 h, où se mêlent brunch, cocktails et sets de DJs venant de Montréal. Tu pourras donc non seulement profiter du Piknic jusqu'en octobre, mais aussi commencer le party plus tôt.

On y retrouvera d’ailleurs plusieurs signatures propres à Piknic Électronik, dont les fameux buckets réutilisables et une carte de cocktails inspirée de celle servie sur le site du festival. Pour manger, un menu brunch pensé spécialement pour l’occasion sera proposé sur place (à noter que la nourriture et les boissons ne sont pas comprises dans la gratuité de l’événement).

Seulement 350 places sont disponibles à chaque édition, et l’événement s’adresse exclusivement aux 18 ans et plus.

« On avait envie de faire rayonner l’univers de Piknic Électronik au-delà de notre site », mentionne Delphine Poux, du côté de Multicolore, l’entreprise derrière le festival.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment planifier leurs sorties d’avance : la programmation est déjà connue. Voici qui sera aux platines cet automne :

  • 30 août : Shirlee - Roudy
  • 6 septembre : Lara Bee - Dimitry
  • 13 septembre : Tali Rose - Andrea de Tour
  • 27 septembre : Cece the Red - Arielle Roberge
  • 4 octobre : Ferias : Guthrie b2b Alina
  • 11 octobre : Minzi Roberta - Flleur


    • Tu peux donc déjà commencer à planifier tes dimanches d’automne en conséquence, parce que dormir jusqu’à midi devra attendre.

    Le Pré-Piknic à la Terrasse Le jardin

    Prix : Gratuit (nourriture et boissons en vente sur place)

    Quand : Tous les dimanches du 30 août au 11 octobre (sauf le 20 septembre), de 11 h à 15 h

    Adresse : Terrasse Le jardin, Casino de Montréal - 1, av. du Casino, Montréal, Québec, QC

    Site Internet du Piknic Électronik

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    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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