Ce labyrinthe de 7 km à Lanaudière est ouvert la nuit et c'est pas pour les peureux
Tu peux aussi choisir de le faire de jour si tu n'es pas assez « game » pour tenter l'expérience le soir. 👀
Si t'aventurer dans un labyrinthe en pleine noirceur ne te fait pas peur, tu peux tester ton courage en te rendant à la Ferme Guy Rivest, à Rawdon, dans Lanaudière. Son immense champ de maïs prend des airs franchement creepy une fois le soleil couché, avec plus de 125 décorations d'horreur cachées entre les épis. Que ce soit pour te donner des frissons dans le dos avant l'Halloween ou simplement pour avoir une raison de serrer ta date dans tes bras, cette sortie automnale mérite une place sur ta bucket list du mois d'octobre.
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À un peu moins d'une heure de Laval, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes en soirée tous les samedis, et ce, jusqu'au 31 octobre, jusqu'à 22 h 30. Le dernier départ se fait à 20 h 30, alors ne traîne pas trop si tu veux avoir le temps de retrouver la sortie avant la fermeture.
Et ça risque de te prendre un moment : le circuit s'étend sur environ 7 km de sentiers dans un champ de 6,3 hectares, et tout prend une tout autre allure dans la pénombre. La ferme recommande d'ailleurs d'apporter une lampe de poche, ce qui en dit long sur l'ambiance qui t'attend.
Entre les rangées de maïs, plus de 125 éléments thématiques ont été installés, et certains peuvent bouger, produire des sons ou s'animer à ton passage. Des lumières s'ajoutent au décor en soirée, de quoi te faire sursauter au détour d'un sentier quand tu t'y attends le moins.
Pas de panique, par contre : les personnages issus de tes pires cauchemars ne surgiront pas derrière toi, car il n'y a aucun acteur ou actrice de caché dans le champ. Tu peux donc profiter de l'ambiance et avoir quelques frissons sans craindre qu'on te saute dessus (à moins que ta date ne décide de te jouer un tour!).
Si tes nerfs lâchent en chemin, sache que le labyrinthe est divisé en quatre sections, te permettant de choisir à chaque étape si tu veux continuer ou quitter le parcours. Une porte de sortie bien pratique si ton sens de l'orientation t'a complètement abandonné.
Pour corser le tout, les ados et les adultes peuvent aussi tenter de résoudre une toute nouvelle enquête pour meurtre incluse avec l'admission. Le scénario débute à 21 h 17, au moment où le Dr Guéritout est retrouvé sans vie. Treize suspects figurent sur la liste, mais un seul est coupable. À toi de repérer les indices et d'éliminer les suspects au fil des sentiers pour démasquer le meurtrier. Ouvre l'œil!
Une option familiale aussi disponible
Si la noirceur te fait vraiment trop peur, tu peux aussi tenter l'expérience de jour, du mercredi au dimanche de 9 h à 18 h, avec une dernière entrée à 16 h.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés, avec une chasse au trésor et un parcours adapté aux enfants. Les poussettes sont acceptées dans les sentiers et des chariots peuvent être empruntés gratuitement pour les petites jambes fatiguées. Sur place, tu peux aussi choisir tes citrouilles, apporter ton lunch et profiter de l'aire de pique-nique et des jeux extérieurs.
Quant aux tarifs, l'accès au champ de maïs coûte 9,95 $ par personne de 14 ans et plus et 5,50 $ pour les 3 à 13 ans, alors que c'est gratuit pour les 2 ans et moins. Un forfait famille est aussi offert à 28,95 $, avant taxes. Le décor d'Halloween reste en place jusqu'au 1er novembre 2026.
Pssst : n'oublie pas d'appeler avant de te déplacer si les conditions météorologiques ne sont pas clémentes, puisque l'activité peut fermer en cas de pluie.
Le labyrinthe géant de la Ferme Guy Rivest
Coût : À partir de 5,50 $. Le tarif est de 5,50 $ pour les enfants de trois à treize ans et de 9,95 $ pour les personnes de 14 ans et plus. L’entrée est gratuite pour les enfants de deux ans et moins.
Quand : Du mercredi au dimanche, de 9 h à 18 h, avec une dernière admission à 16 h. Les samedis du 26 septembre au 31 octobre 2026, le labyrinthe demeure ouvert jusqu’à 22 h 30 et la dernière entrée est à 20 h 30. La version Halloween est présentée du 26 septembre au 1er novembre 2026.
Adresse : Ferme Guy Rivest, 1305, chemin Laliberté, Rawdon, QC.