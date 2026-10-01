6 voyages tout inclus dans le Sud de 1 279 à 1 475 $ au départ de Montréal cet automne
Histoire d'allonger un peu l'été!
Les journées raccourcissent, les feuilles tombent et le chauffage roule déjà à la maison. Si l'idée de sentir le sable chaud sous tes pieds te paraît plus attirante que jamais, on a ce qu'il te faut : des forfaits voyage en formule tout inclus au départ de Montréal, avec des dates à la fin octobre et en novembre.
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Au total, six hôtels ont retenu notre attention, avec des prix qui varient den 1 279 à 1 475 $ par personne pour une semaine complète. La République dominicaine se taille la part du lion avec quatre adresses, de Punta Cana à Samaná, alors que le Mexique complète la sélection avec deux options à Cancun et dans la Riviera Maya. Bref, de quoi faire le plein de vitamine D avant de sortir la pelle.
Punta Cana - République dominicaine
Le Vik Hotel Arena Blanca, sur la plage de Bavaro à Punta Cana.
Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐⭐⭐½)
Prix : 1 279 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un tout-inclus simple et convivial à Punta Cana, le Vik Hotel Arena Blanca est une belle option. L'hôtel est posé directement sur la plage de Bavaro, où les palapas et les chaises longues t'attendent face à la mer. Le gros avantage : les soupers à la carte sont illimités et sans réservation, donc c'est italien un soir, mexicain le lendemain. Côté activités, le kayak, la voile et la plongée en apnée sont inclus, en plus d'une initiation à la plongée sous-marine à la piscine. Si tu voyages avec des enfants, le miniclub accueille les quatre à douze ans.
Santo Domingo - République dominicaine
Le Coral Costa Caribe Resort, à 40 minutes de Santo Domingo.
Hôtel : Coral Costa Caribe Resort (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 465 $ par adulte en occupation double
Date : Du 28 octobre au 4 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Récemment rénové, le Coral Costa Caribe Resort a l'avantage d'être à seulement 40 minutes de Santo Domingo, l'une des plus anciennes villes des Caraïbes. C'est parfait si tu veux alterner entre les journées à relaxer sur la plage et une sortie pour explorer la capitale. Sur place, la piscine principale vaut le détour avec sa grotte, sa chute d'eau et son bar où tu peux commander sans sortir de l'eau. Pour souper, tu as le choix entre la cuisine méditerranéenne du Brisas et le tex-mex de La Costa, sans réservation. Côté activités, la plongée avec tuba, le pédalo et le minigolf sont au programme. Et si tu as un petit creux en pleine nuit, le Ricon Beach Grill reste ouvert jusqu'à 6 h.
Samaná - République dominicaine
L'Eurostars Grand Cayacoa, perché au-dessus de la baie de Samaná.
Hôtel : Eurostars Grand Cayacoa (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 315 $ par adulte en occupation double
Date : Du 17 au 24 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Perché au sommet d'une falaise, l'Eurostars Grand Cayacoa offre une vue sur la baie de Samaná qui risque de te faire oublier ton cellulaire pendant quelques jours... sauf pour prendre des photos. Ici, la végétation tropicale prend toute la place, et l'hôtel mise sur des couleurs vives et une architecture inspirée de la culture locale. Garde au moins une soirée pour le Xamana Panoramic Restaurant, où la cuisine gastronomique se déguste avec la baie en toile de fond. Le jour, tu peux partir en kayak ou en planche à pagaie, ou encore participer à un atelier de fabrication de chapeaux. Et pour une touche plus authentique, le Pueblo Village, tout près, te plonge dans la culture dominicaine.
Puerto Plata - République dominicaine
Le Playabachata, sur la plage de la baie de Maimón à Puerto Plata.
Hôtel : Playabachata (⭐⭐⭐½)
Prix : 1 305 $ par adulte en occupation double
Date : Du 17 au 24 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Au Playabachata, toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse, parfait pour prendre ton café du matin avec vue sur les montagnes et les jardins tropicaux. Le complexe est installé sur le sable doré de la baie de Maimón, à Puerto Plata. Avec deux piscines, six restaurants et quatre bars, tu as de quoi varier tes journées sans quitter l'hôtel. Ton forfait comprend deux soupers à la carte par semaine, au steakhouse ou au restaurant italien, et le buffet principal organise des soirées thématiques trois fois par semaine. Les familles apprécieront le miniclub pour les quatre à onze ans et la minidisco. Et après une soirée au lounge, des collations chaudes sont servies jusqu'à 2 h.
Riviera Maya - Mexique
Le Bluebay Grand Esmeralda, à 15 minutes de Playa del Carmen.
Hôtel : Bluebay Grand Esmeralda (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 475 $ par adulte en occupation double
Date : Du 18 au 25 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Le gros point fort du Bluebay Grand Esmeralda, ce sont ses six restaurants à la carte. En une semaine, tu peux passer d'un souper français à L'Atelier à un plat de pâtes chez Il Cuore De Rossi, puis à la cuisine mexicaine du Don Isi. Situé à 15 minutes de Playa del Carmen, le complexe est réparti en pavillons au milieu des jardins tropicaux, avec trois piscines pour profiter du soleil. Dans ta chambre, le minibar est réapprovisionné chaque jour, et pour les couche-tard, le bar Black & White sert des cocktails 24 heures sur 24. Côté famille, le miniclub Viva accueille les enfants de deux à douze ans, répartis en trois groupes d'âge.
Cancun - Mexique
La plage du Flamingo Cancun Resort, dans la zone hôtelière de Cancun.
Hôtel : Flamingo Cancun Resort All Inclusive (⭐⭐⭐½)
Prix : 1 339 $ par adulte en occupation double
Date : Du 28 octobre au 4 novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Situé entre la mer des Caraïbes et la lagune Nichupté, le Flamingo Cancun Resort te donne le meilleur des deux mondes : la plage de sable blanc d'un côté, et les couchers de soleil sur la lagune de l'autre, surtout avec une chambre vue lagon. Sur la plage, des palapas avec rideaux t'attendent pour une sieste à l'ombre. L'hôtel compte trois piscines, dont une avec un bar où tu peux te rendre à la nage. Pour souper, l'Albatros propose un menu à la carte, et le Don Roberto's sert de la pizza. Quatre fois par semaine, des spectacles animent la soirée. Et pour une expérience typique, essaie le temazcal, un bain de vapeur traditionnel offert en supplément.
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