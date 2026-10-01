6 voyages tout inclus dans le Sud de 1 279 à 1 475 $ au départ de Montréal cet automne

Histoire d'allonger un peu l'été!

Palapas avec rideaux sur la plage de sable blanc du Flamingo Cancun Resort au Mexique

Voyage dans le Sud : 6 destinations au départ de Montréal en octobre et novembre.

Vacances Air Canada
Éditrice Junior

Les journées raccourcissent, les feuilles tombent et le chauffage roule déjà à la maison. Si l'idée de sentir le sable chaud sous tes pieds te paraît plus attirante que jamais, on a ce qu'il te faut : des forfaits voyage en formule tout inclus au départ de Montréal, avec des dates à la fin octobre et en novembre.

À lire également : Cette ville peu connue en République dominicaine est un vrai coin de paradis à découvrir

Au total, six hôtels ont retenu notre attention, avec des prix qui varient den 1 279 à 1 475 $ par personne pour une semaine complète. La République dominicaine se taille la part du lion avec quatre adresses, de Punta Cana à Samaná, alors que le Mexique complète la sélection avec deux options à Cancun et dans la Riviera Maya. Bref, de quoi faire le plein de vitamine D avant de sortir la pelle.

Punta Cana - République dominicaine

Piscine du Vik Hotel Arena Blanca entour\u00e9e de palmiers \u00e0 Punta Cana

Le Vik Hotel Arena Blanca, sur la plage de Bavaro à Punta Cana.

Transat

Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 279 $ par adulte en occupation double

Date : Du 10 au 17 novembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un tout-inclus simple et convivial à Punta Cana, le Vik Hotel Arena Blanca est une belle option. L'hôtel est posé directement sur la plage de Bavaro, où les palapas et les chaises longues t'attendent face à la mer. Le gros avantage : les soupers à la carte sont illimités et sans réservation, donc c'est italien un soir, mexicain le lendemain. Côté activités, le kayak, la voile et la plongée en apnée sont inclus, en plus d'une initiation à la plongée sous-marine à la piscine. Si tu voyages avec des enfants, le miniclub accueille les quatre à douze ans.

C'est ici pour réserver

Santo Domingo - République dominicaine

Piscine et plage bord\u00e9es de palmiers au Coral Costa Caribe Resort en R\u00e9publique dominicaine

Le Coral Costa Caribe Resort, à 40 minutes de Santo Domingo.

Sunwing

Hôtel : Coral Costa Caribe Resort (⭐⭐⭐⭐)

Prix : 1 465 $ par adulte en occupation double

Date : Du 28 octobre au 4 novembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Récemment rénové, le Coral Costa Caribe Resort a l'avantage d'être à seulement 40 minutes de Santo Domingo, l'une des plus anciennes villes des Caraïbes. C'est parfait si tu veux alterner entre les journées à relaxer sur la plage et une sortie pour explorer la capitale. Sur place, la piscine principale vaut le détour avec sa grotte, sa chute d'eau et son bar où tu peux commander sans sortir de l'eau. Pour souper, tu as le choix entre la cuisine méditerranéenne du Brisas et le tex-mex de La Costa, sans réservation. Côté activités, la plongée avec tuba, le pédalo et le minigolf sont au programme. Et si tu as un petit creux en pleine nuit, le Ricon Beach Grill reste ouvert jusqu'à 6 h.

C'est ici pour réserver

Samaná - République dominicaine

Piscine entour\u00e9e de palmiers avec vue sur la baie de Saman\u00e1 \u00e0 l'Eurostars Grand Cayacoa.

L'Eurostars Grand Cayacoa, perché au-dessus de la baie de Samaná.

Sunwing

Hôtel : Eurostars Grand Cayacoa (⭐⭐⭐⭐)

Prix : 1 315 $ par adulte en occupation double

Date : Du 17 au 24 novembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Perché au sommet d'une falaise, l'Eurostars Grand Cayacoa offre une vue sur la baie de Samaná qui risque de te faire oublier ton cellulaire pendant quelques jours... sauf pour prendre des photos. Ici, la végétation tropicale prend toute la place, et l'hôtel mise sur des couleurs vives et une architecture inspirée de la culture locale. Garde au moins une soirée pour le Xamana Panoramic Restaurant, où la cuisine gastronomique se déguste avec la baie en toile de fond. Le jour, tu peux partir en kayak ou en planche à pagaie, ou encore participer à un atelier de fabrication de chapeaux. Et pour une touche plus authentique, le Pueblo Village, tout près, te plonge dans la culture dominicaine.

C'est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Piscine entour\u00e9e de palmiers au Playabachata \u00e0 Puerto Plata en R\u00e9publique dominicaine.

Le Playabachata, sur la plage de la baie de Maimón à Puerto Plata.

Sunwing

Hôtel : Playabachata (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 305 $ par adulte en occupation double

Date : Du 17 au 24 novembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Au Playabachata, toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse, parfait pour prendre ton café du matin avec vue sur les montagnes et les jardins tropicaux. Le complexe est installé sur le sable doré de la baie de Maimón, à Puerto Plata. Avec deux piscines, six restaurants et quatre bars, tu as de quoi varier tes journées sans quitter l'hôtel. Ton forfait comprend deux soupers à la carte par semaine, au steakhouse ou au restaurant italien, et le buffet principal organise des soirées thématiques trois fois par semaine. Les familles apprécieront le miniclub pour les quatre à onze ans et la minidisco. Et après une soirée au lounge, des collations chaudes sont servies jusqu'à 2 h.

C'est ici pour réserver

Riviera Maya - Mexique

Piscine bord\u00e9e de palmiers au Bluebay Grand Esmeralda dans la Riviera Maya au Mexique.

Le Bluebay Grand Esmeralda, à 15 minutes de Playa del Carmen.

Sunwing

Hôtel : Bluebay Grand Esmeralda (⭐⭐⭐⭐)

Prix : 1 475 $ par adulte en occupation double

Date : Du 18 au 25 novembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Le gros point fort du Bluebay Grand Esmeralda, ce sont ses six restaurants à la carte. En une semaine, tu peux passer d'un souper français à L'Atelier à un plat de pâtes chez Il Cuore De Rossi, puis à la cuisine mexicaine du Don Isi. Situé à 15 minutes de Playa del Carmen, le complexe est réparti en pavillons au milieu des jardins tropicaux, avec trois piscines pour profiter du soleil. Dans ta chambre, le minibar est réapprovisionné chaque jour, et pour les couche-tard, le bar Black & White sert des cocktails 24 heures sur 24. Côté famille, le miniclub Viva accueille les enfants de deux à douze ans, répartis en trois groupes d'âge.

C'est ici pour réserver

Cancun - Mexique

Palapas avec rideaux sur la plage de sable blanc du Flamingo Cancun Resort au Mexique

La plage du Flamingo Cancun Resort, dans la zone hôtelière de Cancun.

Vacances Air Canada

Hôtel : Flamingo Cancun Resort All Inclusive (⭐⭐⭐½)

Prix : 1 339 $ par adulte en occupation double

Date : Du 28 octobre au 4 novembre 2026

Pourquoi tu dois y aller : Situé entre la mer des Caraïbes et la lagune Nichupté, le Flamingo Cancun Resort te donne le meilleur des deux mondes : la plage de sable blanc d'un côté, et les couchers de soleil sur la lagune de l'autre, surtout avec une chambre vue lagon. Sur la plage, des palapas avec rideaux t'attendent pour une sieste à l'ombre. L'hôtel compte trois piscines, dont une avec un bar où tu peux te rendre à la nage. Pour souper, l'Albatros propose un menu à la carte, et le Don Roberto's sert de la pizza. Quatre fois par semaine, des spectacles animent la soirée. Et pour une expérience typique, essaie le temazcal, un bain de vapeur traditionnel offert en supplément.

C'est ici pour réserver


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
voyage dans le sudselloff vacationsvacances sunwingvoyages tout inclus
MontréalVoyageCanadaVoyageQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

6 voyages tout inclus dans le Sud de 1195$ à 1465$ au départ de Montréal (sans Cuba)

Un dernier voyage avant l'automne?

7 voyages d'été tout inclus dans le Sud de 1002$ à 1365$ au départ de Montréal (sans Cuba)

On a cherché les meilleures destinations à bon prix!

7 tout inclus à moins de 1400 $ dans le Sud (sans Cuba) pour un voyage à partir de Montréal

L'automne, c'est bien, mais la plage... c'est la plage! 🏝️

7 voyages tout inclus dans le Sud de 975 $ à 1 265 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Prends un peu d'avance sur ton teint estival!

Service Canada embauche 400 personnes et ça paie jusqu'à 70 000 $/an avec un secondaire 5

C'est le moment, si tu veux changer de carrière! 🤑

Nouvelle allocation pour l'épicerie: Jusqu'à 222 $ versés lundi prochain par le gouvernement

Avec le coût de vie, ça se prend bien. 🤑

Amendes salées au Québec : Ne monte pas ton abri Tempo en octobre avant cette date

On parle d'un montant allant jusqu'à 1000 $ par endroit! 👀😬

21 aliments vendus chez Dollarama qui sont québécois ou canadiens

Encourager local à petit prix? C'est un gros OUI! 😍🔥

Allocation-logement : Tu as jusqu'aujourd'hui pour réclamer jusqu'à 2 040$ de Revenu Québec

Vérifie ASAP s'il y a un chèque qui t'est dû. 💰

Recours collectif du lait végétal : La date limite pour réclamer jusqu'à 300 000 $ arrive

Si t'avais du lait d'amande ou d'avoine dans ton frigo en 2024, lis ça. ⏳

Problèmes avec AccèsD de Desjardins ce jeudi : Voici quoi savoir

Prends ton mal en patience pour payer ton loyer et le service de garde...

22 Tim Hortons au Québec ont écopé d’amendes du MAPAQ variant de 500 $ à 2 800 $ en 2026

Ça vaut toujours la peine de jeter un coup d'oeil. 👀

Un bazar de jeux de société usagés avec des prix dès 1 $ aura lieu à Montréal en octobre

À toi les trésors à petit prix!

Une série docu dévoilera tout du fameux « party d'influenceurs du vol Sunwing » (VIDÉO)

Les « ostrogoths » sont de retour dans ton écran!