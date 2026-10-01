22 Tim Hortons au Québec ont écopé d’amendes du MAPAQ variant de 500 $ à 2 800 $ en 2026

Ça vaut toujours la peine de jeter un coup d'oeil. 👀

Devanture du restaurant Tim Hortons à Montréal.

De nombreuses succursales Tim Hortons ont été sanctionnées par le MAPAQ cette année.

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Rédaction et édition

Difficile de parcourir bien longtemps les routes du Québec sans croiser un Tim Hortons. Avec ses centaines de restaurants aux quatre coins de la province, la chaîne fait partie du quotidien de bien des gens, que ce soit pour prendre un café en route vers le travail, faire une pause pendant un long trajet ou devenir la personne préférée de l’équipe en arrivant avec une boîte de café à l’aréna. Mais comme tout établissement qui sert de la nourriture, ses succursales doivent respecter des règles strictes en matière de salubrité.

À lire également : Ces 8 restos de la Rive-Sud de Montréal ont écopé de 1500 à 6000$ d'amendes du MAPAQ en 2026

Depuis le début de 2026, 22 cafés Tim Hortons situés au Québec ont été condamnés à une amende à la suite d’infractions relevées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Les amendes varient de 500 à 2 800 $ par établissement, selon les manquements constatés.

La propreté des lieux, la conservation des aliments et la présence de contaminants figurent parmi les manquements reprochés. Il faut toutefois distinguer le moment où une infraction est constatée de celui où le jugement est rendu. Même si toutes les condamnations présentées ci-dessous ont été prononcées récemment, les inspections à l’origine de ces dossiers peuvent remonter à plusieurs mois, voire davantage. Les procédures peuvent en effet s’étirer sur une longue période entre la visite du MAPAQ, la remise d’un constat d’infraction et le jugement du tribunal.

Pour éviter toute confusion, chaque entrée indique donc deux dates distinctes : celle de l’infraction et celle du jugement.

Voici les 22 succursales Tim Hortons au Québec condamnées à une amende depuis le début de 2026.

Tim Hortons - rue Sherbrooke E., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al, sur la rue Sherbrooke, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ deux fois en 2026.

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Adresse : 12775, rue Sherbrooke E., Montréal, QC

Total des amendes : 2 800 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Amende de 1 800 $ — date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-06-01
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-22 ; date du jugement : 2026-05-21

Tim Hortons - av. du Pont Sud, Alma

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Alma, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Alma, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2026.

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Adresse : 1049, av. du Pont Sud, Alma, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Trois infractions à différentes dates.

Total de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »
Amende de 500 $ — date de l'infraction : 2025-10-28 ; date du jugement : 2026-02-26
Amende de 500 $ — date de l'infraction : 2026-02-09 ; date du jugement : 2026-08-31

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l'infraction : 2025-10-28 ; date du jugement : 2026-02-26

Tim Hortons - av. Papineau, Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 8115, av. Papineau, Montréal, QC

Total des amendes : 1 300 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-01-15

Date du jugement : 2026-06-05

Tim Hortons - boul. des Galeries-d'Anjou, Montréal

Adresse : 7500, boul. des Galeries-d'Anjou, Montréal, QC

Total des amendes : 1 250 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-07-25

Date du jugement : 2026-03-02

Tim Hortons - rue Jarry E., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en septembre 2026.

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Adresse : 7150, rue Jarry E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-11-07

Date du jugement : 2026-09-15

Tim Hortons - boul. Le Carrefour, Laval

\u200bLe caf\u00e9 Tim Hortons au Carrefour Laval.

Le café Tim Hortons au Carrefour Laval, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

Tim Hortons

Adresse : 3035, boul. Le Carrefour, Laval, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2026-04-10

Date du jugement : 2026-05-12

Tim Hortons - boul. Henri-Bourassa E., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons sur Henri-Bourassa \u00e0 Montr\u00e9al, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons sur Henri-Bourassa E. à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.

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Adresse : 7950, boul. Henri-Bourassa E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-02-13

Date du jugement : 2026-04-28

Tim Hortons - mtée Sanche, Boisbriand

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Boisbriand, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Boisbriand, sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.

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Adresse : 355, mtée. Sanche, Boisbriand, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2026-03-18

Date du jugement : 2026-04-13

Tim Hortons - boul. de Lucerne, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 25, boul. de Lucerne, Gatineau, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2026-03-04

Date du jugement : 2026-03-30

Tim Hortons - boul. Richelieu, Richelieu

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Richelieu, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Richelieu, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 401, boul. Richelieu, Richelieu, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-07-02

Date du jugement : 2026-03-24

Tim Hortons - rue Queen, Rawdon

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Rawdon, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Rawdon, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 3738, rue Queen, Rawdon, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu en vue de la vente un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »

Date de l’infraction : 2026-02-05

Date du jugement : 2026-02-23

Tim Hortons - ch. de la Savane, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en 2026.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 25, ch. de la Savane, Gatineau, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-06-18

Date du jugement : 2026-03-03

Tim Hortons - rue Principale, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en 2026.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 165, rue Principale, Gatineau, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1 qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-11-05

Date du jugement : 2026-01-09

Tim Hortons - boul. de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Rivi\u00e8re-du-Loup, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en janvier 2026.

Le café Tim Hortons à Rivière-du-Loup, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 235, boul. de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2025-10-09

Date du jugement : 2026-01-06

Tim Hortons - rue Sherbrooke O., Montréal

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en avril 2026.

Le café Tim Hortons à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en avril 2026.

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Adresse : 674, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Total des amendes : 700 $

Raison de l'infraction : « L'exploitant visé doit utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement, conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits. »

Date de l’infraction : 2025-06-05

Date du jugement : 2026-04-20

Tim Hortons - 1re av., Québec

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Qu\u00e9bec.

Le restaurant Tim Hortons à Québec, sanctionné par le MAPAQ en août 2026.

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Adresse : 3400, 1re av., Québec, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2026-06-15

Date du jugement : 2026-08-14

Tim Hortons - ch. de Masson, Gatineau

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Gatineau, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en mai 2026.

Le café Tim Hortons à Gatineau, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1015, ch. de Masson, Gatineau, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-05-13

Date du jugement : 2026-05-16

Tim Hortons - av. Wilfrid-Hamel, Québec

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Qu\u00e9bec, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en mars 2026.

Le café Tim Hortons à Québec, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 5050, av. Wilfrid-Hamel, Québec, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-05-22

Date du jugement : 2026-03-31

Tim Hortons - av. du Pont Sud, Alma

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Alma, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ.

Le café Tim Hortons à Alma, sanctionné par le MAPAQ en mars 2026.

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Adresse : 1775, av. du Pont Sud, Alma, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-06

Date du jugement : 2026-03-31

Tim Hortons - rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Mont-Saint-Hilaire, sanctionn\u00e9 par le MAPAQ en f\u00e9vrier 2026.

Le café Tim Hortons à Mont-Saint-Hilaire, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.

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Adresse : 10, rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les ustensiles servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-10-14

Date du jugement : 2026-02-01

Tim Hortons - av. du Pont Nord, Alma

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Alma.

Le café Tim Hortons à Alma, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.

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Adresse : 655, av. du Pont Nord, Alma, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l'entreposage et au service des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-04

Date du jugement : 2026-01-19

Tim Hortons - boul. Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Baie-Saint-Paul.

Le café Tim Hortons à Baie-Saint-Paul, sanctionné par le MAPAQ en août 2026

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Adresse : 995, boul. Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul, QC

Total des amendes : 500 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation et à l'entreposage des produits n'étaient pas propres. »

Date de l’infraction : 2026-01-12

Date du jugement : 2026-08-13


Est-ce qu'une amende du MAPAQ signifie qu'il faut éviter l'endroit?

Il est important de comprendre le fonctionnement du ministère : une amende ne signifie pas nécessairement que l'établissement visé représente un danger pour le public au moment où le jugement est publié. Dans bien des cas, les commerces concernés ont déjà corrigé les manquements relevés afin de se conformer aux exigences du ministère et de poursuivre leurs activités.

Lorsqu'un établissement est jugé dangereux pour la santé de sa clientèle, le MAPAQ peut suspendre le permis de l'exploitant et ordonner sa fermeture jusqu'à ce qu'il réponde à l'ensemble des exigences provinciales.


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