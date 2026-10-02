Costco au Québec : Ce nouvel outil te fera économiser des centaines de dollars
Ravoir de l'argent dans ses poches = Oui! 🙌🤑
C'est frustrant de réaliser que l'item que tu as acheté quelques jours ou semaines plus tôt coûte maintenant 20, 30, voire 100 $ de moins. La politique d'ajustement de prix de Costco a toutefois de quoi réjouir, puisque le détaillant peut te rembourser la différence, à condition que tu sois à ton affaire. C'est là qu'entre en scène PriceGuard, un tout nouvel outil québécois.
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Il y a une dizaine d'années, Patrice Girouard, programmeur de métier et créateur de la plateforme gratuite PriceGuard, avait remarqué que plusieurs de ses gros achats effectués chez Costco avaient été mis en rabais peu de temps après son passage en magasin.
Il estime avoir récupéré à l'époque près de 600 $ en ajustements de prix. « Je me suis dit, je tiens de quoi », raconte-t-il en entrevue avec Narcity Québec. « Ça fait une dizaine d'années que j'ai ce concept-là dans la tête. Je n'avais pas encore figuré comment l'implémenter. »
C'est finalement l'arrivée d'outils d'intelligence artificielle plus accessibles qui lui a permis de ressortir cette idée des boules à mites, de créer son projet et de lancer des tests « pour vrai », qu'il décrit comme une « nouvelle version du couponnage ».
Il faut dire que les emplettes chez Costco, ça le connaît. L'homme de 48 ans a une famille de sept personnes et, grâce à son outil en ligne, profite régulièrement d'ajustements de prix entre 12 et 25 $ toutes les semaines.
Comment PriceGuard fonctionne-t-il concrètement?
D'emblée, il faut comprendre en quoi consiste la politique d'ajustement de prix de Costco. La multinationale états-unienne promet un crédit « au montant de la différence entre le prix payé et le prix actuel affiché » si ton achat a été effectué en entrepôt 30 jours ou moins avant le changement de prix de l'article.
Il faut toutefois que la demande d'ajustement soit faite pendant la période promotionnelle et que l'article soit toujours en stock.
Le principe de PriceGuard, lui, est plutôt simple. Après un achat dans un entrepôt Costco, tu peux transmettre ton reçu à la plateforme, soit en prenant une photo de la facture papier, soit en téléchargeant ton reçu à partir de ton espace membre sur le site Web de Costco. Une adresse courriel est ensuite nécessaire afin que PriceGuard puisse t'aviser si une baisse de prix est détectée.
L'application PriceGuard peut permettre d'économiser des centaines de dollars chez Costco. PriceGuard
Les prix figurant sur les reçus sont ensuite intégrés à une base de données. Si PriceGuard constate que le prix d'un produit acheté par une personne a diminué, la plateforme peut faire le lien avec son reçu et lui envoyer une alerte par courriel.
Reste ensuite à se présenter au comptoir du service à la clientèle pour réclamer l'ajustement.
Deux informations doivent surtout être visibles sur ton reçu Costco : la date de l'achat, et le numéro d'entrepôt.PriceGuard
Attention! Si tu choisis de photographier ton reçu, évite la photo croche et floue prise à la va-vite dans le stationnement. Patrice Girouard recommande de transmettre une image aussi claire et droite que possible afin de faciliter le travail des modèles d'intelligence artificielle et de réduire les risques d'erreur.
Deux informations doivent surtout être visibles : la date de l'achat, qui permet de déterminer pendant combien de temps le reçu doit être surveillé, et le numéro d'entrepôt, afin de comparer les bons prix, puisqu'ils peuvent varier d'une succursale à l'autre.
Combien peut-on réellement économiser avec PriceGuard?
Tout dépend évidemment de ce que tu achètes. Dans certains cas, PriceGuard peut te permettre de récupérer seulement quelques dollars. Dans d'autres, l'économie peut grimper assez rapidement.
Girouard donne notamment l'exemple d'un barbecue acheté peu de temps avant qu'il tombe en rabais, ce qui a permis à une personne de récupérer 100 $. Le plus gros remboursement qu'il a vu? 150 $ pour un matelas.
« Souvent, ça peut être un 2 $. C'est à la personne de juger si son temps vaut cet argent-là », nuance-t-il, précisant que ces quelques dollars peuvent toutefois s'accumuler.
Selon lui, ce sont surtout les produits saisonniers et les achats plus coûteux qui permettent de réaliser les économies les plus intéressantes.
« Si tu achètes une génératrice, c'est sûr qu'il va y avoir 150, 200, 250 $ de rabais un moment donné dans l'année », explique-t-il, ajoutant que « tu peux quand même aller chercher un 3 ou 4 $ avec ta boite de barres tendres ».
Vers un PriceGuard pour d'autres magasins?
Pour l'instant, PriceGuard est un outil en ligne gratuit. Une véritable application pour iOS et Android est également en création et devrait être lancée cet automne.
Une chose semble toutefois acquise : faire payer les gens pour la version actuelle irait à l'encontre du fonctionnement même de PriceGuard, puisque son efficacité repose en partie sur le volume de reçus transmis.
En revanche, Patrice Girouard soutient d'autres commerces de détail populaires pourrait s'ajouter à la plateforme, comme Canadian Tire ou Best Buy.