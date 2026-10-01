4 aides financières majeures du gouvernement du Québec qui entrent en vigueur ce mois-ci

Que tu sois proprio ou locataire, tu pourrais avoir droit à plusieurs aides.🤑

Un drapeau du Québec.

Plusieurs aides financières majeures du gouvernement du Québec entrent en vigueur ce mois-ci.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu seras peut-être heureux ou heureuse d'apprendre que plusieurs changements importants qui entrent en vigueur ce mois-ci au Québec pourraient avoir un impact positif sur tes finances personnelles, que tu sois locataire ou propriétaire.

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Avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter et de faire mal au portefeuille de nombreux ménages au Québec, ces aides peuvent faire une différence.

Selon ta situation, tu pourrais notamment avoir droit à certaines de ces aides financières du gouvernement du Québec, un petit coup de pouce bienvenu si tu grattes tes fonds de tiroirs pour boucler ton budget chaque mois.

Petit tour d'horizon de ces changements qui pourraient faire du bien aux finances de ton ménage.

Remboursement de la « taxe de bienvenue »

Au grand plaisir des personnes qui ont acheté leur toute première propriété au Québec depuis janvier dernier, leur droit de mutation immobilière, mieux connu sous le nom de l'infâme « taxe de bienvenue », pourra être remboursé en partie ou en totalité dès ce mois-ci.

Annoncé en avril dernier par le ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt remboursable pour l'accès à la propriété vise à alléger cette facture pour les premiers acheteurs et premières acheteuses.

La réclamation peut se faire directement dans Mon dossier pour les citoyens, le portail en ligne de Revenu Québec. Un formulaire sera également offert aux personnes qui préfèrent cette option.

Pour avoir droit au versement anticipé, tu devras cocher toutes ces cases :

  • résider au Québec au moment de ta demande;
  • avoir payé ta « taxe de bienvenue », ou que ton conjoint ou ta conjointe l'ait payée;
  • avoir acheté une propriété dont la valeur servant au calcul des droits de mutation ne dépasse pas 1 million de dollars;
  • avoir droit à un crédit de plus de 1 000 $;
  • accepter de recevoir l'argent par dépôt direct.

Si tu n'en fais pas la réclamation d'ici la fin de 2026, il faudra plutôt l'inscrire à ta prochaine déclaration de revenus. Même chose si ta « taxe de bienvenue » s'élève à 1 000 $ ou moins.

Le calcul se fait en deux paliers :

  • Québec couvre 100 % des premiers 5 000 $ payés;
  • il ajoute ensuite 25 % des 3 500 $ suivants, soit jusqu'à 875 $ supplémentaires.

Le montant maximal peut donc atteindre 5 875 $.

Reconduction du programme Allocation-logement

La période pour réclamer l'Allocation-logement pour 2026-2027 est commencée. Ce programme de Revenu Québec peut offrir jusqu'à 170 $ par mois aux ménages consacrant une part importante de leur revenu à leur logement.

Pour être admissible, il faut notamment vivre au Québec, avoir au moins un enfant à charge ou avoir 50 ans ou plus, avoir produit sa déclaration de revenus de 2025 et consacrer au moins 30 % de son revenu familial au logement.

Le montant varie selon cette proportion :

  • 100 $ par mois si de 30 à 49 % du revenu familial sert à te loger;
  • 150 $ par mois si cette part atteint de 50 à 79 %;
  • 170 $ par mois lorsqu'elle s'élève à 80 % ou plus.

Le programme s'étend du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 et l'aide est versée dans les cinq premiers jours de chaque mois.

Pour plus d'informations, c'est par ici.

Nouvelle garantie légale sur plusieurs électros

Si tu comptais changer un électroménager, sache qu'à compter du 5 octobre, une nouvelle garantie légale de bon fonctionnement s'appliquera automatiquement et gratuitement à 14 catégories d'électroménagers et d'appareils électroniques achetés ou loués neufs auprès d'un commerçant au Québec.

Selon le type d'appareil, la protection sera valide de trois à six ans à partir de la date de livraison. En cas de mauvais fonctionnement pendant cette période, tu pourras demander une réparation gratuite au commerçant ou au fabricant.

La durée prévue varie selon le produit :

  • six ans pour les cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et thermopompes;
  • cinq ans pour les laveuses, sécheuses et lave-vaisselle;
  • quatre ans pour les téléviseurs;
  • trois ans pour les ordinateurs portables ou de bureau, consoles de jeux vidéo, téléphones cellulaires et tablettes électroniques.

Cette protection s'ajoute à la garantie légale de durée raisonnable déjà prévue par la Loi sur la protection du consommateur, qui continuera de s'appliquer même après la fin de cette nouvelle garantie.

Pour plus d'informations, c'est par ici.

Une aide pour tes rénos à la maison

Depuis ce 1er octobre, un nouveau volet « adaptation » s'ajoute au programme Rénoclimat afin d'aider les propriétaires à mieux protéger leur résidence contre les inondations et d'autres risques liés aux changements climatiques.

Selon les travaux réalisés, l'aide financière peut atteindre jusqu'à 38 500 $ et se divise en trois catégories qui peuvent être combinées :

  • de 700 $ à 1 000 $ pour certains travaux simples, comme l'installation d'une pompe submersible, d'un clapet antiretour ou de barrières anti-inondation;
  • jusqu'à 1 000 $ pour un diagnostic professionnel des risques climatiques;
  • jusqu'à 35 000 $ pour des travaux plus importants dans une zone inondable reconnue, pouvant couvrir jusqu'à 75 % des coûts admissibles.

Pour ce dernier volet, un diagnostic professionnel doit toutefois être réalisé au préalable.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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