Jusqu'à 5 875 $ pourront être réclamés dès octobre par ces propriétaires au Québec
Et tu as jusqu'au 1er décembre pour faire ta demande! 🏡
Tu as mis la main sur ta première propriété au Québec en 2026? Garde ton numéro de compte bancaire à portée de main : dès octobre, Revenu Québec commencera à accepter les demandes pour récupérer une bonne partie, sinon la totalité, de ta « taxe de bienvenue ». On parle d'un montant pouvant grimper jusqu'à 5 875 $, et tu n'auras même pas besoin d'attendre ta prochaine déclaration de revenus pour le toucher.
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Annoncé en avril dernier par le ministère des Finances du Québec, le crédit d'impôt remboursable pour accès à la propriété vise à effacer, en tout ou en partie, les droits de mutation que les premiers acheteurs et premières acheteuses versent à leur municipalité. La mesure est rétroactive : elle couvre toutes les habitations admissibles acquises depuis le 1er janvier 2026.
Et le moment de passer à la caisse approche. L'agence provinciale confirme sur son site Web qu'il sera possible, en octobre, de demander un versement anticipé de ce crédit, que ce soit en ligne ou à l'aide d'un formulaire.
Comment réclamer ton argent dès octobre
La demande pourra se faire directement dans Mon dossier pour les citoyens, le portail en ligne de Revenu Québec. Un formulaire sera aussi offert pour les personnes qui préfèrent cette option.
Pour avoir droit au versement anticipé, tu devras cocher toutes ces cases :
- résider au Québec au moment de ta demande;
- avoir payé ta « taxe de bienvenue » (ou que ton conjoint ou ta conjointe l'ait payée);
- avoir acheté une propriété dont la valeur servant au calcul des droits de mutation ne dépasse pas 1 million de dollars;
- avoir droit à un crédit de plus de 1 000 $;
- accepter de recevoir l'argent par dépôt direct.
Encercle cette date sur ton calendrier : toute demande de versement anticipé doit être envoyée de l'année visée, précise Revenu Québec. Pour un logis acheté cette année, tu auras donc environ deux mois pour agir une fois le service lancé.
Si ton crédit est de 1 000 $ ou moins, ou si tu laisses filer l'échéance, tu devrais tout de même pouvoir le réclamer au moment de produire ta déclaration de revenus 2026, puisqu'il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable.
Les étapes précises de la démarche, comme les documents à fournir et les délais de versement, devraient être détaillées par Revenu Québec en octobre, en même temps que l'ouverture du service.
Combien d'argent pourrais-tu récupérer?
Le calcul du crédit se fait en deux paliers :
- Québec rembourse 100 % des premiers 5 000 $ versés en droits de mutation;
- il ajoute ensuite 25 % des 3 500 $ suivants, ce qui représente jusqu'à 875 $ de plus.
Le maximum possible atteint donc 5 875 $. Selon les estimations du gouvernement, les droits de mutation médians au Québec devraient s'établir juste sous la barre des 5 000 $ en 2026. Autrement dit, bien des nouveaux et nouvelles propriétaires pourraient voir leur facture complètement effacée.
Attention toutefois, si ta maison vaut plus de 750 000 $, le crédit diminue alors de 2,35 % de la portion qui dépasse ce seuil, jusqu'à tomber à zéro à partir de 1 million de dollars.
Et si vous êtes plusieurs à acheter la même propriété, le crédit devra être partagé entre vous.
Es-tu admissible?
Le crédit s'adresse avant tout aux personnes qui deviennent propriétaires pour la première fois. Concrètement, tu ne dois pas avoir habité une demeure qui t'appartenait au cours des quatre années précédant ton achat.
La propriété doit aussi se trouver au Québec et devenir ta résidence principale. Maisons unifamiliales, jumelées ou en rangée, maisons usinées ou mobiles, condos et logements situés dans un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle font partie des habitations admissibles. Une part dans une coopérative d'habitation peut aussi l'être, sous certaines conditions.
Petit détail qui a son importance : aux yeux de Revenu Québec, ta propriété est considérée comme achetée le jour où ton droit est publié au registre foncier et qu'elle est habitable. Ça peut faire une différence si tu fais construire.
Enfin, des règles particulières s'appliquent aux personnes qui achètent une habitation plus accessible pour elles-mêmes ou pour une personne handicapée qui leur est liée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une première maison.
La « taxe de bienvenue », c'est quoi déjà?
Officiellement appelée droit de mutation immobilière, la « taxe de bienvenue » est une somme que ta municipalité te facture après l'achat d'une propriété. Elle est calculée selon la valeur de l'immeuble et doit habituellement être payée dans le mois suivant la réception du compte.
En 2026, les taux de base fixés par Québec sont les suivants :
- 0,5 % sur les premiers 62 900 $;
- 1 % sur la tranche entre 62 900 $ et 315 000 $;
- 1,5 % sur ce qui dépasse 315 000 $.
Les municipalités peuvent toutefois imposer un taux plus élevé sur la portion qui excède 500 000 $, jusqu'à un maximum de 3 %. Montréal fait exception à ce plafond et peut aller plus loin.
À noter que ce nouveau crédit s'ajoute au crédit d'impôt non remboursable du Québec pour achat d'une habitation (1 400 $) et à son équivalent fédéral (1 169 $), pour une aide totale pouvant atteindre 8 444 $, selon le ministère des Finances. Et si tu as acheté une maison neuve, le remboursement de la TPS pour les premiers acheteurs et premières acheteuses pourrait te permettre de récupérer jusqu'à 50 000 $ de plus.
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