Alexa se confie sur ce qui l’a surprise et ce qu’on n’a pas vu de son aventure à OD Panama
« J'étais too stunned to speak. J'étais juste comme : "oh my...c'est quoi qui se passe?''»
Si plusieurs espéraient qu'Alexa soit seulement benchée comme Rébecca et qu'elle réintègre l'aventure d'Occupation Double, c'est maintenant officiel : elle est de retour à la réalité, et son séjour au Panama est terminé. L'entrepreneure de 24 ans, originaire du Nouveau-Brunswick et établie à Ottawa, a grandement fait jaser les fans cette saison malgré son court passage. Que ça soit à cause du désormais mythique cereal gate, ou simplement pour son accent et ses expressions, elle ne laisse personne indifférent.
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Tandis qu'elle est de retour dans la Belle Province, Narcity Québec s'est entretenu avec Alexa Nadeau pour parler de son aventure riche en émotions et ce qu'on n'a pas vu de son passage dans les maisons d'Occupation Double. Comment ça se passait vraiment entre elle et Jacob? Pourquoi était-elle « bored »? Qu'est-ce qui l'a surprise? Elle se confie ci-bas.
Qu'est-ce qui t'a surprise en écoutant les épisodes?
« Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise. Oh my god! J'ai vécu beaucoup d'émotions pendant que je l'ai écouté, parce que c'est vraiment différent de le vivre que de le voir à la télé. Mais ça a été vraiment le fun de regarder, puis voir aussi ce que les gars disent. Parce que quand on est là, on ne sait pas ce qui se passe dans leur maison.
« Moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est la dynamique entre certaines personnes que je ne savais pas. Parce que moi, je vis dans La la land, puis je ne savais pas le négatif qui se disait. J'étais très contente d'être là, puis je suis toujours excitée dans la vie. J'étais surprise de voir qu'il y avait des filles qui avaient des petits commentaires comme : " voyons, elles n'ont pas besoin d'être excitées comme ça", ou des choses comme ça. Moi, je pensais pas que ce n'était pas vraiment clicky avec les filles, puis moi, j'aimais tout le monde, mais j'ai remarqué que ce n'était vraiment pas le cas. J'étais vraiment juste dans mon propre monde. »
C'est quoi la chose la plus importante de ton aventure que le montage n’a pas montrée?
« Ils ont vraiment fait une bonne job à expliquer ce qui s'est passé. La seule chose, selon moi, c'est le party. La réaction des filles après le party, on était pas mal toutes intenses, comme : "oh my, c'était quoi cette sh*t show-là?" On dirait que, la manière dont ils ont montré le party ça a l'air beaucoup plus le fun. Comme si ça avait mieux été que ça l'a réellement été. On dirait que ça ne faisait pas vraiment de sens, notre réaction, après avoir regardé comment le party a été montré sur la télé.
« Comme les gars, on dirait, ça n'avait pas de bon sens. C'était très performatif, la façon dont ils agissaient, ou plutôt, Jacob. Puis, on dirait que les gars, ils avaient bu un petit peu plus aussi. Moi, je n'étais pas vraiment sur le même vibe qu'eux autres. C'était comme une chose après l'autre. Comme, Jacob, on dirait qu'à chaque seconde, il venait me donner des fleurs ou je ne sais pas. Il me courait après, mais pas de la bonne manière. Moi, j'étais comme : "ça ne pédale pas du bon bord, puis ça ne me tente pas vraiment d'être ici avec toi".
« Moi, un homme, des mots, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, c'est des actions. Oui, Jacob, il faisait aussi des actions pour montrer qu'il est intéressé, mais on dirait que ses actions, c'était juste comme pas nécessairement que je recherche, I guess. C'est pour ça que je dis : il pédalait, oui, mais il ne pédalait pas du bon bord. »
À quoi pensais-tu en sortant de la pièce lors du fameux cereal gate? Est-ce que tu as réalisé que ça allait autant faire réagir?
« Non, pas tout. Comme, si je veux partir, pourquoi ça créerait un malaise? [...] Dans le moment, la seule chose que je me suis dite, c'est que ça ne me tente pas d'être ici, je veux juste partir. Je l'ai fait, puis j'essaye de trouver un mot qui explique... Des fois, dans la vie, on oublie qu'on a le free will, puis on n'a pas besoin de rester dans une situation dans laquelle on ne veut pas être.
« On dirait que, dans le passé, dans ma vie en général, il y a tellement de moments avec des hommes où j'oubliais que j'ai le free will, puis je faisais juste rester dans une situation qui me rendait vraiment inconfortable, soit à cause que je veux plaire ou à cause que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi et je voulais qu'ils restent intéressés.
« Mais honnêtement, on dirait que j'étais comme : "wow, j'ai vraiment le free will, puis je peux actually juste partir d'ici''. Ça m'a donné tellement de confiance en moi-même, parce que je ne pense plus que, dans le futur, je vais rester dans une situation qui me fait ressentir un malaise ou me mets inconfortable.
« Je n'ai pas pensé [aux caméras], mais après, j'ai fait : oh, je me demande comment ça, ça va sortir. Puis, mes amis, ils vont être tellement confused, parce qu'ils vont être comme : "girl, le seul gars avec qui tu pouvais aller plus loin, tu walk out sur lui''. C'est tellement drôle, parce que même alentour des caméras, tu sais, c'est un show, on est aware de la situation, mais je suis genuinely pas capable de ne pas être moi-même malgré tout ça. Moi, j'oublie que les caméras sont là, j'oublie que je porte un micro. »
Crois-tu que l'intérêt de Jacob envers toi était réel, ou penses-tu que c'était stratégique comme il n'avait pas d'autre #1?
« Je pense que c'était réel, mais c'est juste que la façon dont il montrait son intérêt... Dans le fond, le Jacob dont Imane m'a parlé, ce n'est pas le même Jacob que moi, j'ai pu connaître. On dirait, des fois, que quand les gars essayent de t'impressionner, ils deviennent un peu ce qu'ils pensent que tu veux. On dirait que, juste de la manière dont il copiait mon accent... Il essayait vraiment d'être ce que lui il pense que moi je veux. Puis ça, pour moi, c'est un red flag, à cause qu'à long terme, dans la relation, tu ne vas pas... Comme ça, ce n'est pas actually toi, tu es juste devenu un miroir. Je pense qu'il était intéressé. Mais la manière dont il essayait de le montrer, c'était comme too much. »
Tu as dit aux Vendredis OD que Jacob avait l'air de parler aux caméras et non à toi. Trouvais-tu que la game télé prenait trop de place, surtout chez les gars?
« Oh my god! Oui, c'est tellement drôle comment eux, dans leur maison, ils legit font un show pour les caméras. C'est tellement drôle parce que moi, je n'ai tellement pas vu ça de même. Moi, quand je parlais aux caméras, je parlais à la production, pas au public. J'étais comme : "merci tout le monde pour votre beau travail, bonne nuit, faites de beaux dodos''. Moi, c'était ma manière de communiquer à tout le monde derrière les caméras, pas à ceux qui écoutent le show. C'est tellement drôle. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surprise. J'ai dit : "eux, ils n'ont vraiment pas oublié que c'était un show". Mais ce n'est pas mauvais. En même temps, c'est ça la game, puis tout le monde réagit de différentes façons, puis c'est correct si eux, c'est ça. Quand Jacob, il faisait son petit cooking show, c'est le fun à regarder, puis ça te montre un petit peu sa personnalité.
« Mais quand je suis assise, en date one-on-one, puis tu dis des jokes que tu te trouves drôle, et là, tu regardes la caméra quasiment comme approval du public du style "oh my god, I did that". Ça, c'est non. »
Étant super authentique et sans filtre, pourquoi ne l'as-tu pas dit à Jacob?
« J'étais too stunned to speak. J'étais juste comme : "oh my...c'est quoi qui se passe?'' Puis moi, ça me prend un petit moment à digérer ce qui vient de se passer. Je pense que la seconde que j'ai tout digéré et compris, c'est quand je suis sortie de la chambre. Avant, j'étais juste comme : "this man, j'essaye vraiment de développer quelque chose avec toi parce que je peux quand même voir un potentiel, mais... what is this right now?»
Qu'as-tu pensé de la twist des gars de devoir garder ou éliminer avant même d'avoir vu la fille suivante. Penses-tu que les choses auraient été différentes sans la twist?
« Honnêtement, c'est dur à dire, parce que là, j'ai regardé l'épisode d'hier où que Math, il n'est clairement pas un fan de moi. Il a fait paraître que même si j'étais passée en quatrième place, il n'aurait pas voulu me choisir. »
Cinq nouveaux gars ont été dévoilés : est-ce qu'un de ceux-là aurait pu t'intéresser?
« Si tu regardes juste leur physique, Olivier est vraiment beau. Mais après avoir regardé leurs petites vidéos, je pense vraiment que ça serait plus William. Moi, j'aime bien William. Je le trouve vraiment cute, puis je pense que ça l'aurait vraiment marché entre moi et lui. »
Si la production t’offrait de retourner à OD Panama demain matin grâce à une twist, est-ce que tu dirais oui?
« Oh my god, oui. 100 %.»
Après avoir regardé les épisodes, qui aurait été ton top 1?
« Alexandre. Je le trouve tellement beau, premièrement. Puis, deuxièmement, oh my god! Quand j'ai vu la date avec Imane, puis il la tenait, puis il disait des jokes... Il est drôle, puis il est vraiment cute et vraiment beau. »
Selon toi, qui joue le plus une game cette année?
« Billy, il met ses œufs dans tous les paniers, comme littéralement tous les paniers. Il a montré de l'intérêt à toutes les filles à un moment différent. Il a dit à Amé qu'il va aller en voyage avec elle. Là, il dit : c'est Sabrina... Quand on était avec lui, on dirait que c'était nous qu'il voulait. Puis, après, on se parlait entres filles, puis on voyait que, non, il a actually plus d'affinités avec Emma. Donc, je pense que ça serait plus Billy. Parce que même moi, il y a un moment qui n'a pas été montré entre moi et lui. J'étais comme : "c'est quoi ton genre de fille?" Et là il commence à me décrire, moi. J'étais comme : arrête là. Décris ton genre de fille. Et il décrit encore une fille comme moi. Et là, il vient de décrire quelqu'un comme moi, alors comment après il peut dire que toutes les filles sont ses favorites quand on est très différentes? On dirait que ça ne match pas.
« On est venues à la conclusion qu'à chaque fois que Billy est avec une des filles, il est vraiment bon pour dire des choses positives, puis il n'y a rien de mal avec ça, mais il est trop gentil avec tout le monde. Billy, il est 100% honnête dans le moment, mais il faut que tu aies des préférences à la fin de la journée. Tu ne peux pas dire que tu t'en vas en voyage avec tout le monde. »
Qui a, d’après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.