Il y a des vols aller-retour Montréal-Barbade pour 483 $ cet automne et ça fait rêver
Le voyage de Jacob et Rébecca à Occupation Double donne VRAIMENT le goût.🌴✈️
L'air se rafraîchit pas mal trop vite au Québec, et ça donne juste une envie : planifier les prochaines vacances les deux pieds dans le sable. Si tu écoutes la téléréalité Occupation Double, il y a une destination qui a dû te faire rêver cette semaine : la Barbade, où Jacob et Rébecca se sont envolés dans l'épisode du jeudi 17 septembre. Et bonne nouvelle, le billet d'avion coûte pas mal moins cher que ce que tu imagines.
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En acceptant une escale, on trouve des allers-retours entre l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et l'aéroport international Grantley-Adams (BGI) à partir de 483 $ au moment d'écrire ces lignes. Oui, t'as bien lu : c'est moins cher que plusieurs destinations des Caraïbes à ce temps-ci de l'année.
Voici un exemple d'itinéraire intéressant pour cette petite île paradisiaque, du 29 octobre au 5 novembre 2026, pour 483 $. Le vol aller comprend une escale, tandis que le retour est direct.
Capture d'écran d'un vol Montréal-Bridgetown à 483 $ par la compagnie Air Canada du 29 octobre au 5 novembre 2026.Google Flight
Évidemment, ça demande un peu de flexibilité et de magasinage, mais les options à prix intéressant ne manquent pas.
Capture d'écran d'un vol Montréal-Bridgetown à 584 $ par la compagnie Air Canada du 2 au 7 novembre 2026.Google Flight
Du rhum, un festival et 1 500 bars de quartier
D'ailleurs, si tu acceptes de mettre un peu plus, les dates du 2 au 7 novembre, à 584 $, valent le détour : le Barbados Food and Rum Festival, l'un des rendez-vous gastronomiques les plus prestigieux des Caraïbes, se déroule du 5 au 8 novembre cette année.
Lancé en 2010, le festival célèbre la cuisine bajane avec des chefs de renom, des spectacles et des parades. Parmi les événements signature : le Rum Route, le Rise & Rum, le Oistins Under the Stars et le grand Liquid Gold Feast, qui réunit chefs et mixologues d'ici et d'ailleurs.
Il faut dire que la Barbade est le berceau du rhum : Mount Gay, fondée sur l'île en 1703, est la plus vieille marque de rhum encore en activité au monde.
Pour quelque chose de plus authentique, l'île compte environ 1 500 rum shops, de petites maisons de bois colorées qui jouent le rôle du « bar de quartier » chez les Bajans où tu peux également acheter des produits.
Plus de 80 plages et une vie marine spectaculaire
Si tu t'envoles vers la Barbade, tu rêves sûrement de plages à perte de vue et d'eaux salées. Ça tombe bien : il y en a plus de 80, la majorité bordée de sable blanc et d'eau cristalline. Parmi les plus populaires, Crane Beach, souvent classée parmi les plus belles au monde, Rockley Beach et Carlisle Bay, cette dernière étant particulièrement prisée pour la plongée.
Et la vie sous l'eau est à quelques mètres du bord : poissons tropicaux, tortues et raies se laissent approcher sans qu'on ait besoin de s'éloigner de la côte.
Si tu préfères garder les pieds au sec, la réserve naturelle de Welchman Hall Gully est un incontournable et, avec un peu de chance, tu y croiseras des singes en liberté.
À quoi ressemble la météo à la Barbade à l'automne?
Le compromis, c'est la pluie. Octobre est l'un des mois les plus humides de l'année, et novembre suit de près avec environ 172 mm. Rien de dramatique, par contre : les averses tombent surtout la nuit et tôt le matin, elles passent vite, et le soleil reprend le dessus dans les minutes qui suivent.
Le vrai avantage de l'automne? Les prix. La haute saison ne commence qu'à la mi-décembre, moment où les tarifs d'hébergement grimpent en flèche. Octobre et novembre, c'est donc la fenêtre parfaite pour du 30 °C à rabais, sans les foules.
Ça donne le goût de s'offrir une date digne d'Occupation Double, non?
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.