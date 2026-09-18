Cette trouvaille pour ta déco d'automne est 63% moins chère chez Tigre Géant que sur Amazon

Un décor douillet à petit prix = OUI!

La façade d'un Tigre Géant au Québec.

Tigre Géant vend une décoration chaleureuse à bon prix.

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Éditrice Junior

L'envie de créer une ambiance chaleureuse à la maison peut se faire sentir à l'approche de l'automne. Si tu cherches justement une façon simple d'ajouter un peu de lumière douce dans tes pièces favorites sans te ruiner, il existe une trouvaille abordable chez Tigre Géant qui coûte pas mal moins cher qu'un modèle très semblable vendu sur Amazon.

À lire également : 13 décos entre 3 $ et 39 $ au Tigre Géant pour ajouter une touche d'automne à ton chez-toi

Le détaillant propose actuellement un lot de deux bougies piliers à DEL nervurées HomeStyles, avec télécommande incluse. Les chandelles sont vendues en hauteurs différentes (6 cm x 17,5 cm et 6 cm x 22,8 cm) pour 15 $.

Les bougies piliers sans flamme HomeStyles au Tigre G\u00e9ant. Les bougies sans flamme HomeStyles à 15 $ au Tigre GéantNoémi Lincourt | Narcity Québec

Sur Amazon, un modèle très semblable signé Girimax, lui aussi vendu en lot de deux avec télécommande, mais des dimensions un peu différentes (7,6 cm x 14 cm et 7,6 cm x 21,1 cm), se détaille plutôt à 40,44 $. Le produit affiche une note de 4,6 étoiles sur 431 avis, et il est aussi offert en plusieurs couleurs.

Les deux options fonctionnent essentiellement de la même façon : un effet de flamme vacillante réaliste, une télécommande permettant d'allumer/éteindre les bougies, de régler la luminosité et de programmer une minuterie, ainsi qu'une finition en cire véritable pour un look authentique. Les deux fonctionnent avec des piles (non incluses) et ne présentent aucun risque d'incendie.

Le lot de deux bougies piliers sans flamme avec t\u00e9l\u00e9commande Girimax sur Amazon. Amazon propose un lot de deux bougies piliers sans flamme très similaire au Tigre Géant, mais plus cher. Amazon Canada

Au final, la différence se joue surtout sur le prix : la version de Tigre Géant coûte environ 25 $ de moins, soit une économie de plus ou moins 63 %. De quoi convaincre les adeptes de déco cocooning de garder l'œil ouvert pour cette trouvaille.

Bougies piliers sans flamme au Tigre Géant

Prix : 15 $

C'est ici pour te les procurer

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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