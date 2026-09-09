Tigre Géant : Cette trouvaille à 25 $ est parfaite pour donner un look luxueux à ton décor

Une touche de luxe sans vider ton portefeuille? Oui SVP!

La façade d'un Tigre Géant au Québec.

Un miroir au Tigre Géant offre un effet luxueux pour 25 $.

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Éditrice Junior

Tu n'as pas besoin d'un budget de designer pour donner un look plus chic à ta chambre ou à ton salon. Les grandes tendances déco du moment, comme les miroirs ornés de nœuds et les cadres sculptés à la baroque, se retrouvent de plus en plus dans les magasins à petit prix. Le Tigre Géant vient justement d'ajouter une trouvaille qui risque de te créer des besoins.

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Il s'agit du miroir rond de la marque HomeStyles, offert en noir avec un nœud sculpté qui grimpe sur le dessus du cadre. Le miroir mesure 20 po x 21 po (environ 50 cm de diamètre), assez grand pour enjoliver un mur d'entrée, le dessus d'une commode ou même une salle de bain.

Le miroir rond \u00e0 boucle dans une succursale du Tigre G\u00e9ant. Tigre Géant vend un miroir rond à boucle à 25 $. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Avec son fini mat et ses courbes travaillées, il a vraiment l'air d'une pièce sortie tout droit d'un décor de style glam ou parisien. Le tout, pour seulement 25 $.

Un miroir rond noir avec une boucle dor\u00e9e sur le site d'Amazon Canada. Des options de miroirs ronds avec une boucle sont plus chères sur Amazon Canada. Amazon Canada

Sauf qu'ailleurs, des miroirs comparables, même cadre rond, même joli nœud, se vendent à des prix pas mal plus salés. Sur Amazon, un modèle très semblable, mais avec une boucle dorée, en résine se détaille à plus de 312 $, tandis qu'une version totalement dorée du même style se vend autour de 220 $.

Un miroir rond dor\u00e9 avec une boucle sur le site d'Amazon Canada. Des options de miroirs ronds avec une boucle sont plus chères sur Amazon Canada. Amazon Canada

Bref, pour le prix d'un seul de ces miroirs signés, tu pourrais t'en procurer plusieurs chez le Tigre Géant, et il te resterait encore de l'argent pour compléter le reste de ta déco : coussins, chandelles, ou même une nouvelle commode. Si tu es en train de refaire un coin de la maison, cette adresse vaut clairement le détour.


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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