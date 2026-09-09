Ces morceaux de poulet vendus chez Costco sont rappelés : vérifie ton congélateur
Tu en as peut-être chez toi sans le savoir. 🚨
Avant de cuisiner ta prochaine portion de poulet achetée chez Costco, vérifie ton congélateur. Un rappel de produits a été déclenché pour les morceaux de poitrine de poulet à l'ail noir Meal Starters de Rossdown, en raison de la présence possible d'un allergène de soya non déclaré. Voici tout ce qu'il faut savoir.
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C'est Rossdown Farms & Natural Foods qui procède au rappel volontaire de certains lots des morceaux de poitrine de poulet à l'ail noir Meal Starters de Rossdown (numéro d'article Costco 2950321). Le produit a été vendu dans les entrepôts Costco partout au Canada entre les mois d'août et septembre 2026.
Le tout s'explique par la possible présence non déclarée de soya dans les ingrédients. Selon l'avis de rappel, consommer un produit auquel on est allergique ou sensible pourrait entraîner une réaction grave, voire mortelle.
Les morceaux de poitrine de poulet de Rossdown Farms & Natural Foods vendus au Costco font l'objet d'un rappel important. Costco Canada
Est-ce que ton produit est touché?
Vérifie les informations inscrites sur l'emballage. Les lots suivants sont concernés par ce rappel :
- Numéro de lot 2461263 (production du 10 août 2026)
- Numéro de lot 2461272 (production du 19 août 2026)
Le code UPC du produit est le 6 28000 60094 7. Aucun autre lot n'est visé par ce rappel.
Quelle est la marche à suivre?
Si tu as ce paquet à la maison, cesse immédiatement de le consommer. Tu peux le rapporter à l'entrepôt Costco le plus près pour un remboursement complet, soit d'environ 18 $. Tu peux aussi joindre directement Rossdown Farms & Natural Foods pour plus de renseignements.
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