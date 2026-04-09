30 viandes froides de 8 marques populaires visées par un rappel alimentaire au Québec
Si tu as des viandes froides dans le frigo, vérifie l'étiquette. 👀
Tu as des charcuteries de volaille dans le frigo en ce moment? Prends le temps de vérifier tes emballages. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a lancé un rappel alimentaire visant 30 produits de charcuteries de huit marques populaires, en raison d'une odeur et d'un goût jugés désagréables.
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Le rappel a été émis le 2 avril dernier par la compagnie Sofina Foods Inc. Il s'agit d'un rappel de classe 3 — le niveau le moins sévère à l'échelle fédérale — mais les produits visés ne doivent malgré tout pas être consommés, vendus, servis ou distribués.
La distribution est nationale, ce qui signifie que ces articles ont pu se retrouver partout au pays, y compris au Québec.
Au total, huit marques sont touchées : Brickman's, Compliments, Lilydale, Mon marché fraîcheur, Royal, Selection, Sysco et Ziggy's. On les retrouve un peu partout, dont chez Walmart, Metro, Super C et IGA.
Voici la liste complète des produits visés :
Brickman's
- Poitrine de dinde fumée — 500 g — CUP : 20868 22158 — Meilleur avant : 2026-03-26
Compliments
- Rôti de poitrine de dinde aux fines herbes extra maigre tranché mince — 175 g — CUP : 0 68820 13367 4 — Meilleur avant : 2026-03-17 ; 2026-03-19 ; 2026-03-20
- Poitrine de poulet rôtie au four extra maigre tranché mince — 175 g — CUP : 0 68820 13363 6 — Meilleur avant : 2026-04-09
- Rôti de poitrine de dinde entièrement cuit assaisonné — format variable — CUP : 68820 13641 — Meilleur avant : 2026-03-30 ; 2026-04-01 ; 2026-04-08 ; 2026-04-15
- Rôti de poitrine de dinde extra maigre tranché mince — 175 g — CUP : 0 68820 13372 8 — Meilleur avant : 2026-03-18 ; 2026-03-25 ; 2026-03-27 ; 2026-03-30
Lilydale
- Classiques poitrine de dinde cuite — 500 g — CUP : 7 74142 01072 1 — Meilleur avant : 2026-03-13 ; 2026-03-16 ; 2026-03-17
- Poitrine de poulet rôtie au four assaisonnée — 500 g — CUP : 0 61423 54586 8 — Meilleur avant : 2026-04-10 ; 2026-04-14 ; 2026-04-16
Mon marché fraîcheur
- Poitrine de dinde rôtie au four — 2 x 300 g — CUP : 6 27735 22211 — Meilleur avant : 2026-04-01 ; 2026-04-07
- Poitrine de dinde rôtie au four — 175 g — CUP : 6 27735 22207 3 — Meilleur avant : 2026-03-24 ; 2026-04-01 ; 2026-04-02 ; 2026-04-07
- Poitrine de poulet fumée — 175 g — CUP : 6 27735 01470 8 — Meilleur avant : 2026-04-02
- Poitrine de dinde fumée — 175 g — CUP : 6 27735 01468 — Meilleur avant : 2026-04-02 ; 2026-04-08
- Poitrine de dinde cuite — 175 g — CUP : 6 27735 01467 — Meilleur avant : 2026-04-02 ; 2026-04-09
- Poitrine de poulet rôtie au four — 175 g — CUP : 6 27735 22206 6 — Meilleur avant : 2026-04-15
Royal
- Poitrine de dinde cuite — 175 g — CUP : 0 61483 01103 7 — Meilleur avant : 2026-04-02
- Poitrine de poulet rôtie au four — 175 g — CUP : 0 61483 01143 3 — Meilleur avant : 2026-04-15
- Poitrine de dinde fumée — 175 g — CUP : 0 61483 01102 0 — Meilleur avant : 2026-04-03
- Poitrine de dinde fumée — 600 g — CUP : 0 61483 01172 3 — Meilleur avant : 2026-04-02 ; 2026-04-07
- Dinde rôtie au four — 175 g — CUP : 0 61483 01173 0 — Meilleur avant : 2026-04-08
- Poitrine de dinde fumée — 175 g — CUP : 0 61483 01192 1 — Meilleur avant : 2026-04-03
Selection
- Poitrine de dinde cuite — 400 g — CUP : 0 59749 98414 0 — Meilleur avant : 2026-03-26
- Poitrine de dinde cuite assaisonnée — format variable — CUP : 59749 81255 — Meilleur avant : 2026-04-01
Sysco
- Poitrine de dinde fumée extra maigre — 500 g — CUP : 7 34730 03265 — Meilleur avant : 2026-04-06 ; 2026-04-08
- Jambon, boeuf, dinde – emballage promotionnel — 500 g — CUP : 7 34730 54742 — Meilleur avant : 2026-04-05
Ziggy's
- Poitrine de dinde cuite extra-maigre — 175 g — CUP : 0 61483 01211 9 — Meilleur avant : 2026-04-02 ; 2026-04-03
- Poitrine de poulet fumée — 175 g — CUP : 0 61483 01180 8 — Meilleur avant : 2026-04-02
- Dinde rôtie au four — 175 g — CUP : 0 61483 01141 9 — Meilleur avant : 2026-03-25 ; 2026-03-26 ; 2026-03-27 ; 2026-04-08
- Emballage duo poitrine de dinde fumée, jambon forêt-noire fumé — 600 g — CUP : 0 61483 02066 4 — Meilleur avant : 2026-03-31 ; 2026-04-03
- Poitrine de dinde fumée, format club — 600 g — CUP : 0 61483 01162 4 — Meilleur avant : 2026-04-02 ; 2026-04-03 ; 2026-04-07
- Poitrine de dinde cuite — format variable — CUP : 61483 11044 — Meilleur avant : 2026-04-09
- Poitrine de dinde fumée extra-maigre — 175 g — CUP : 0 61483 01210 2 — Meilleur avant : 2026-04-03
Si tu as l'un de ces produits à la maison, ne le consomme pas. Rapporte-le au point de vente ou jette-le. Tu peux consulter le site officiel de l'ACIA pour la liste complète des produits visés et leurs dates de péremption touchées.
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