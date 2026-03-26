Rappel alimentaire important : du lait Natrel, Québon et Farmers pourrait contenir du verre

Au prix de l'épicerie, ça serait l'fun que notre pinte de lait ne soit pas contaminée. 😨

Plusieurs laits à l'épicerie.

Rappel important de plusieurs laits de marque Farmers, Natrel et Québon au Canada.

Niloo138 | Dreamstime
Rédaction et édition

Si tu achètes du lait de marque Natrel, Québon, ou même Farmers, vérifie immédiatement ton frigo. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis un rappel alimentaire important ce 25 mars 2026 visant plusieurs produits de lait de ces trois marques en raison de la présence possible de morceaux de verre.

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Il s'agit d'un rappel de classe 1, soit le niveau le plus sévère, ce qui signifie que la consommation de ces produits présente un risque sérieux pour la santé. Des morceaux de verre pourraient en effet se retrouver dans les cartons de lait visés, ce qui pourrait causer des blessures graves.

Au total, six produits sont touchés par ce rappel. Du côté de Farmers, il s'agit du lait partiellement écrémé au chocolat 1 %, du lait partiellement écrémé 1 %, du lait partiellement écrémé 2 % et du lait homogénéisé 3,25 %, tous en format deux litres (carton). Les produits Farmers sont distribués en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le lait partiellement écrémé au chocolat sans lactose 1 % de Natrel est également visé, en format de deux litres (carton). Son code CUP est le 0 55872 10501 8 et les dates « meilleur avant » concernées sont les suivantes : AL 06, AL 13, AL 20, AL 28, MA 04, MA 08, MA 11 et MA 15 (toutes suivies de HH:MM 1 3702). Ce produit est distribué à l'échelle nationale.

Lait partiellement \u00e9cr\u00e9m\u00e9 au chocolat sans lactose 1% M.G..

Le lait partiellement écrémé au chocolat sans lactose 1 % de Natrel est visé par un rappel.Producteurs laitiers du Canada

Enfin, le lait partiellement écrémé au chocolat 2 % de Québon, aussi en format de deux litres (carton), fait partie du rappel. Ce lait chocolaté a été vendu au Québec.

Son code CUP est le 0 55872 08502 0 et les dates « meilleur avant » touchées sont : MR 25, AL 01, AL 21 et AL 28 (toutes suivies de HH:MM 1 3702).

Qu\u00e9bon lait partiellement \u00e9cr\u00e9m\u00e9 2%.

Le lait partiellement écrémé au chocolat 2 % de Québonest visé par un rappel.Québon



Si tu as acheté l'un de ces produits laitiers, ne le consomme surtout pas. Rapporte-le au magasin où tu l'as acheté ou jette-le. L'ACIA rappelle que ces produits ne doivent en aucun cas être vendus, servis ou distribués.

Tu peux consulter le site de l'ACIA pour plus de détails sur ce rappel.


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