13 de nos meilleures trouvailles à moins de 35 $ chez Tigre Géant ce mois-ci
Attention : ça va te créer des besoins. 😍🫣
Bien que les effets scolaires et les costumes d’Halloween aient déjà fait leur entrée officielle dans les magasins, la saison estivale est encore bien loin d’être terminée. Tigre Géant a conservé une multitude de trouvailles colorées, parfaites pour ajouter une touche lumineuse à ta déco et à ta garde-robe d’été. Les teintes vives sont définitivement à l’honneur en ce moment et nous donnent envie de faire durer l’été encore un petit bout.
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Chaque passage au Tigre Géant vaut la peine, et tu auras la chance d'y retrouver, ce mois-ci, des articles art déco, des illustrations qui font voyager, des souliers de style Converse à petit prix et des trouvailles festives idéales pour agrémenter tes apéros entre ami.e.s.
Souliers de course inspirés par la marque Converse
Souliers de style Converse en vente au Tigre Géant pour 18 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 18 $
Il y a de ces items qui ne se démodent pas, et les fameux souliers Converse en font partie. Il est maintenant possible de remplir ta garde-robe des dupes de la marque myStyle à petit prix, disponibles en trois couleurs différentes. Pour 18 $, tu pourrais même en acheter une paire dans chacune des couleurs, pour toi ou pour matcher avec ta gang!
Table d'appoint en métal de style art déco
Table d'appoint en métal en vente au Tigre Géant pour 30 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 30 $
À quel point cette table d’appoint en métal d’inspiration art déco est magnifique? Il faut faire vite, par contre, si tu en veux une, car il n’y en avait que quelques exemplaires qui partiront comme des petits pains chauds. Pour 30 $, tu peux revamper un petit coin de ton appart avec une jolie plante juchée sur cette table. Ne réfléchis pas, cours!
Contenant pour ouates en forme de lapin
Contenant pour ouates en forme de lapin en vente au Tigre Géant pour 9 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 9 $
Les magasins Tigre Géant ont le don de nous créer des besoins, et ce porte-coton en forme de lapin ne fait pas exception. Bien que les boules de ouate aient grandement perdu en popularité au cours des dernières années, ce n’est pas une raison pour bouder cette trouvaille de choix. Un peu d’imagination et le tour est joué.
Plateau de service en plastique rose
Plateau de service en vente au Tigre Géant
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Quelqu’un a dit Prosecco? Il est toujours 17 h quelque part pour s’adonner à une petite pause bulles avec ton monde. Servi sur ce joli plateau de service rose, ton breuvage pétillant préféré sera d’autant plus apprécié. Il ne manque plus que les flûtes assorties et tes invité.e.s.
Agenda 2027
Agenda 2027 en vente au Tigre Géant pour 19 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 19 $
Malgré l’avancée de la technologie et la quantité impressionnante d’applications en ligne permettant une organisation efficace de ton temps, il n’y a rien comme noircir les pages d’un nouvel agenda avec ton meilleur stylo à l’encre. Bien que l’année 2027 semble encore loin, ça vaut la peine d’acheter ton agenda à l’avance, surtout lorsqu’il est aussi beau et pratique que celui-ci.
Jupe de tennis
Jupes de sport de style de tennis avec cuissard intégré en vente au Tigre Géant pour 18 à 20 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 20 $ pour la jupe rose et 18 $ pour la jupe jaune
La question ici n’est pas de savoir si tu joues au tennis, car peu importe si tu as le talent de Serena Williams ou si tu peines à toucher la balle, tu rockeras sans aucun doute cette jupe sport avec cuissard intégré. Quand le confort et le style s’allient, voilà ce que ça donne! Et en plus, les couleurs sont magnifiques. Quoi demander de plus?
Tasse de transport pour breuvages et collations
Tasses de transport pour breuvages et collations en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 12 $
Les escapades au chalet, les soirées autour d’un feu de camp ou même une sortie au ciné-parc : toutes les raisons sont bonnes pour te procurer cette tasse de transport. Cette dernière a ce petit plus qui fait toute la différence, soit un compartiment intégré au verre pour y déposer tes collations préférées. C’est de loin la meilleure invention, juste un peu après l’électricité! Un must pour ta fin d’été.
Sac à main French Connection
Sac à main de la marque French Connection en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 25 $
La réputée marque French Connection est reconnue pour ses articles mode BCBG. Présentement en vente chez Tigre Géant, ce modèle de sac à main, disponible en rose et en noir, est offert au coût de 25 $, comparativement à 88 $ à son prix initial, soit une économie de 63 $. Tu pourrais même te procurer ces sacs intemporels dans les deux couleurs.
Cadres avec illustrations de destinations voyage
Cadres avec illustrations de destinations voyage en vente chez Tigre Géant pour 15 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 15 $
Tu as peut-être passé ton été à regarder les stories de ta gang en Eurotrip pendant que tu contemplais l’idée d’aller te rafraîchir à la plage d’Oka. Tu n’es pas seul.e! Heureusement (ou tristement), les magasins Tigre Géant ont sorti des cadres avec des illustrations de destinations de voyage qui font rêver, dont Mykonos et Paris. Ça ferait un petit pop de couleur dans ton salon et ça te donnerait l’impression d’avoir, toi aussi, voyagé en Europe cet été.
Sac à main Cavalli Class
Sac à main Cavalli Class en vente au Tigre Géant pour 35 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 35 $
Nouveauté cet été chez Tigre Géant : des sacs à main de la populaire marque Cavalli Class, appartenant au réputé designer Roberto Cavalli. Cette offre plaira à celles et ceux qui affectionnent particulièrement les sacs à main griffés. Vendus 35 $, soit 63 $ de moins que leur prix de vente initial, ces sacs feront assurément tourner les têtes sur ton passage.
Tapis d'intérieur d'inspiration Halloween
Tapis d'intérieur d'inspiration Halloween en vente au Tigre Géant pour 10 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 10 $
Ce mignon tapis d’intérieur fera assurément plusieurs personnes heureuses. Les fanatiques de l’Halloween seront ravi.e.s de retrouver tranquillement des articles à l’effigie de leur fête préférée. Toutefois, ce tapis est craquant à l’année! Pas besoin d’attendre l’arrivée de l’automne pour l’afficher et, pour seulement 10 $, tu peux en mettre un dans chaque pièce, car personne ne peut rester de mauvaise humeur en voyant ces petits fantômes souriants.
Mousse autobronzante
Mousse autobronzante en vente au Tigre Géant pour 7 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 7 $
Bien que l’envie de te faire dorer la couenne sous le chaud soleil du mois d’août te prenne, il est plus prudent d’y aller avec parcimonie, histoire de protéger ta belle peau. Cela dit, un p’tit bronzage d’appoint est toujours le bienvenu, et l’option d’une mousse autobronzante peut s’avérer tout aussi efficace et surtout plus sécuritaire. Cette alternative à mini-prix est présentement en vente chez Tigre Géant et vaut assurément le coup d’être essayée.
Spa de pied pour la maison
Spa de pied pour la maison en vente au Tigre Géant pour 29,97 $.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 29,97 $
L’offre des magasins Tigre Géant ne cesse de surprendre sa fidèle clientèle, avide de trouvailles intéressantes. Ce spa pour les pieds était situé au bout d’une rangée, entre les sections des produits ménagers et des articles pour animaux. Malgré son emplacement plutôt douteux, ce bain de pieds portatif peut être grandement apprécié, surtout après un week-end à danser dans l’un des nombreux festivals du Grand Montréal. Un bon massage des pieds n’est jamais refusé.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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