Ton employeur doit-il te donner du temps pour aller voter? Voici ce que dit la loi
Même si tu travailles, tu as le DROIT d'aller voter. ☑️
Le jour du scrutin du 5 octobre des élections provinciales 2026 arrive à grands pas. Si tu n’as pas pu voter par anticipation le week-end dernier et que tu crains de ne pas pouvoir le faire le jour du vote parce que tu travailles, sache que ton employeur a des obligations légales pour te permettre de t’absenter afin d’exercer ton droit de vote, et ce, sans perte de salaire.
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Selon Élections Québec, toute personne ayant le droit de vote doit bénéficier d’au moins quatre heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin, qu’elle travaille à temps plein ou à temps partiel.
Si ton horaire de travail ne te le permet pas, ton employeur doit t’accorder le temps nécessaire pour te rendre aux urnes ou le congé nécessaire, sans réduction de salaire ni sanction, comme le prévoit la Loi électorale.
Par exemple, si tu travailles habituellement de 11 h à 19 h et que les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 20 h, tu ne disposes pas de quatre heures consécutives pour aller voter. La direction devrait donc te permettre de quitter plus tôt ou de commencer plus tard.
Ton employeur peut également modifier ton horaire habituel afin de te permettre d’aller voter. Ce changement ne doit toutefois entraîner aucune perte de salaire ni être considéré comme une sanction, précise Élections Québec.
Il peut aussi demander aux membres de son personnel qui souhaitent profiter de cette période de quatre heures de l’en aviser dans un délai raisonnable, afin de pouvoir ajuster l’organisation du travail.
Ton ou ta boss refuse de t’accorder le temps nécessaire pour aller voter ou réduit tes heures, ce qui diminue ta rentrée d’argent? Pour une première infraction, il ou elle s’expose à une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une entreprise.
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