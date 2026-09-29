Élections 2026 : Voici combien d'argent ton vote rapporte à chaque parti au Québec

Un vote pour ton parti pref = de l'argent dans ses coffres, même si c'est le Parti culinaire du Québec!

Une affiche d'Élections Québec

On te dit combien combien d'argent ton vote rapporte à chaque parti au Québec, lors des élections 2026.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

À quelques jours du scrutin des élections québécoises 2026, bien des gens hésitent encore. Certaines personnes comptent voter stratégiquement, d'autres songent carrément à annuler leur vote parce que leur parti préféré n'a aucune chance de prendre le pouvoir. Pourtant, ton bulletin ne sert pas seulement à choisir qui siégera à l'Assemblée nationale.

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Chaque vote valide se transforme aussi en argent public versé aux formations politiques. Et cet effet ne s'arrête pas le soir des élections, puisqu'il se fait sentir jusqu'au scrutin suivant.

Avec cinq grands partis dans la course et plusieurs luttes serrées à trois, voire à quatre, dans certaines des 127 circonscriptions, cette question prend encore plus d'importance en 2026.

On a fait le calcul, avec les explications d'Élections Québec, pour savoir ce que vaut réellement ton « X » une fois dans l'urne.

D'où provient cet argent?

Voter pour un parti ne déclenche pas le versement d'un montant fixe dans ses coffres. Le Québec prévoit plutôt une allocation annuelle, dont le total est calculé à partir du nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Pour 2026, Élections Québec applique un taux indexé de 1,99 $ par personne inscrite.

Cette enveloppe atteint environ 12,5 millions de dollars cette année. À titre de comparaison, quelque 6,4 millions de personnes sont inscrites en vue du vote du 5 octobre.

Ce qui change d'un parti à l'autre, c'est la part du gâteau. « Le montant total, lui, est basé sur les gens qui sont inscrits, mais la répartition se fait en fonction du pourcentage des votes qu'ils ont obtenus », explique Gabriel Sauvé-Lesiège, porte-parole d'Élections Québec, en entrevue avec Narcity Québec.

Ton vote de 2022 compte encore aujourd'hui

« C'est toujours la dernière élection générale qui est le point de référence », précise le porte-parole. Ce sont donc les résultats de 2022 qui déterminent ce que chaque parti reçoit, et ceux du 5 octobre prendront le relais pour les années suivantes.

En 2025, 17 formations politiques se sont partagé 12 219 446,94 $, selon les données d'Élections Québec sur les allocations versées. Voici ce qu'ont obtenu les cinq principaux partis.

  • Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault
    • 5 015 475,06 $
  • Québec solidaire
    • 1 888 078,63 $
  • Parti québécois
    • 1 787 425,41 $
  • Parti libéral du Québec
    • 1 758 768,07 $
  • Parti conservateur du Québec
    • 1 579 370,32 $

Le cas du Parti conservateur du Québec illustre bien cet effet. Même sans avoir fait élire une seule personne à l'Assemblée nationale en 2022, la formation d'Éric Duhaime a reçu 1,58 million de dollars en 2025, grâce à ses 12,91 % des voix. Et elle touche cette allocation chaque année depuis le dernier scrutin.

Pour mesurer la valeur d'un vote, le plus simple est de regarder ce qu'ont reçu les plus petites formations. En 2025, le Parti nul a touché 3 195,76 $ grâce aux 1 074 voix obtenues en octobre 2022, soit 0,03 % des suffrages. Le Parti culinaire du Québec, lui, a reçu quelque 1 059 $ pour ses 356 votes.

Comme cette somme indexée chaque année est versée tous les ans jusqu'à l'élection générale suivante, un seul vote peut donc rapporter une douzaine de dollars à un parti sur un cycle de quatre ans.

Une enveloppe de plus en année électorale

Les années d'élections s'accompagnent d'un second versement. Il correspond à 1 $ par personne inscrite sur les listes électorales et est remis aux partis admissibles dans les dix jours qui suivent le déclenchement des élections.

Selon Gabriel Sauvé-Lesiège, ce montant s'élève à environ 6,3 millions de dollars. Additionnées, les deux enveloppes représentent donc près de 18,8 millions de dollars en 2026.

Les seuils qui permettent de se faire rembourser des dépenses

Ton vote peut aussi aider une formation politique ou une personne candidate à récupérer une partie de l'argent dépensé pendant la campagne, que ce soit pour les pancartes ou les dépliants.

Un parti qui récolte au moins 1 % des votes valides dans l'ensemble du Québec peut se faire rembourser la moitié de ses dépenses électorales admissibles. Cinq formations ont franchi cette barre en 2022.

Du côté des candidatures, il faut remporter sa circonscription ou y obtenir au moins 15 % des votes valides pour avoir droit au même remboursement.

« Quand on vote pour quelqu'un, on contribue à lui permettre d'atteindre, soit que le parti atteigne 1 % des votes à travers le Québec, ou soit que le candidat soit élu ou obtienne 15 % des votes », souligne Élections Québec.

Et si tu annules ton vote?

Il existe plusieurs façons d'annuler son vote au Québec, mais aucune ne pèse dans la balance financière. Seuls les votes valides servent à répartir l'allocation entre les partis, et un bulletin rejeté ne rapporte rien de plus à qui que ce soit.

Même chose pour les seuils de 1 % et de 15 %, qui sont calculés uniquement à partir des votes valides. Un vote annulé n'aide donc aucun parti ni aucune candidature à se qualifier pour un remboursement.

« On n'a pas de données à savoir pourquoi les gens annulent leur vote. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour l'exprimer, mais c'est sûr qu'un vote annulé, ça ne contribue pas au financement », indique le porte-parole.

Élections Québec ne dit évidemment pas aux électeurs et électrices quoi faire avec leur bulletin. L'organisme rappelle plutôt que cet aspect financier peut faire partie de la réflexion d'une personne qui croit que son vote ne changera rien parce que sa candidature préférée a peu de chances de l'emporter.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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