Peux-tu prendre un selfie dans l’isoloir? 9 règles électorales qui pourraient te surprendre
Attends, avant de sortir ton téléphone... 🫢
Le jour du vote au Québec approche à grands pas, alors que la campagne électorale bat son plein en vue des élections provinciales de 2026. Puisqu’on ne vote pas tous les jours, on a fouillé dans la Loi électorale afin de dénicher certaines règles que les électeurs et électrices doivent respecter et qui pourraient bien te surprendre.
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Attache ta tuque, car il y en a plusieurs qui ont de quoi te faire sourciller, tandis que d’autres relèvent plutôt du gros bon sens et de la loi, bien sûr.
Voici 9 règles à connaître et à respecter lorsque tu iras voter le 5 octobre prochain :
Tu ne peux pas prendre ton bulletin de vote en photo
Tu comptais te prendre en photo avec ton bulletin de vote pour montrer quel candidat ou quelle candidate recevra ton vote et partager l’image sur tes réseaux sociaux? Ravise-toi, car ce n’est pas permis.
Élections Québec précise sur son site Web que les photos, les vidéos et les enregistrements sonores sont interdits dans la salle de vote. Personne ne peut non plus photographier son bulletin.
L’utilisation du téléphone est d’ailleurs interdite dans la salle, sauf lorsqu’elle est utile pour voter, par exemple pour présenter une pièce d’identité.
Tu ne peux pas afficher tes couleurs politiques
Que ce soit par l’entremise d’un accessoire ou d’un vêtement, ton appartenance politique ne peut pas être affichée par ta manière de te présenter sur un lieu de vote.
Et quand on parle de lieu de vote, ça ne se limite pas à la salle où se déroule le scrutin. Cela comprend aussi les corridors, l’entrée, l’extérieur du bâtiment et le terrain, notamment.
Autrement dit, si tu comptais aller exercer ton droit de vote en « homme sandwich » ou en « femme sandwich » avec une affiche indiquant « je vote pour » ou « votez pour », tu risques de te faire revirer de bord.
Tu ne peux pas dire pour qui tu as voté
L’article 356 de la Loi électorale est clair : il est interdit à une personne de faire savoir, sur les lieux d’un bureau de vote, pour quelle candidature elle compte voter ou a voté.
Même si tu accompagnes ta mère ou ton père et que vous comptez voter pour la même personne, mieux vaut éviter d’en jaser dans la file d’attente. Les murs ont des oreilles. Les gens aussi.
Tu ne peux pas utiliser ton propre crayon
Dans la vie de tous les jours, peut-être utilises-tu une plume précieuse et fancy pour signer ou rédiger des documents. Or, si tu comptais t’en servir pour voter, la déception t’attend.
Selon l’article 365 de la Loi électorale, un bulletin doit être rejeté s’il a été marqué autrement qu’au moyen du crayon remis par le personnel électoral. Mieux vaut donc laisser ta plume préférée à la maison.
Ton « X » n’a pas à être parfait
La marque, que ce soit un « X », un « O » ou un « + », notamment, doit se trouver dans le cercle correspondant à la candidature choisie.
Elle peut dépasser du cercle, et celui-ci n’a pas besoin d’être complètement rempli.
En revanche, un bulletin peut être rejeté s’il est marqué ailleurs que dans un cercle, dans plus d’un cercle, ou s’il comporte des inscriptions fantaisistes, injurieuses ou permettant d’identifier la personne qui vote.
Tu peux te tromper de candidature, mais...
Sur un bulletin où se trouvent une dizaine de candidatures, il peut être facile de s’y perdre et de cocher le mauvais cercle. Sache que ce n’est pas la fin du monde.
Si ton bulletin est marqué ou détérioré par inadvertance, la Loi électorale prévoit qu’il peut être annulé et qu’un nouveau bulletin peut t’être remis.
Tu peux prêter serment pour t’identifier
Personne n’est parfait. Peut-être as-tu quitté la maison à la presse en oubliant tes pièces d’identité. Si c’est le cas, sache que tu peux quand même voter.
Il faudra toutefois prouver ton identité autrement et prêter serment, conformément à l’article 335.2 de la Loi électorale. Une simple déclaration verbale ne suffit donc pas.
Devant les membres de la table de vérification de l’identité, tu devras déclarer que tu es bel et bien la personne dont le nom apparaît sur la liste électorale et que tu as le droit d’être inscrit ou inscrite à l’adresse qui y figure. Tu devras ensuite signer le serment prévu à cette fin.
Tu ne peux pas t’inscrire directement au bureau de vote
Contrairement à une élection fédérale, où il est possible de s’inscrire sur place le jour du scrutin sous certaines conditions, tu ne peux pas t’inscrire à la liste électorale le jour même d’une élection provinciale au Québec, soit le 5 octobre prochain.
Tu as jusqu’au 1er octobre à 14 h pour le faire en personne au bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de ta circonscription.
Ton employeur doit te laisser 4 heures pour voter
Pour éviter les files d’attente, plusieurs personnes qui le peuvent choisissent de voter par anticipation. Si tu dois absolument attendre au jour du scrutin, sache que ton employeur a l’obligation de te permettre d’aller voter en te laissant quatre heures consécutives pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote.
Si ton horaire ne te laisse pas cette fenêtre, l’employeur doit t’accorder le congé nécessaire, sans réduction de salaire ni sanction, comme le prévoit la Loi électorale.
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