Élections 2026 : Combien vaut ton vote au Québec? Un expert t'explique à qui va l'argent
Tu comptes annuler ton vote? Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. 👀
Il n'est pas rare d'entendre, en pleine campagne électorale, des personnes désabusées affirmer qu'elles comptent soit voter stratégiquement, soit simplement annuler leur vote parce que, « qu'ossa donne? », leur parti pref ne formera pas le prochain gouvernement. Mais savais-tu que le « X » que tu apposes sur ton bulletin a un réel impact financier pour les candidats et candidates ainsi que leur formation politique?
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Cette élection est d'ailleurs particulière au Québec, alors que cinq principaux partis se disputent le pouvoir, tandis que plusieurs courses à trois, voire à quatre, se jouent dans certaines des 127 circonscriptions.
Il arrive que des personnes votent pour un parti simplement parce qu'elles croient qu'il formera le prochain gouvernement, qu'il soit minoritaire ou majoritaire. Dans d'autres cas, certaines ne se déplaceront pas jusqu'au bureau de vote parce qu'elles estiment que le résultat est déjà joué d'avance pour diverses raisons.
Or, ton vote fait bien plus que contribuer à déterminer qui occupera l'un des sièges à l'Assemblée nationale. Il a aussi un impact bien concret sur le financement des différentes formations politiques.
À qui va l’argent associé à mon vote?
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, voter pour une formation politique ne signifie pas qu'un montant fixe est automatiquement versé dans ses coffres.
Au Québec, une allocation annuelle est répartie entre les partis selon les résultats de la dernière élection générale. Pour 2026, Élections Québec utilise un taux indexé de 1,99 $ par personne inscrite sur les listes électorales.
« Le montant total, lui, est basé sur les gens qui sont inscrits, mais la répartition se fait en fonction du pourcentage des votes qu'ils ont obtenus », résume le porte-parole d'Élections Québec, Gabriel Sauvé-Lesiège, en entrevue avec Narcity Québec.
Cette cagnotte représente environ 12,5 millions de dollars en 2026. À titre indicatif, quelque 6,4 millions d'électeurs et d'électrices sont actuellement inscrits en vue du scrutin du 5 octobre.
Et cette répartition demeure en vigueur jusqu'à la prochaine élection générale.
« C'est toujours la dernière élection générale qui est le point de référence », précise le porte-parole. Jusqu'au scrutin de 2026, ce sont donc les résultats de 2022 qui déterminent la part accordée à chaque formation politique.
Combien ça représente vraiment?
Même si 1,99 $ peut sembler être une petite somme, lorsqu'on le multiplie par les millions de personnes inscrites sur les listes électorales, ça change rapidement la donne.
Pour 2026, le porte-parole d'Élections Québec évalue l'enveloppe annuelle à environ 12,5 millions de dollars, répartis entre les partis selon leur part du vote.
Pour te donner une bonne idée de l'impact que peut avoir le nombre de votes obtenus, regardons les allocations versées aux partis en 2025. Au total, 17 formations politiques se sont partagé 12 219 446,94 $.
Attardons-nous aux sommes distribuées aux cinq principaux partis politiques :
- Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault
- 5 015 475,06 $
- Québec solidaire
- 1 888 078,63 $
- Parti québécois
- 1 787 425,41 $
- Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
- 1 758 768,07 $
- Parti conservateur du Québec
- 1 579 370,32 $
Ainsi, bien que le Parti conservateur n'ait fait élire aucun député ni aucune députée au Salon bleu en 2022, les troupes d'Éric Duhaime ont tout de même reçu une allocation de 1,58 million de dollars en 2025, grâce aux 12,91 % des voix obtenues lors de la dernière élection générale.
Cette allocation étant annuelle, la formation a ainsi reçu plusieurs millions de dollars depuis le scrutin de 2022. C'est donc dire que ton vote d'il y a quatre ans a encore un impact aujourd'hui.
Tu as voté pour le Parti culinaire du Québec? Les 356 votes, soit 0,01 % des voix, récoltés en octobre 2022 lui ont permis de recevoir à lui seul quelque 1 059 $ en allocation en 2025.
Le Parti nul, lui? Il a reçu 3 195,76 $ en 2025 grâce aux 1 074 personnes qui ont choisi de voter pour la formation, soit 0,03 % des voix.
Que se passe-t-il lors d'une année électorale?
Puisque 2026 est une année électorale, une deuxième enveloppe s'ajoute à l'allocation annuelle. Elle représente 1 $ par personne inscrite sur les listes électorales et est versée aux partis admissibles dans les dix jours suivant le déclenchement des élections.
Selon Gabriel Sauvé-Lesiège, cette allocation supplémentaire représente environ 6,3 millions de dollars, portant le total des deux enveloppes à quelque 18,8 millions pour 2026.
Mais ton « X » peut aussi avoir un autre impact financier. Un parti qui obtient au moins 1 % des votes valides à l'échelle du Québec peut se faire rembourser 50 % de ses dépenses électorales admissibles. En 2022, cinq formations ont atteint ce seuil.
Pour une personne candidate, il faut être élue ou récolter au moins 15 % des votes valides dans sa circonscription pour obtenir un remboursement équivalent.
« Quand on vote pour quelqu'un, on contribue à lui permettre d'atteindre, soit que le parti atteigne 1 % des votes à travers le Québec, ou soit que le candidat soit élu ou obtienne 15 % des votes », rappelle Élections Québec.
Bref, un vote peut influencer à la fois la part du financement public versée à un parti et l'admissibilité de celui-ci, ou d'une candidature, au remboursement de certaines dépenses électorales, comme les pamphlets et les pancartes.
Quel est l'impact financier d'un vote annulé?
Il y a moult manières d'annuler son vote au Québec. Or, sur le plan strictement financier, seuls les votes valides servent à déterminer comment l'allocation accordée aux partis politiques est répartie. Un bulletin rejeté ne donne donc aucune part supplémentaire de cette enveloppe à une formation politique.
« On n'a pas de données à savoir pourquoi les gens annulent leur vote. Je pense qu'ils sont les mieux placés pour l'exprimer, mais c'est sûr qu'un vote annulé, ça ne contribue pas au financement », explique le porte-parole.
Même chose pour les seuils donnant accès au remboursement des dépenses électorales : puisqu'ils sont calculés à partir des votes valides, un bulletin rejeté n'aide ni une personne candidate à atteindre les 15 %, ni un parti à franchir la barre du 1 %.
Ça ne signifie évidemment pas qu'Élections Québec dicte aux électeurs et électrices quoi faire avec leur bulletin. Le porte-parole insiste plutôt sur le fait que cette dimension financière peut faire partie de la réflexion d'une personne qui croit que son vote ne changera rien parce que la candidature qu'elle préfère a peu de chances de l'emporter.
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