Les meilleures trouvailles d'automne en entrepôt selon les « accros du Costco »
Attention : plusieurs items risquent de finir dans ton panier!
Les membres de Costco le savent : chaque saison apporte son lot de produits qu'on a hâte de retrouver sur les tablettes. Avec l'arrivée de l'automne, les essentiels pour la maison, les desserts aux saveurs réconfortantes, les items déco et même les nouveaux vêtements pour les journées plus fraîches commencent tranquillement à envahir les entrepôts.
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Mais comme toute virée chez ce détaillant réserve aussi son lot de surprises, certains produits réussissent à se démarquer dès leur arrivée. Une gourmandise qu'on attendait impatiemment, une nouveauté qui mérite une place dans le garde-manger ou encore une trouvaille saisonnière qu'on risque de regretter une fois disparue : les adeptes ont souvent leurs petits favoris.
Pour savoir quels produits valent particulièrement le détour cet automne, on a demandé aux membres du groupe Facebook Les accros du Costco de nous partager leurs meilleures trouvailles actuellement offertes en entrepôt. Que tu sois du genre à attendre impatiemment le retour des saveurs automnales ou simplement à l'affût de ton prochain coup de cœur chez Costco, voici treize trouvailles qui font jaser en ce moment.
Bulbes d'automne assortis Tasc
Chez Costco, tu peux trouver une belle variété de bulbes floraux à planter dès maintenant pour le printemps.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ pour 40 bulbes
L’automne, c’est aussi le moment parfait pour préparer son jardin en vue du printemps prochain! Pour 19,99 $, Costco propose plusieurs variétés de bulbes de fleurs vivaces à planter avant l’hiver, dont de magnifiques alliums (de grosses fleurs sphériques dans les teintes de violet), des crocus, des pivoines aux couleurs ensoleillées et plusieurs autres assortiments.
Comme ces variétés repoussent année après année, c’est une façon franchement abordable d’ajouter de la couleur à tes plates-bandes sans avoir à tout recommencer chaque printemps. Il suffit de faire un peu de travail maintenant, puis de laisser la nature faire le reste. Une jolie surprise t’attendra lorsque les beaux jours seront de retour!
Biscuits pour chiens pomme et carotte Cookie Pal
Des biscuits pour chien aux pommes et aux carottes sont vendus chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ pour 1 kg
Les bipèdes ne sont pas les seul.e.s à pouvoir profiter des douces saveurs de l’automne! Les biscuits pour chiens pomme et carotte de Cookie Pal sont affichés à 19,99 $ chez Costco, et avec un généreux format de 1 kg, tu en auras suffisamment sous la main pour gâter ton compagnon pendant un bon moment. C'est le genre de petites gâteries qui sont faciles à glisser dans une poche avant de partir en promenade ou à utiliser comme récompense pendant une petite séance d’obéissance. Ajoute-les à ton panier, toutou sera reconnaissant!
Certificat-cadeau pour Le Scandinave Spa
Que ce soit pour te gâter ou pour gâter un de tes proches, ce certificat cadeau en vaut la peine!
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 79,99 $
Si ton niveau d’énergie commence à suivre la même trajectoire que les températures, une petite pause pourrait être exactement ce qu’il te faut. Costco propose des certificats-cadeaux d’une valeur de 100 $ au Scandinave Spa pour 79,99 $, ce qui revient à profiter d’environ 20 % de rabais sur ta prochaine visite. Que ce soit pour décrocher lors d’un parcours thermal ou t’offrir (ou offrir à quelqu’un) un massage relaxant, tu risques de relâcher les épaules encore plus facilement en sachant que tu as profité d’une belle économie. Le Scandinave Spa possède notamment une adresse entièrement intérieure au cœur du Vieux-Montréal, ainsi qu’un magnifique site en nature à Mont-Tremblant, au bord de la rivière du Diable. Bref, l’automne pourrait bien être le moment parfait pour t’accorder une petite escapade sous le signe de la détente!
Chrysanthèmes d'automne
Histoire d'ajouter un peu de couleur à ton chez toi, les pots de chrysanthèmes du Costco valent vraiment la peine.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
Envie de donner un petit air d’automne à ton entrée sans refaire tout ton décor? Pour 16,99 $, Costco propose d’imposants pots de chrysanthèmes de 14 pouces de diamètre, offerts dans une foule de jolies couleurs comme le mauve, l’orange, le blanc et le jaune. Avec leur généreux volume et leur abondance de fleurs, le prix est franchement intéressant pour ajouter facilement une belle dose de couleur près de la porte d’entrée ou sur le balcon. C’est aussi l’une des dernières occasions de profiter de fleurs à l’extérieur avant de dire officiellement au revoir à la saison chaude!
Courge musquée Bayshore
Avec la saison des soupes qui bat son plein, profite du bon prix offert par Costco sur les courges musquées.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 5,99 $ pour 3,2 kg
Qui dit retour des journées fraîches dit aussi retour officiel de la saison des soupes et des potages! La courge musquée est justement un bel aliment de base à avoir sous la main en automne : sa chair légèrement sucrée peut servir à préparer un potage bien crémeux, mais aussi un risotto, une purée, un gratin ou simplement des cubes de courge rôtis au four.
Chez Costco, le sac de deux courges d’environ 3,2 kg est affiché à 5,99 $, ce qui revient à environ 1,87 $ le kg. À titre comparatif, Maxi les offres actuellement à 1,94 $ le kg (plutôt que 4,39 $ le kg jusqu'au 23 septembre 2026) et Super C les offrent actuellement à 2,18 $ le kg (plutôt que 4,39 $ le kg jusqu'au 23 septembre 2026). Si tu prévois cuisiner quelques recettes réconfortantes cet automne, ça vaut donc franchement la peine de faire des réserves chez Costco. Fait intéressant : la courge musquée se conserve pendant plusieurs mois, donc le gros format Costco est particulièrement pertinent ici ; pas besoin de transformer 3,2 kg de courge en potage un mardi soir.
Coussins décoratifs Orchard Road
Costco offre des coussins colorés en forme de citrouille, parfaits pour ajouter une touche automnale à ton décor.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 14,99 $
Difficile de résister à l’envie de rendre son intérieur un peu plus cosy lorsque l’automne commence à s’installer! Costco propose d’adorables coussins en forme de citrouille, assez volumineux pour devenir instantanément la vedette d’un canapé, d’un fauteuil ou même du lit. Ils sont offerts en quatre couleurs : crème, orange, brun et vert. Tu peux donc jouer la carte automnale classique ou opter pour quelque chose d’un peu plus neutre. Une façon toute simple d’ajouter une touche chaleureuse et saisonnière à ton chez-toi.
Ensemble de douillette trois pièces pour très grand lit Roots Home
Costco offre un ensemble de douillette trois pièces pour très grand lit à 89,99 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 89,99 $
Avec le retour des soirées fraîches vient aussi l’envie de s’emmitoufler sous une grosse couverture bien chaude. Cet ensemble de douillette trois pièces Roots Home pour très grand lit comprend une douillette réversible ultra douce et deux couvre-oreillers, le tout offert dans deux teintes automnales faciles à intégrer à la plupart des décors : vert olive ou brun foncé. Que tu aies un lit king ou non, rien ne t’empêche d’opter pour une douillette un peu plus grande afin d’avoir encore plus de tissu dans lequel t’enrouler confortablement. Si tu dors avec une autre personne, quelques pouces supplémentaires pourraient même éviter le traditionnel tiraillage de couverture en pleine nuit!
Ensemble côtelé pour femmes Kirkland
Chez Costco, tu peux trouver un ensemble confortable de deux pièces à moins de 40 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ le morceau
Voici le genre de kit qu’on enfile le samedi matin… et qu’on n’a plus vraiment envie d’enlever de la journée! Cet ensemble côtelé Kirkland combine un look sportif à une matière moelleuse parfaite pour la saison, avec le haut et le bas vendus ensemble à 39,98 $. Assez léger pour aller prendre l’air ou faire une petite activité à l’extérieur, il est aussi suffisamment cosy pour rester à la maison, s’installer confortablement et ouvrir un bon livre. Offert en brun et en bleu-gris clair, il mise sur deux teintes faciles à porter et à agencer. Bref, un ensemble qui risque de devenir ton uniforme officiel des week-ends d’automne!
Manteau matelassé pour femmes BLANKNYC
Costco t'offre un prix super intéressant sur ce joli manteau automnal pour femmes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Si ton manteau d’automne était dû, tu viens peut-être de trouver son remplaçant! Ce modèle de BLANKNYC coche plusieurs cases avec sa coupe surdimensionnée, son tissu tout doux et son motif matelassé qui lui donne un look tendance. La teinte mauve aux accents légèrement terreux aperçue en entrepôt est particulièrement jolie pour l’automne et d’autres couleurs plus neutres sont également offertes pour les gens qui préfèrent quelque chose de plus passe-partout. À ce prix-là, ta garde-robe d’automne pourrait bien accueillir un petit nouveau!
Pantoufles pour femmes Nuknuuk
Afin de garder tes pieds au chaud pendant la saison froide, les pantoufles Nuknuuk du Costco sont parfaites.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Prépare tes pieds pour la saison des planchers froids! À 29,99 $, ces pantoufles Nuknuuk sont le genre de trouvaille que tu risques d’enfiler dès que tu mettras les pieds chez toi. Avec leur intérieur moelleux en peau de mouton, elles donnent pratiquement l’impression de marcher sur de petits nuages, en plus d’avoir une semelle extérieure assez robuste pour les petits allers-retours sur le balcon ou devant la maison. Elles sont notamment offertes en gris et en rose. Ça peut donc être le bon moment d’en mettre une paire de côté pour un cadeau de Noël, surtout qu’à 29,99 $, elles tombent pile dans une gamme de prix intéressante pour un produit de qualité que tu pourrais facilement payer beaucoup plus cher ailleurs.
Tapis décoratif Devgiri
Ajoutes un peu de couleur à ton entrée avec ce joli tapis décoratif orné de champignons colorés.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Même ton paillasson peut se mettre en mode automne. Pour 19,99 $, Costco propose ce tapis décoratif de 56 x 97 cm couvert de champignons colorés qui semble tout droit sorti d’une promenade en forêt. Avec ses teintes d’orange, de rouge, de vert et de brun sur fond foncé, il permet d’ajouter une petite touche féérique à l’entrée sans nécessairement tomber dans les traditionnelles citrouilles. À ce prix-là, c’est le genre de changement déco qui peut donner un tout nouveau look pour la saison. De quoi donner le ton avant même d’avoir franchi la porte.
Râteau à feuilles avec balai Garant
Les essentiels pour ramasser efficacement les feuilles sont disponibles à bon prix chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Parce que l’automne, ça ne se résume malheureusement pas qu'à des lattés à la citrouille et des soirées sous une grosse couverture. Si tu habites un endroit bordé d'arbres, il faut aussi ramasser toutes ces jolies feuilles une fois qu’elles se retrouvent au sol. Pour 29,99 $, Costco propose un ensemble Garant comprenant un râteau à feuilles et un balai, soit deux essentiels qui risquent de travailler fort au cours des prochaines semaines. Si ton vieil équipement de jardinage commence à montrer des signes de fatigue, c’est peut-être le bon moment de le remplacer avant que ton terrain ne disparaisse sous un tapis flamboyant.
Serviettes de cuisine automnales
Histoire de faire entrer l'automne dans ta maison, Costco vend de jolies serviettes de cuisine.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Parfois, ce sont les petits détails qui suffisent à faire entrer l’automne dans la maison. Pour 19,99 $, Costco propose des ensembles de six serviettes de cuisine fabriquées au Portugal, offertes dans plusieurs motifs et couleurs inspirés de la saison. Citrouilles, feuilles et teintes chaleureuses : il suffit d’en poser quelques-unes dans la cuisine pour lui donner instantanément un petit air automnal. À environ 3,33 $ la serviette, c’est une façon plutôt abordable de changer sa déco au fil des saisons sans avoir à transformer toute la maison. Il ne manque plus qu’une tarte aux pommes qui refroidit sur le comptoir pour compléter le décor!