L'un des plus beaux villages au pays est à 1h de Gatineau: C'est LE «girls trip» d'automne
Boutique de sorcellerie, petits cafés, librairie et couleurs flamboyantes? OUI!
Un road trip d’automne entre filles ou avec la personne qui fait battre ton coeur, ça mérite un décor à la hauteur, et Merrickville en Ontario pourrait facilement te donner l’impression d’avoir atterri dans une petite bourgade de romance de Netflix. À moins de trois heures de Montréal et environ une heure de Gatineau, ce village blotti contre le canal Rideau est plus que charmant avec ses bâtiments historiques, ses petites adresses locales et ses rues qui prennent des airs de Stars Hollow dans Gilmore Girls lorsque les couleurs apparaissent.
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Surnommé « le plus beau village du Canada » en 1998 par Communities in Bloom, Merrickville te permet, entre autres, de te promener près d'un poste d’éclusage et de découvrir les ruines d’anciens moulins, d’une fonderie et d’une tannerie, qui date de la fin du 18e siècle.
Après cette petite dose d’histoire, place au magasinage. La librairie d’occasion Merrickville Book Emporium regorge de bouquins, dont certains rares et anciens, tandis que Wick Witch Apothecary devrait particulièrement attirer ton attention à l’approche de l’Halloween avec son univers aux petites vibes de sorcière.
Country Bumpkins vaut aussi le détour pour ses cadeaux, ses décorations et ses fudges maison.
Évidemment, un road trip n’est pas complet sans quelques gourmandises. Chez Pickle & Myrrh, tu peux faire le plein de caramels aux saveurs comme érable, café, pomme caramel et sel de mer. Pour une option salée, la Merrickville Cheese Shop propose plutôt une sélection de fromages locaux et importés. Tu peux ensuite t’arrêter manger du comfort food au pub The Goose & Gridiron ou au Mainstreet Family Restaurant.
Envie de profiter davantage des couleurs? Les sentiers autour du canal Rideau et le Merrickville-Limerick Trail permettent de marcher au cœur des paysages automnaux. Une balade à travers le village te fera aussi passer devant plusieurs maisons et bâtiments d’époque.
Bref, que tu partes avec ta personne préférée ou ton groupe d’ami.e.s, Merrickville a tout ce qu’il faut pour une journée à jaser, magasiner, manger, prendre des photos et admirer les couleurs. Et pour étirer le plaisir, tu peux même réserver un petit hébergement dans le coin et transformer la virée en week-end.
Site Internet de Merrickville-Wolford
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