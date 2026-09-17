Solde d'automne chez Canadian Tire : 9 trouvailles avec de gros rabais allant jusqu'à 600$
C'est le moment parfait pour te gâter sans te ruiner. 😍✨
L'automne s'installe pour de bon et, avec lui, la longue liste de choses qui viennent avec l'arrivée de la saison froide : le grand ménage, la cuisine des p'tits plats réconfortants et l'auto à préparer pour le froid. Bonne nouvelle, Canadian Tire tombe pile au bon moment avec son Solde Rouge d'automne, qui se déroule du 17 septembre au 27 septembre, et disons que certains rabais font vraiment plaisir à voir.
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On parle ici de réductions qui vont de 20 $ sur une petite mijoteuse jusqu'à 600 $ sur une génératrice, en passant par des électros de cuisine populaires aux prix coupés de moitié. Si tu as déjà commencé à refaire le plein de morceaux pour les journées plus fraîches ou à éplucher les rabais d'épicerie du mois, ça complète plutôt bien le tableau.
Bref, pour t'épargner les allers-retours dans les allées, Narcity Québec a fait le tri à ta place et sélectionné certains des meilleurs deals du moment chez Canadian Tire.
Aspirateur sans fil Dyson V9 Motorbar
Il y a actuellement un rabais de 200 $ sur l’aspirateur sans fil Dyson V9 MotorbarMC.
Prix régulier :
599,99 $
Prix en solde : 399,99 $
Rabais : 200 $
Un aspirateur de la populaire marque Dyson à 200 $ de rabais, ça ne se voit pas tous les jours. Le V9 Motorbar tient jusqu'à 40 minutes d’aspiration constante sur une charge, ce qui est amplement suffisant pour faire le tour de l'appart sans courir après la prise. Sa tête ramasse la poussière, les cheveux et les poils de chat (ou de chien) autant sur le tapis que sur le bois franc, et il se transforme en aspirateur à main quand vient le temps de s'attaquer aux divans ou à l'auto. Si tu attendais le bon moment pour te gâter avec un aspirateur de qualité, c'est maintenant!
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Friteuse à air 6-en-1 Ninja Foodi XL
Il y a actuellement un rabais de 90 $ sur la friteuse à air 6-en-1 Ninja Foodi XL.
Prix régulier :
249,99 $
Prix en solde : 159,99 $
Rabais : 90 $
Avec une note de 4,7/5 après plus de 2 185 avis de la clientèle, disons que ce produit a fait ses preuves. Et si tu n'as pas encore d'air fryer, c'est ton signe d'embarquer dans le train. La Ninja Foodi XL a deux paniers indépendants de cinq pintes (dix pintes au total), donc tu peux cuire ton poulet d'un bord et tes légumes de l'autre, chacun à sa façon. La fonction smart finish fait en sorte que les deux terminent leur cuisson en même temps, donc fini le plat qui refroidit pendant que l'autre cuit encore. Il y a six programmes en tout : friture à l'air, gril, rôtissage, cuisson, réchauffage et déshydratation. Et les paniers vont au lave-vaisselle, ce qui n'est jamais à négliger.
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Machine à café et à espresso De'Longhi Nespresso Vertuo Next Premium
Il y a actuellement un rabais de 135 $ sur la machine à café et à espresso De'Longhi Nespresso Vertuo Next Premium.
Prix régulier :
249,99 $
Prix en solde : 114,99 $
Rabais : 135 $
Celle-là, disons-le, elle est vraiment élégante. Le fini blanc et doré fait son effet sur un comptoir, et à moins de 115 $, c'est probablement le moment de remplacer ta vieille cafetière. La Vertuo Next Premium te prépare des cafés de cinq, huit ou douze onces ainsi que des espressos simples ou doubles, chauds ou sur glace, avec une belle mousse onctueuse sur le dessus. Parfait pour les matins d'automne où tu as juste envie de rester emmitouflé sous une doudou, un bon café à la main.
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Scelleuse sous vide Cuisinart
Il y a actuellement un rabais de 72 $ sur la scelleuse sous vide Cuisinart.
Prix régulier :
139,99 $
Prix en solde : 67,99 $
Rabais : 72 $
Si tu achètes en gros ou que tu fais de la popote le dimanche, cette scelleuse va rapidement devenir ta meilleure amie. Une simple pression sur un bouton suffit pour retirer l'air, ce qui garde tes aliments frais bien plus longtemps et t'évite de gaspiller de la nourriture. Elle a aussi un mode doux pour les aliments plus fragiles comme les petits fruits, les pâtisseries ou le poisson. À 72 $ de rabais, c'est le genre d'appareil qui se rentabilise pas mal vite grâce au gaspillage évité.
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Batterie de cuisine PADERNO Signature canadienne, acier inoxydable
Il y a actuellement un rabais de 230 $ sur la batterie de cuisine PADERNO Signature de 12 pièces.
Prix régulier :
379,99 $
Prix en solde : 149,99 $
Rabais : 230 $
230 $ de rabais sur un ensemble de douze pièces, c'est difficile à battre. Cet ensemble PADERNO en acier inoxydable 18/10 couvre pas mal tout ce dont tu as besoin pour cuisiner, et sa base encapsulée en aluminium répartit la chaleur rapidement et uniformément, donc il y a moins de risques que ta sauce colle au fond. Les poignées rivetées restent froides pendant la cuisson, l'ensemble va au four jusqu'à 500 °F et il fonctionne sur les surfaces à induction. À ce prix-là, ce n'est pas un luxe!
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Aide-démarrage et chargeur portatif USB MotoMaster Eliminator XB30
Il y a actuellement un rabais de 120 $ sur l’aide-démarrage au lithium et chargeur portatif USB MotoMaster Eliminator XB30.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 120 $
Tu sais, ce matin de janvier où ton auto refuse net de démarrer et où tu dois quêter un boost dans le stationnement? C'est exactement pour ça. Le XB30 offre jusqu'à 3 000 A de puissance de crête et peut survolter des moteurs à essence allant jusqu'à 9,5 L ou des moteurs diesel allant jusqu'à 7,0 L, sans avoir besoin d'une deuxième voiture. Il fait aussi office de chargeur portatif avec ses sorties USB-C et USB-A, et sa lampe à DEL intégrée dépanne bien sur le bord de la route. Compact et solide, c'est franchement rassurant de le garder dans le coffre pour l'hiver.
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Mijoteuse Master Chef
Il y a actuellement un rabais de 20 $ sur la mijoteuse Master Chef de 3,5 pintes.
Prix régulier :
49,99 $
Prix en solde : 29,99 $
Rabais : 20 $
La saison des plats réconfortants est officiellement lancée, et à 29,99 $, tu n'as pas beaucoup d'excuses pour te préparer un bon repas. Cette mijoteuse de 3,5 pintes est parfaite pour les portions plus modestes : soupes, ragoûts, chili, bref, tout ce qui peut mijoter tranquillement pendant que tu fais autre chose. Ses réglages de température te permettent de cuire doucement ou simplement de garder le repas au chaud jusqu'au souper. Et le récipient en céramique s'enlève et va au lave-vaisselle, donc le nettoyage est super facile.
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Génératrice portative avec démarrage électrique et prévention Volt Guard Champion, 8 000/10 000 W
Il y a actuellement un rabais de 600 $ sur le générateur portatif Champion de 10 000 W.
Prix régulier :
1 399,99 $
Prix en solde : 799,99 $
Rabais : 600 $
C'est l'un des plus gros rabais de la vente, et certainement pas le moins utile quand on connaît la météo québécoise (et les pannes d'Hydro-Québec). Cette génératrice Champion affiche une note de 4,8/5 selon 1 746 commentaires et fournit 10 000 W au démarrage et 8 000 W en continu, assez pour faire fonctionner l'essentiel de la maison pendant une panne ou pour alimenter des outils sur un chantier extérieur. Le démarrage électrique évite de s'acharner sur une corde par temps froid, et elle peut fonctionner jusqu'à huit heures à 50 % de charge. Elle comprend aussi plusieurs prises de 120 V et de 120/240 V, ainsi que des roues et une poignée repliable pour la déplacer facilement.
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Déshumidificateur NOMAiQ ENERGY STAR
Il y a actuellement un rabais de 130 $ sur le déshumidificateur NOMA iQ ENERGY STAR.
Prix régulier :
401,99 $
Prix en solde : 271,99 $
Rabais : 130 $
Si ton chez-toi sent l'humidité, c'est probablement lui la solution. Ce NOMA iQ de 50 pintes couvre jusqu'à 1 500 pi² et maintient le taux d'humidité entre 30 et 80 %, ce qui aide à tenir la moisissure à distance. Il est certifié ENERGY STAR, donc il travaille fort sans faire exploser ta facture d'Hydro, et il fonctionne en mode silencieux avec deux vitesses de ventilation. Son réservoir de 8,8 L se vide facilement, mais tu peux aussi y brancher un boyau d'arrosage pour un drainage continu et ne plus jamais y penser. Le petit bonus techno : l'appli NOMA iQ te permet de le contrôler à partir de ton cellulaire, et l'affichage à DEL te montre le taux d'humidité d'un coup d'œil. Il est aussi muni de roulettes intégrées et d'un filtre lavable et réutilisable, en plus d'être couvert par une garantie de deux ans.
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