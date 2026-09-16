Ce sel de luxe populaire coûte 55 % moins cher au Costco que sur Amazon
Histoire d'avoir une table « fancy », sans l'étiquette... salée!
Si tu passes un peu de temps à regarder des vidéos de cuisine sur TikTok ou Instagram, il y a de bonnes chances que tu aies déjà aperçu le fameux contenant de sel Maldon. Avec ses gros flocons blancs que les créatrices et créateurs de contenu et foodies aiment émietter du bout des doigts sur leurs plats, ce sel de mer anglais est devenu un véritable chouchou des réseaux sociaux, et tu peux le trouver à prix très avantageux chez Costco.
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Mais qu’est-ce qui explique autant d’engouement pour un ingrédient aussi banal en apparence? Le sel Maldon ne date certainement pas d’hier. Selon l’entreprise, ses flocons de sel de mer sont récoltés à la main depuis 1882 dans la région de l’Essex, en Angleterre. Le produit s’est également taillé une place dans le milieu de la gastronomie et est utilisé par des chef.fe.s un peu partout dans le monde.
Costco t'offre le pot de sel Maldon à prix très avantageux comparativement à AmazonVéronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
C’est surtout sa texture qui le distingue du sel de table traditionnel. Ses cristaux prennent naturellement une forme pyramidale et offrent un côté croquant avant de fondre en bouche. Plutôt que de l’utiliser uniquement pour saler une recette pendant sa préparation, tu peux donc en saupoudrer sur tes aliments au moment de servir afin d’ajouter une petite touche de plus à ton plat.
En cuisine, les possibilités sont nombreuses : quelques flocons peuvent être ajoutés sur des œufs, des légumes rôtis, une salade, une pièce de viande ou même un plat de pâtes. Ce produit est également particulièrement populaire sur les desserts, où le contraste sucré-salé peut faire toute la différence. Pense biscuits aux pépites de chocolat, brownies ou desserts au caramel, par exemple.
Si toute cette popularité te donne envie de comprendre le hype par toi-même, tu pourrais économiser pas mal en choisissant soigneusement où tu achètes ton contenant. Au moment d’écrire ces lignes, Costco affiche le format de 570 g à 12,99 $ en entrepôt et à 17,99 $ en ligne, tandis que le même produit est offert à 28,98 $ sur Amazon.
Le pot de 570 g du populaire sel Maldon est disponible sur Amazon.Amazon
Il s’agit d’une différence de 15,99 $, ce qui signifie que le prix affiché à l'entrepôt Costco est environ 55 % moins élevé que celui d’Amazon. Considérant qu’il s’agit d’un sel qu’on utilise généralement par petites pincées, 570 g devraient te permettre de garnir pas mal de mets avant d’atteindre le fond du contenant. Ce dernier peut d’ailleurs être réutilisé une fois vide pour ranger des épices ou d’autres ingrédients secs dans le garde-manger.
Bref, si tu avais toi aussi aperçu ces fameux flocons un peu partout sur les réseaux sociaux sans trop comprendre leur popularité, voilà peut-être l’occasion de satisfaire ta curiosité sans payer près de 30 $ pour le faire.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.