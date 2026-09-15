Abonné au gym, Netflix, boîtes-repas? Ces nouvelles règles t'éviteront de payer pour rien
Parce que ça ne devrait pas être un jeu d'évasion de se désabonner d'un service! 🫠
Gyms, plateformes de streaming, boîtes-repas, applications : tes abonnements peuvent s'accumuler rapidement et assez facilement au Québec. Deux clics, une carte de crédit, et hop! C'est fait. Par contre, quand vient le temps de se désabonner, ça devient presque un jeu d'évasion pour passer toutes les étapes avant d'arriver à quitter. Tu dois cliquer sur « Paramètres », « comptes », « abonnements », « se désabonner ». Puis, viennent les questions émotives : « êtes-vous certains de vouloir nous quitter? », « qu'est-ce qui vous déplaît? » Un peu plus, les entreprises te disent : « RESTE, on va changer! »
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Cette galère devrait s'alléger un peu. Depuis le 12 septembre 2026, de nouvelles règles sur les abonnements conclus en ligne sont entrées en vigueur au Québec, question de rendre le processus moins pénible pour les consommateurs et consommatrices.
Ces mesures visent tous les contrats à exécution successive, soit ceux pour lesquels tu paies de façon continue ou en plusieurs versements : ton forfait de téléphonie, ton abonnement de livraison de repas, ta plateforme de visionnement ou d'écoute en continu, ou encore ton abonnement au gym ou à des cours en ligne.
Voici ce qui change concrètement :
Un vrai bouton pour te désabonner
Si tu peux annuler un abonnement en ligne sans avoir à justifier ta décision, le commerçant doit maintenant t'offrir un bouton accessible et facile à repérer pour le faire. Fini les formulaires cachés au fond du site ou les appels obligatoires au service à la clientèle pour réussir à te désabonner.
Ton numéro de téléphone est protégé
Tu penses résilier ton forfait cellulaire ou ton service de téléphonie? Le commerçant est désormais obligé de t'avertir clairement si tu risques de perdre ton numéro en te désabonnant, et de t'expliquer comment faire pour le conserver.
Fini les mauvaises surprises à la fin du rabais
Ça t'est sûrement déjà arrivé de profiter d'un prix promotionnel pendant quelques mois, puis de voir ta facture grimper d'un coup sans avertissement. Maintenant, le commerçant doit t'envoyer un avis écrit, de deux à dix jours avant la fin de ta période à rabais, qui précise la date de fin du prix réduit et le nouveau prix qui s'appliquera par la suite. Tu as donc le temps de décider si tu gardes le service ou si tu annules avant que le plein tarif embarque.
Les frais cachés doivent être affichés clairement
Tu as déjà vu une offre à 50 $ par mois pour Internet, pour découvrir seulement à la fin qu'il y avait des frais d'installation de 100 $ en plus? Ça aussi, c'est fini. Quand un commerçant annonce le prix de tes versements périodiques pour un service à distance, il doit maintenant afficher les frais ponctuels (comme les frais d'installation) directement à côté, et non les cacher dans le petit texte. La même logique s'applique si l'on te fait l'offre au téléphone : le vendeur doit te mentionner ces frais tout de suite après t'avoir donné le prix mensuel.
Rappelons que ces nouvelles obligations découlent de l'adoption du projet de loi n° 10, la Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne, sanctionnée le 12 juin dernier.
Le projet de loi resserre aussi les règles entourant la revente de billets de spectacle, notamment l'obligation d'avertir l'acheteur qu'il paie un billet en revente et de détailler tous les frais qui composent son prix final.
Bref, ces nouvelles règles devraient t'aider à éviter de payer pour rien, que ce soit à cause d'un abonnement impossible à annuler ou d'un rabais qui disparaît sans avertissement.
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