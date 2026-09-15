Encore plus d’usagers peuvent maintenant taper leur cell pour payer le bus/métro à Montréal

Mais il y a un mais... 🫢

Une entrée de métro à Montréal.

Encore plus d’usagers peuvent maintenant taper leur téléphone cellulaire pour payer le bus et le métro à Montréal.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Depuis des mois, une partie des usagers et usagères du transport en commun montréalais avait accès, dans le cadre d’un projet pilote, à l’achat et à la validation de titres directement avec leur cellulaire grâce à une carte OPUS virtuelle. Cette période d’essai vient de prendre fin, a confirmé ce mardi 15 septembre l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

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Dans un communiqué, l’organisme souligne que l’achat et la validation de titres de transport peuvent désormais se faire directement dans l’application Chrono pour les personnes qui possèdent un téléphone Android.

Les usagers et usagères peuvent acheter leur titre, le conserver dans leur téléphone, puis simplement approcher celui-ci d’une borne au moment d’embarquer.

L’ARTM précise que la carte OPUS physique demeure disponible pour celles et ceux qui préfèrent continuer à l’utiliser. Cette nouveauté s’ajoute simplement comme une autre façon de se déplacer, sans avoir à transporter sa carte ni à se rendre à un point de vente pour l’acheter ou la recharger.

Comment ça fonctionne

Le fonctionnement reste similaire à celui de la phase de test des derniers mois. Dans l’application Chrono, il suffit de choisir l’option d’achat de titres, de sélectionner le titre virtuel désiré, puis de compléter le paiement. Le titre est ensuite activé dans le téléphone, qu’il suffit d’approcher d’une borne pour valider son passage.

D’après l’ARTM, plus de la moitié des recharges de carte OPUS se font maintenant numériquement dans Chrono, ce qui représente plus de 16 millions de transactions à ce jour.

Le directeur exécutif de la Transformation numérique à l’ARTM, Sylvain Perras, affirme que cette nouvelle option a été développée et testée auprès de milliers de personnes, avec des retours qu’il qualifie de très positifs.

L’organisme précise que cette étape s’inscrit dans le projet Concerto, d’une valeur de 146 millions de dollars, qui vise à simplifier l’accès au transport collectif et son paiement dans la région métropolitaine, tout en modernisant un système de billetterie vieux d’une vingtaine d’années.

La fonctionnalité demeure pour l’instant exclusive aux téléphones Android. L’ARTM indique que ses équipes poursuivent leurs travaux avec Apple afin de rendre l’option également accessible sur iPhone, sans toutefois fournir de date de lancement.

L’organisme travaille aussi à permettre, dès 2027, le paiement directement par carte bancaire à travers le réseau métropolitain. Les détails entourant cette fonctionnalité seront communiqués ultérieurement.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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