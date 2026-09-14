On a comparé le salaire minimum au Québec VS le reste du Canada en 2026
S'il est élu, Québec solidaire voudrait l'augmenter pour qu'il devienne l'un des plus hauts au pays.
Les Québécois et Québécoises ont droit, depuis mai dernier, à un salaire minimum de 16,60 $ l’heure. S’il est porté au pouvoir à la suite des élections provinciales de 2026, Québec solidaire (QS) souhaite le faire passer à 20 $ l’heure. Mais à l’heure actuelle, où se situe le Québec par rapport aux autres provinces et territoires? On te décortique tout ça.
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En pleine campagne électorale, Québec solidaire a annoncé vouloir hausser le salaire minimum québécois à 20 $ l’heure dès 2027, soit une augmentation de 3,40 $ par rapport au taux actuel. Il serait annexé annuellement à l’inflation.
« C’est terminé, le temps où le salaire minimum ne suivait pas le coût de la vie », a souligné en conférence de presse, la semaine dernière, la co-porte-parole solidaire Ruba Ghazal.
Selon elle, en faisant passer le salaire minimum à 20 $ l’heure, les Québécois et Québécoises à faible revenu auraient la possibilité de « vivre et pas juste de survivre ».
« Une personne sur trois vit de l’insécurité alimentaire. Ça, c’est du jamais-vu. Ça me choque qu’on soit rendu là dans le Québec de 2026, alors qu’on est une société riche », a-t-elle dit.
Depuis mai 2018, le salaire minimum général est passé de 12 $ à 16,60 $ l’heure. Il s’agit d’une augmentation de 4,60 $, soit environ 38 % en moins de dix ans.
Le portrait canadien en 2026
Le Québec se situe dans la moitié inférieure du classement, loin derrière les provinces et territoires où le salaire minimum est le plus élevé. À titre de comparaison, le salaire minimum fédéral, qui s’applique aux secteurs de compétence fédérale, est fixé à 18,15 $ l’heure depuis le 1er avril 2026.
Le Nunavut arrive en tête avec un taux de 20,17 $ l’heure, devant le Yukon à 18,51 $ et la Colombie-Britannique à 18,25 $. L’Ontario suit avec un salaire minimum de 17,60 $ l’heure, qui passera à 17,95 $ en octobre.
À l’autre extrémité du classement, l’Alberta affiche le taux général le plus faible au pays, soit 15 $ l’heure. Ce montant est inchangé depuis 2018. Pour les personnes de moins de 18 ans, le taux est de 13 $ l’heure pour les 28 premières heures travaillées chaque semaine.
À titre indicatif, le salaire minimum au Québec permet à une personne travaillant 37,5 heures par semaine de gagner un revenu brut annuel de 32 370 $. Avec un taux horaire de 20 $, ce montant passerait à 39 000 $, soit 6 630 $ de plus par année.
À 20 $ l’heure, comme le souhaite Québec solidaire, le Québec afficherait le deuxième salaire minimum le plus élevé au pays, derrière le Nunavut.
Le classement complet des provinces et territoires (équivalent annuel calculé sur 37,5 h/semaine) :
- Nunavut : 20,17 $/h
- 39 331,50 $ par année
- Yukon : 18,51 $/h
- 36 094,50 $ par année
- Colombie-Britannique : 18,25 $/h
- 35 587,50 $ par année
- Ontario : 17,60 $/h, passera à 17,95 $/h en octobre prochain
- 34 320 $ par année (35 002,50 $ en octobre)
- Île-du-Prince-Édouard : 17 $/h, passera à 17,30 $/h en octobre prochain
- 33 150 $ par année (33 735 $ en octobre)
- Territoires du Nord-Ouest : 17,20 $/h
- 33 540 $ par année
- Nouvelle-Écosse : 16,75 $/h, passera à 17 $/h en octobre prochain
- 32 662,50 $ par année (33 150 $ en octobre)
- Québec : 16,60 $/h
- 32 370 $ par année
- Terre-Neuve-et-Labrador : 16,35 $/h
- 31 882,50 $ par année
- Saskatchewan : 15,35 $/h, passera à 15,70 $/h en octobre prochain
- 29 932,50 $ par année (30 615 $ en octobre)
- Manitoba : 16 $/h, passera à 16,40 $/h en octobre prochain
- 31 200 $ par année (31 980 $ en octobre)
- Nouveau-Brunswick : 15,90 $/h
- 31 005 $ par année
- Alberta : 15 $/h
- 29 250 $ par année
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