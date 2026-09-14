On a comparé le salaire minimum au Québec VS le reste du Canada en 2026

S'il est élu, Québec solidaire voudrait l'augmenter pour qu'il devienne l'un des plus hauts au pays.

De l'argent canadien.

Québec solidaire souhaite hausser le salaire minimum à 20 $/h. On a donc comparé la province au reste du Canada.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Québécois et Québécoises ont droit, depuis mai dernier, à un salaire minimum de 16,60 $ l’heure. S’il est porté au pouvoir à la suite des élections provinciales de 2026, Québec solidaire (QS) souhaite le faire passer à 20 $ l’heure. Mais à l’heure actuelle, où se situe le Québec par rapport aux autres provinces et territoires? On te décortique tout ça.

À lire également : Quel est le salaire d’un député au Québec en 2026? Voici combien ça gagne

En pleine campagne électorale, Québec solidaire a annoncé vouloir hausser le salaire minimum québécois à 20 $ l’heure dès 2027, soit une augmentation de 3,40 $ par rapport au taux actuel. Il serait annexé annuellement à l’inflation.

« C’est terminé, le temps où le salaire minimum ne suivait pas le coût de la vie », a souligné en conférence de presse, la semaine dernière, la co-porte-parole solidaire Ruba Ghazal.

Selon elle, en faisant passer le salaire minimum à 20 $ l’heure, les Québécois et Québécoises à faible revenu auraient la possibilité de « vivre et pas juste de survivre ».

« Une personne sur trois vit de l’insécurité alimentaire. Ça, c’est du jamais-vu. Ça me choque qu’on soit rendu là dans le Québec de 2026, alors qu’on est une société riche », a-t-elle dit.

Depuis mai 2018, le salaire minimum général est passé de 12 $ à 16,60 $ l’heure. Il s’agit d’une augmentation de 4,60 $, soit environ 38 % en moins de dix ans.

Le portrait canadien en 2026

Le Québec se situe dans la moitié inférieure du classement, loin derrière les provinces et territoires où le salaire minimum est le plus élevé. À titre de comparaison, le salaire minimum fédéral, qui s’applique aux secteurs de compétence fédérale, est fixé à 18,15 $ l’heure depuis le 1er avril 2026.

Le Nunavut arrive en tête avec un taux de 20,17 $ l’heure, devant le Yukon à 18,51 $ et la Colombie-Britannique à 18,25 $. L’Ontario suit avec un salaire minimum de 17,60 $ l’heure, qui passera à 17,95 $ en octobre.

À l’autre extrémité du classement, l’Alberta affiche le taux général le plus faible au pays, soit 15 $ l’heure. Ce montant est inchangé depuis 2018. Pour les personnes de moins de 18 ans, le taux est de 13 $ l’heure pour les 28 premières heures travaillées chaque semaine.

À titre indicatif, le salaire minimum au Québec permet à une personne travaillant 37,5 heures par semaine de gagner un revenu brut annuel de 32 370 $. Avec un taux horaire de 20 $, ce montant passerait à 39 000 $, soit 6 630 $ de plus par année.

À 20 $ l’heure, comme le souhaite Québec solidaire, le Québec afficherait le deuxième salaire minimum le plus élevé au pays, derrière le Nunavut.

Le classement complet des provinces et territoires (équivalent annuel calculé sur 37,5 h/semaine) :

  • Nunavut : 20,17 $/h
    • 39 331,50 $ par année
  • Yukon : 18,51 $/h
    • 36 094,50 $ par année
  • Colombie-Britannique : 18,25 $/h
    • 35 587,50 $ par année
  • Ontario : 17,60 $/h, passera à 17,95 $/h en octobre prochain
    • 34 320 $ par année (35 002,50 $ en octobre)
  • Île-du-Prince-Édouard : 17 $/h, passera à 17,30 $/h en octobre prochain
    • 33 150 $ par année (33 735 $ en octobre)
  • Territoires du Nord-Ouest : 17,20 $/h
    • 33 540 $ par année
  • Nouvelle-Écosse : 16,75 $/h, passera à 17 $/h en octobre prochain
    • 32 662,50 $ par année (33 150 $ en octobre)
  • Québec : 16,60 $/h
    • 32 370 $ par année
  • Terre-Neuve-et-Labrador : 16,35 $/h
    • 31 882,50 $ par année
  • Saskatchewan : 15,35 $/h, passera à 15,70 $/h en octobre prochain
    • 29 932,50 $ par année (30 615 $ en octobre)
  • Manitoba : 16 $/h, passera à 16,40 $/h en octobre prochain
    • 31 200 $ par année (31 980 $ en octobre)
  • Nouveau-Brunswick : 15,90 $/h
    • 31 005 $ par année
  • Alberta : 15 $/h
    • 29 250 $ par année
Une particularité distingue le Québec du reste du pays : c’est la seule province à conserver deux taux de salaire minimum. Pour les employé.e.s à pourboire, le taux horaire est fixé depuis mai à 13,30 $.
En avril dernier, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a publié son rapport annuel sur le revenu viable, soit le salaire qu’il faut pour éviter ou se sortir de la pauvreté.
À Montréal, le salaire minimum ne représenterait que 66 % du revenu viable pour une personne seule travaillant à temps plein. Pour véritablement atteindre le seuil de sortie de la pauvreté, il faudrait plutôt gagner autour de 30 $ l’heure, soit environ 13,40 $ de plus que le salaire minimum actuel.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
salaire minimum au québec salaire minimum au canada salaire minimum hausse du coût de la vie gouvernement du québec quebec solidaire élections 2026
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Une prestation allant jusqu'à 204 $ sera versée cette semaine à certains Québécois

En plus d’un supplément unique d’un maximum de 150 $ prévu cet automne! 🤑

Ce village à 6 h 30 de Montréal a des airs d'Angleterre et ça vaut le road trip d'automne

Oui, c'est au Canada! 😍

9 produits d'épicerie moins chers sur Amazon que chez Super C à commander de chez toi

Il y a des items qui vont te surprendre!

Gala des prix Gémeaux 2026 : Les 18 looks de vedettes les plus WOW sur le tapis rouge

Entre glamour, audace et élégance, ces « looks » ont marqué le tapis rouge! 😍

Tu pourrais recevoir 150 $ avec ce versement unique du fédéral dès cette semaine

Le montant total pourrait grimper à 354,20 $ pour certaines personnes. 👀

Piquée à son insu au Festival western de St-Tite, une victime témoigne

« C'est un stress qui va rester à toutes les fois que je vais être dans des foules. »

Le Canada membre de l'Union européenne ou non? Mark Carney fait le point

Devenir 51e États américain ou 28e pays membre de l'UE? 👀

Voici les émissions annulées à cause des débats des chefs 2026 au Québec

Cette semaine, ajuste ton horaire télé en conséquence. 📺

«Ça fait du bien en tab*rn*k» : La réaction de Brigitte Lafleur aux Gémeaux était parfaite

Elle a remporté un premier Gémeaux en carrière pour son rôle dans « Empathie ».

Tremblant va ajouter un nouveau sommet à sa montagne avec 8 pistes de plus

En plus du Club Med qui s'en vient, ça brasse à Tremblant! ⛷️