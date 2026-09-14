«Ça fait du bien en tab*rn*k» : La réaction de Brigitte Lafleur aux Gémeaux était parfaite
Elle a remporté un premier Gémeaux en carrière pour son rôle dans « Empathie ».
C'était soir de gala ce dimanche 13 septembre, alors que les artistes de la télévision québécoise ont été célébrés lors de la 41e cérémonie des prix Gémeaux. C'est la série Empathie qui a complètement volé la vedette en remportant six statuettes. Meilleure série dramatique, meilleur scénario, meilleure interprète : Florence Longpré est montée sur scène à quelques reprises, tout comme ses acolytes. C'est notamment le cas de Brigitte Lafleur, qui a remporté le prix de la meilleure interprète féminine dans un rôle de soutien. Sa réaction spontanée et ses remerciements débordants de bonheur ne sont pas passés inaperçus.
À lire également : Voici les émissions annulées à cause des débats des chefs 2026 au Québec
« Madame Moisan dirait "Ça fait du bien en tab*rn*k!" », a lancé la comédienne sans cacher sa joie, après avoir accouru sur scène pour récupérer son trophée. « Ça fait 27 ans que je fais ça, puis c’est mon premier Gémeaux! », a-t-elle poursuivi sous un tonnerre d'applaudissements.
En effet, son interprétation de Mme Moisan dans Empathie lui a valu une gigantesque vague d'amour du public lors de la sortie de la série sur Crave au printemps dernier. Et voilà que c'est au tour de ses pairs de reconnaître son travail en lui décernant ce prix « tellement mérité », comme plusieurs l'ont mentionné dans les commentaires sur les réseaux sociaux.
« Quelle victoire méritée! Tout comme Benoit Brière, vous avez crevé l’écran dans vos rôles si durs et touchants à la fois 🥹 », a notamment écrit une fan.
Le comédien Benoît Brière, interprétant le personnage de Jacques Dallaire dans la série signée Florence Longpré, a lui aussi remporté dans la catégorie Meilleur interprète masculin - Rôle de soutien : série dramatique.
Mise à part Empathie, la comédie Le retour d'Anna Brodeur s'est aussi démarquée alors que Julie Le Breton et Benoît McGinnis ont chacun mis la main sur le trophée de Meilleur interprète - Premier rôle : comédie dramatique. À l'animation, c'est France Beaudoin qui a réussi un tour du chapeau en remportant un prix pour son travail dans chacune de ses émissions : En direct de l'univers, J’ai souvenir encore et Pour emporter.
La soirée, animée pour la première fois par le comédien Jason Roy Léveillée, s'est déroulée sous le signe de la bonne humeur, entre numéros de danse, de chant et d'humour. Pas de grand scandale, mais son lot de moments spontanés et sincères — comme celui de Brigitte Lafleur.