9 produits d'épicerie moins chers sur Amazon que chez Super C à commander de chez toi
Il y a des items qui vont te surprendre!
Faire l’épicerie au Québec coûte de plus en plus cher et dans le contexte actuel, trouver quelques façons d'économiser peut faire une vraie différence à la fin du mois. Si ton premier réflexe est de te tourner vers les circulaires des supermarchés pour dénicher les meilleurs prix, c'est très bien, mais certaines aubaines pourraient bien se cacher ailleurs. Cette semaine, on a fouillé du côté d'Amazon afin de trouver des essentiels du quotidien qui y sont moins chers que chez Super C.
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Et surprise : même si la chaîne d’épicerie est reconnue pour ses petits prix, le géant du commerce en ligne réussit à faire mieux sur plusieurs produits que tu achètes peut-être déjà régulièrement. Pour comparer les prix équitablement, on a choisi des produits de la même marque et des formats identiques lorsque c’était possible.
Évidemment, les montants peuvent varier selon les promotions en cours et les rabais offerts au moment de ton achat. Du pot de beurre d'arachide aux craquelins aux légumes, on a déniché plusieurs produits qui pourraient te coûter moins cher en les ajoutant à ta prochaine commande Amazon plutôt qu’à ton panier d’épicerie. Tous additionnés ensemble, ces quelques dollars économisés pourraient finir par faire une belle différence sur ton budget.
Craquelins au cheddar Goldfish
Les populaires craquelins au cheddar Goldfish sont offerts à prix compétitif sur Amazon.
Prix chez Super C : En rabais à 2,49 $ plutôt que 3,99 $ pour 200 g, jusqu'au 16 septembre 2026
Prix sur Amazon : 2,24 $ pour 200 g
Si les Goldfish font partie des collations passe-partout que tu dois avoir sous la main pour combler tes petits creux, on te conseille de les ajouter à ta prochaine commande Amazon. Même si Super C les offre présentement en rabais à 2,49 $ plutôt que 3,99 $ jusqu'au 16 septembre, Amazon réussit tout de même à faire légèrement mieux avec un prix de 2,24 $ pour le même format de 200 g. Ce n'est peut-être que 0,25 $ d'écart, mais comme on dit : il n'y a pas de petites économies!
Mayonnaise Hellmann's
Cet incontournable en cuisine est offert à prix très compétitif sur Amazon.
Prix chez Super C : 9,79 $ pour 1,42 L
Prix sur Amazon: 9,48 $ pour 1,42 L
Salades de pâtes, sandwichs, burgers, trempettes maison… la mayonnaise fait partie de ces condiments qu'on finit toujours par utiliser d'une façon ou d'une autre. Si la Hellmann's est ta préférée, Amazon remporte cette ronde de justesse : le généreux format de 1,42 L y est affiché à 9,48 $, contre 9,79 $ chez Super C. Une économie de seulement 0,31 $, certes, mais sur un produit qui se conserve longtemps au frigo, aussi bien choisir l'option la moins chère.
Dîner macaroni et fromage Kraft
En ce qui concerne le dîner macaroni et fromage Kraft, Super C et Amazon offrent tous les deux un bon prix.
Prix chez Super C : 1,69 $ pour 200 g
Prix sur Amazon : 1,67 $ pour 200 g
Besoin d'un repas rapido les soirs où cuisiner est la dernière chose qui te tente? Une boîte de Kraft Dinner peut toujours dépanner! Côté prix, Amazon réussit à devancer Super C : le format de 200 g est affiché à 1,67 $ en ligne, comparativement à 1,69 $ chez l'épicier. À seulement deux sous de différence, tu peux toutefois choisir de l'acheter à l'endroit qui est le plus pratique pour toi. Un repas à moins de 2 $, c'est tout de même un excellent deal.
Céréales pomme et cannelle Cheerios
Si tu as envie d'essayer cette sorte de céréales, on te conseille de l'acheter sur Amazon.
Prix chez Super C : En rabais à 5,99 $ plutôt que 6,99 $ pour 778 g, jusqu'au 23 septembre 2026
Prix sur Amazon : 4,87 $ pour 778 g
Si tu n'as encore jamais goûté aux Cheerios pomme et cannelle, l'arrivée de l'automne est probablement le moment parfait pour y remédier. Avec leurs saveurs de pomme et d'épices, elles sont pratiquement faites pour les matins plus frais de septembre. Amazon te permet présentement de les essayer à petit prix, puisque la boîte de 778 g y est affichée à 4,87 $, comparativement à 5,99 $ chez Super C, même avec le rabais en vigueur jusqu'au 23 septembre. Une économie de 1,12 $ qui rendra ton déjeuner un peu plus doux.
Café instantané Maxwell House
Le café instantané Maxwell House est offert à prix compétitif sur Amazon.
Prix chez Super C : En rabais à 6,99 $ plutôt que 7,49 $ pour 150 g, jusqu'au 23 septembre 2026
Prix sur Amazon : En rabais à 5,97 $ plutôt que 8,99 $ pour 150 g, au moment d'écrire ces lignes
Tu te souviens de la vague de cafés Dalgona glacés qui avait envahi les réseaux sociaux? Si l'envie te prend de recréer cette boisson virale à la maison, tu voudras peut-être ajouter un pot de café instantané Maxwell House à ta prochaine commande Amazon. Le format de 150 g y est présentement affiché à 5,97 $ plutôt que 8,99 $, alors que Super C le propose à 6,99 $ en rabais jusqu'au 23 septembre. Une économie de 1,02 $ qui te laissera quelques sous de plus pour perfectionner ton prochain café maison.
Tartinade aux noisettes de NutellaLe pot de Nutella est à vendre à bon prix sur Amazon.
Prix chez Super C : 10,99 $ pour 1 kg
Prix sur Amazon : En rabais à 9,61 $ plutôt que 12,60 $ pour 1 kg, au moment d'écrire ces lignes
Que ce soit pour tartiner tes toasts du matin, cuisiner un dessert cochon ou simplement satisfaire un craving de chocolat, le Nutella est tout indiqué. Si ton pot est presque vide, ça pourrait valoir la peine de l'ajouter à ta prochaine commande Amazon. Au moment d'écrire ces lignes, le format de 1 kg y est affiché en rabais à 9,61 $ plutôt que 12,60 $, comparativement à 10,99 $ chez Super C.
Beurre d'arachide crémeux de KraftPot de beurre d'arachides crémeux Kraft de 1 kg vendu 10,97 $ sur Amazon.
Prix chez Super C : 11,49 $ pour 2 kg
Prix sur Amazon : 10,97 $ pour 2 kg
Team beurre d’arachide crémeux? Si le pot de 2 kg est un essentiel dans ton garde-manger, tu peux économiser quelques sous en l’ajoutant à ta prochaine commande Amazon. Le même format de beurre d’arachide Kraft y est affiché à 10,97 $, comparativement à 11,49 $ chez Super C. La différence n’est que de 0,52 $, mais pour un produit que tu achètes peut-être régulièrement, aussi bien profiter du meilleur prix lorsqu’il est disponible en ligne.
Céréales Vector de Kellogg's
La boîte de céréales Vector jumbo est en rabais sur le site d'Amazon Canada au moment d'écrire ces lignes.
Prix chez Super C : 8,99 $ pour 850 g
Prix sur Amazon : En rabais à 8,74 $ plutôt que 10,99 $ pour 850 g, au moment d'écrire ces lignes
Si tu cherches à ajouter un peu plus de protéines à tes déjeuners, les céréales Vector peuvent être une option pratique. Tu peux évidemment les servir avec du lait, mais aussi en ajouter une poignée sur une portion de yogourt grec pour préparer une collation bien protéinée avec un petit côté croquant.
Crisps Légumes de Dare
Les Crisps Légumes de Dare sont affichés à 2,48 $ sur Amazon.
Prix chez Super C : En rabais à 2,88 $ plutôt que 4,19 $ pour 100 g, jusqu'au 16 septembre 2026
Prix sur Amazon : 2,48 $ pour 100 g
Pour une petite collation salée et croquante, les Crisps Légumes de Dare peuvent facilement se glisser dans une boîte à lunch ou dans un sac à dos pour une collation on the go. Même si Super C offre présentement le sac de 100 g en rabais à 2,88 $ plutôt que 4,19 $ jusqu’au 16 septembre, Amazon réussit tout de même à faire mieux avec un prix de 2,48 $ pour le même format. Tu économises donc 0,40 $ en commandant en ligne, sans sortir de chez toi!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.