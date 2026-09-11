Ce « dupe » populaire du séchoir Dyson est affiché avec 45 % de rabais sur Amazon

Plus de 21 000 avis et une note de 4,5 sur 5 : ça vaut le coup d'oeil!

Des boîtes de livraison Amazon Prime.

Un sèche-cheveux populaire est en rabais sur Amazon.

Daria Nipot | Dreamstime
Éditrice Junior

Quand un séchoir peut coûter plus de 500 $, il n'est pas surprenant de voir que plusieurs se tournent vers des alternatives ou des dupes à une fraction du prix. En ce moment, le sèche-cheveux ionique professionnel de Slopehill est affiché en rabais pour les membres Prime sur Amazon Canada, et il vaut le coup d'oeil alors qu'il rappelle beaucoup le modèle Dyson Supersonic.

À lire également : Cette machine à café très populaire est à vendre à 48 % de rabais sur Amazon

Le produit se classe en première place des meilleures ventes dans la catégorie sèche-cheveux sur le site du détaillant en ligne, et obtient une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 basée sur plus de 21 000 évaluations. Difficile de faire mieux niveau crédibilité pour un appareil vendu à ce prix-là.

lL s\u00e8che-cheveux ionique professionnel de Slopehill en rabais sur Amazon. Le sèche-cheveux ionique professionnel de Slopehill, un dupe du séchoir Dyson, est en rabais sur Amazon. Amazon Canada

Côté performance, l'accessoire mise sur un moteur haute vitesse pouvant atteindre 21 000 tours par minute, ce qui permettrait de sécher plus rapidement même les cheveux ondulés épais. Son format se veut aussi compact et léger, histoire de ne pas te fatiguer le bras à chaque brushing du matin.

Cela dit, il faut savoir que même si sur papier, le Slopehill affiche une puissance supérieure à celle du Dyson Supersonic, à 1800 W plutôt que 1600 W, les watts ne racontent pas toute l'histoire. Le moteur numérique du Dyson tourne à 110 000 tours par minute, ce qui illustre bien que la puissance électrique et la vitesse du moteur ne sont pas la même chose. Mais, selon les avis laissés sur Amazon, la puissance est très satisfaisante, surtout pour le prix.

L'appareil propose un bouton pour un jet d'air froid, en plus de trois réglages de chaleur, histoire de pouvoir ajuster la coiffure selon ton type de cheveux. Trois concentrateurs et un diffuseur sont inclus dans l'ensemble, ce qui permet autant un coiffage plus précis qu'un résultat plus texturé pour les boucles ou les ondulations naturelles.

La marque met aussi de l'avant une technologie qui viserait à limiter les dommages liés à la chaleur, avec une sortie d'air à faible rayonnement électromagnétique et une température qui resterait constante tout au long du séchage.

L'appareil est aussi proposé en plusieurs couleurs, dont le gris, le noir, l'orange, le mauve, le blanc et le rose, pour celles et ceux qui veulent que leur sèche-cheveux ait aussi un peu de style sur le comptoir de la salle de bain.

À 38,22 $ plutôt que 69,99 $, ça reste une option intéressante pour celles et ceux qui veulent le look et la taille plus compacte du style de Dyson, sans l'étiquette salée.

Sèche-cheveux ionique professionnel de Slopehill

Prix : En rabais à 38,22 $ plutôt que 69,99 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

From Your Site Articles
trouvailles trouvailles amazon amazon canada dupes
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

12 des meilleurs rabais de la vente du printemps d’Amazon allant jusqu’à 61 %

À toi les aubaines!

J'ai utilisé l'aspirateur «dupe» de Dyson sur Amazon durant 2 mois : voici le verdict

Est-ce qu'il vaut le prix?

Prime Days d'Amazon : 8 des meilleurs vendeurs avec des rabais allant jusqu'à 80 %

Économiser plus de 150 $ sur un seul achat? On dit oui! 🤑

Amazon a officiellement lancé ses soldes du Prime Day et voici 13 des meilleurs deals

Sauver plus de 300 $? OUI!

IKEA fait un gros solde à 50 % sur ce populaire meuble de rangement ce week-end

Du rangement à tout petit prix = OUI! 🙌

Une voie de l'A-15 sera 100 % fermée entre Blainville et Mirabel pendant plusieurs jours

Attends-toi à ENCORE plus de trafic... 🚧

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 827 $ te seront versés ce mois-ci et voici quand

Un dépôt qui ne peut que faire du bien. 😌

Ce quartier de Montréal est maintenant le moins cher pour louer un 3 1/2 en ville

Tu sais où chercher! 👀

Prévisions météo : L'automne 2026 va s'étirer jusqu'en novembre, mais il y a un mais

Spoiler : l'hiver sera du genre saucette avant de plonger. 🥶

9 activités à mettre sur ta « bucket list » pour avoir du vrai fun à Montréal ce week-end

Patins à roulettes, lanternes, festival 100 % Britney : ça s'annonce épique!

Ce «must» pour bébé a une note de 4,5/5 et il est 47 % moins cher au Costco que sur Amazon

Ton portefeuille va te remercier!

6 destinations soleil visées par un avertissement de voyage du gouvernement du Canada

Mieux vaut savoir dans quoi tu t’embarques. ☀️

Voici combien coûterait un référendum pour la souveraineté du Québec, selon le PQ

Le Québec, un pays, mais à quel prix? 🤔

Cette jolie friperie sur la Rive-Sud de Montréal est un rêve pour les fans de vintage

À toi les trouvailles par dizaines!