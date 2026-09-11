Ce « dupe » populaire du séchoir Dyson est affiché avec 45 % de rabais sur Amazon
Plus de 21 000 avis et une note de 4,5 sur 5 : ça vaut le coup d'oeil!
Quand un séchoir peut coûter plus de 500 $, il n'est pas surprenant de voir que plusieurs se tournent vers des alternatives ou des dupes à une fraction du prix. En ce moment, le sèche-cheveux ionique professionnel de Slopehill est affiché en rabais pour les membres Prime sur Amazon Canada, et il vaut le coup d'oeil alors qu'il rappelle beaucoup le modèle Dyson Supersonic.
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Le produit se classe en première place des meilleures ventes dans la catégorie sèche-cheveux sur le site du détaillant en ligne, et obtient une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5 basée sur plus de 21 000 évaluations. Difficile de faire mieux niveau crédibilité pour un appareil vendu à ce prix-là.
Le sèche-cheveux ionique professionnel de Slopehill, un dupe du séchoir Dyson, est en rabais sur Amazon. Amazon Canada
Côté performance, l'accessoire mise sur un moteur haute vitesse pouvant atteindre 21 000 tours par minute, ce qui permettrait de sécher plus rapidement même les cheveux ondulés épais. Son format se veut aussi compact et léger, histoire de ne pas te fatiguer le bras à chaque brushing du matin.
Cela dit, il faut savoir que même si sur papier, le Slopehill affiche une puissance supérieure à celle du Dyson Supersonic, à 1800 W plutôt que 1600 W, les watts ne racontent pas toute l'histoire. Le moteur numérique du Dyson tourne à 110 000 tours par minute, ce qui illustre bien que la puissance électrique et la vitesse du moteur ne sont pas la même chose. Mais, selon les avis laissés sur Amazon, la puissance est très satisfaisante, surtout pour le prix.
L'appareil propose un bouton pour un jet d'air froid, en plus de trois réglages de chaleur, histoire de pouvoir ajuster la coiffure selon ton type de cheveux. Trois concentrateurs et un diffuseur sont inclus dans l'ensemble, ce qui permet autant un coiffage plus précis qu'un résultat plus texturé pour les boucles ou les ondulations naturelles.
La marque met aussi de l'avant une technologie qui viserait à limiter les dommages liés à la chaleur, avec une sortie d'air à faible rayonnement électromagnétique et une température qui resterait constante tout au long du séchage.
L'appareil est aussi proposé en plusieurs couleurs, dont le gris, le noir, l'orange, le mauve, le blanc et le rose, pour celles et ceux qui veulent que leur sèche-cheveux ait aussi un peu de style sur le comptoir de la salle de bain.
À 38,22 $ plutôt que 69,99 $, ça reste une option intéressante pour celles et ceux qui veulent le look et la taille plus compacte du style de Dyson, sans l'étiquette salée.
Sèche-cheveux ionique professionnel de Slopehill
Prix : En rabais à 38,22 $ plutôt que 69,99 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
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