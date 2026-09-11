Cette jolie friperie sur la Rive-Sud de Montréal est un rêve pour les fans de vintage
À toi les trouvailles par dizaines!
Il y a autant de façons de magasiner en friperie qu'il y a d'adresses à découvrir au Québec. Certaines personnes adorent fouiller pendant des heures dans des bacs remplis à ras bord, avec cette petite montée d'adrénaline quand on tombe sur la perle rare. D'autres préfèrent une expérience plus organisée, où chaque pièce a déjà été sélectionnée pour toi. Les deux façons de faire ont leur charme, et le mieux, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Sur la Rive-Sud de Montréal, à Mont-Saint-Hilaire, la boutique Honeybou fait partie de celles qui misent sur une sélection soignée, et elle vaut vraiment le détour.
À lire également : Cette friperie à Montréal offre des morceaux chics de 10 $ à 30 $ dans un décor luxueux
Chez Honeybou, on retrouve des vêtements et accessoires vintage des années 1970 à 1990, choisis un à un pour leur caractère. La boutique mise sur le slow fashion : l'équipe préfère offrir une sélection plus restreinte, mais pensée pour que chaque pièce ait vraiment sa place.
Robes fleuries, vestons colorés, manteaux de cuir, jupes patchwork et accessoires qui sortent de l'ordinaire font partie des trouvailles qu'on peut y dénicher, et la collection est renouvelée régulièrement. La boutique vient d'ailleurs tout juste de dévoiler ses nouveautés d'automne.
L'endroit se décrit avec la devise Slow down. Dress up., et ça résume bien l'esprit du lieu : prendre le temps de magasiner autrement, loin du fast fashion, tout en s'amusant avec son style. C'est aussi une belle façon d'ajouter des pièces uniques à sa garde-robe, avec cette petite histoire en plus que seul le vintage peut offrir.
Niveau prix, on ne parle pas de trouvailles à mini prix, mais ça reste très accessible, surtout si tu veux un style précis ou éviter d'acheter du neuf, sans compromettre la qualité : compte autour de 25 $ à 40 $ pour une jupe, un chandail ou une blouse, à partir de 29 $ pour une robe, environ 60 $ à 80 $ pour un manteau (plus de 100 $ s'ils sont en cuir) .
Si tu cherches une nouvelle adresse pour dénicher des pièces de collection, Honeybou mérite une place sur ta liste la prochaine fois que tu es du côté de Mont-Saint-Hilaire.
Honeybou
Prix : Vêtement à partir de 25 $ (selon les prix en ligne)
Quand : Mercredi au vendredi de 12 h à 17 h, samedi de 12 h à 15 h
Adresse : 754, ch. de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Cette friperie à Montréal offre des morceaux chics de 10 $ à 30 $ dans un décor luxueux ›
- Cette nouvelle friperie à Montréal offre des marques populaires à moins de 15 $ ›
- 7 endroits à Montréal où tu peux faire de l'argent avec ton vieux linge ›
- Un 2e entrepôt Renaissance qui vend au poids à prix dérisoires ouvre ce mois-ci à Montréal ›
- 8 endroits à Montréal qui rachètent tes vieilleries pour te faire de l’argent ›