6 destinations soleil visées par un avertissement de voyage du gouvernement du Canada
Mieux vaut savoir dans quoi tu t’embarques. ☀️
Le Sud fait rêver, mais avant de partir, ça vaut la peine de savoir ce qui t’attend une fois sur place. Le gouvernement du Canada tient à jour une liste d’avertissements de voyage par pays, et plusieurs destinations soleil bien connues des Québécois et des Québécoises y figurent actuellement, à des degrés très différents.
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Ottawa évalue chaque destination selon une échelle à quatre niveaux : « Prenez des mesures de sécurité normales » (niveau 1), « Faites preuve d’une grande prudence » (niveau 2), « Évitez tout voyage non essentiel » (niveau 3) et « Évitez tout voyage » (niveau 4). Un même pays peut se retrouver à plusieurs niveaux à la fois, selon la région où tu comptes aller.
Ces avertissements changent au gré de la criminalité, de l’instabilité politique, des pénuries ou des catastrophes naturelles, et sont mis à jour régulièrement. Voici où en sont six destinations très populaires auprès des touristes du Québec.
Cuba
Niveau de risque : Évitez tout voyage non essentiel
Cuba traverse toujours une crise qui touche presque tous les aspects du quotidien, notamment en raison des pénuries de carburant, d’électricité, de nourriture, d’eau embouteillée et de médicaments. Ces manques peuvent aussi perturber les services dans les stations balnéaires et rendre les déplacements sur l’île très difficiles.
Des pannes d’électricité longues et imprévisibles touchent le pays, parfois à l’échelle nationale et pendant plus de 24 heures. Même les hôtels équipés de génératrices peuvent être affectés si le carburant vient à manquer.
Toutes les compagnies aériennes canadiennes ont d’ailleurs suspendu leurs vols vers Cuba jusqu’à nouvel ordre. Seuls des transporteurs internationaux desservent encore la destination, avec une disponibilité qui peut changer rapidement.
Ottawa recommande d’apporter des réserves d’argent comptant, de nourriture et de médicaments, ainsi que de s’inscrire au service d’Inscription des Canadiens à l’étranger afin de recevoir les mises à jour.
Pour en savoir plus sur les conseils pour Cuba, c’est par ici.
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
La criminalité et les risques d’enlèvement demeurent élevés partout au Mexique, selon Ottawa. Le gouvernement déconseille carrément tout voyage non essentiel dans une vingtaine d’États ou de secteurs, dont de larges parties de Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Colima et Michoacán, en raison de la violence liée aux cartels et au crime organisé.
Même dans les zones touristiques mieux protégées, des affrontements entre gangs sont survenus dans des hôtels, des boîtes de nuit et des restaurants, exposant parfois des passants innocents. Les vols à main armée et les vols de voitures sont fréquents sur les routes côtières et près des frontières.
Ottawa conseille aussi d’éviter de traverser les postes-frontières terrestres après la tombée de la nuit et de privilégier l’avion pour se rendre au pays.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Mexique, c’est par ici.
Équateur
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
L’Équateur est présentement en état de « conflit armé interne », ce qui s’est traduit par un déploiement accru de policiers et de militaires, notamment à Quito et à Guayaquil. Un état d’exception est aussi en vigueur dans une douzaine de provinces en raison de la hausse de la violence liée au crime organisé.
Ottawa déconseille tout voyage à moins de 20 km de la frontière avec la Colombie, dans les provinces de Carchi, Esmeraldas et Sucumbíos, en raison de la présence de trafiquants de drogue. Il déconseille aussi de s’approcher à moins de 2 km de la frontière péruvienne dans certains cantons de Zamora-Chinchipe, où des champs de mines antipersonnel n'ont toujours pas été entièrement déminés.
Des voyages non essentiels sont également à éviter dans la province d'Esmeraldas ainsi que dans plusieurs secteurs de Guayaquil, Machala, Huaquillas, Babahoyo et Quevedo, en raison des crimes violents. Les îles Galápagos, elles, demeurent sous le niveau le plus bas.
Pour en savoir plus sur les conseils pour l'Équateur, c'est par ici.
Îles Turks-et-Caïcos
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence
La criminalité, plus présente sur l'île de Providenciales, justifie cet avertissement. Vols à la tire, invasions de domicile et vols avec agression y sont rapportés, de même que des crimes violents liés aux gangs armés. Les touristes ne sont généralement pas visés directement, mais peuvent se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.
Ottawa recommande d'éviter les taxis illégaux non identifiés, appelés jitneys, dont certains chauffeurs ont été impliqués dans des agressions sexuelles. Le territoire fait aussi face à des pénuries d'eau qui peuvent mener à du rationnement, et les réseaux Wi-Fi publics y sont parfois compromis à des fins de vol de données.
Les activités de plein air, comme la plongée, demandent aussi une attention particulière, puisque les normes de sécurité des voyagistes sur place ne correspondent pas toujours à celles en vigueur au Canada, et la présence de requins représente un risque dans certaines zones de baignade.
Pour en savoir plus sur les conseils pour les îles Turks-et-Caïcos, c'est par ici.
Jamaïque
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence
Le niveau élevé de crimes violents, surtout à l'extérieur des zones touristiques, vaut cet avertissement à la Jamaïque. Certains secteurs de Kingston, de Montego Bay, de St. Catherine et de May Pen comptent une présence importante de gangs armés et un taux de criminalité plus élevé que la moyenne du pays.
La police établit fréquemment des barrages routiers pour lutter contre cette violence, notamment le long de l'autoroute A1; il faut s'attendre à des fouilles et prévoir du temps supplémentaire pour se déplacer. Les relations sexuelles entre personnes du même sexe y sont par ailleurs interdites par la loi, et les personnes 2ELGBTQI+ sont invitées à faire preuve de prudence et à éviter les démonstrations d'affection en public.
Les femmes voyageant seules devraient aussi rester vigilantes : des agressions sexuelles dans des complexes hôteliers, parfois commises par du personnel, ont été rapportées. Comme ailleurs dans les Caraïbes, mieux vaut ne jamais accepter de nourriture ou de boisson offerte par des inconnus.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Jamaïque, c'est par ici.
Panama
Niveau de risque : Prenez des mesures de sécurité normales (avec avertissements régionaux)
Le Panama se démarque des autres destinations de cette liste, puisqu'Ottawa n'y demande que des mesures de sécurité normales. Ça doit avoir pesé dans la balance pour choisir la destination de la plus récente saison d'Occupation Double.
Toutefois, certains secteurs précis sont visés par des avertissements locaux. Le gouvernement déconseille carrément tout voyage dans les zones situées au sud de Metetí, dans la province de Darién, jusqu'à la frontière colombienne, ainsi que dans le golfe des Moustiques, deux régions marquées par un très haut taux de crimes violents et des activités, comme le trafic de drogue et la traite de personnes.
Une grande prudence est aussi de mise dans la province de Colón, le district de San Miguelito et certains quartiers de la ville de Panama, comme Calidonia, Curundú et El Chorrillo, où la criminalité est plus concentrée.
Ailleurs, les principaux risques restent les vols à la tire et, plus rarement, les enlèvements express visant les guichets automatiques.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Panama, c'est par ici.
La situation peut évoluer rapidement dans plusieurs de ces pays. Avant de partir, vérifie l’état le plus récent de chaque avertissement directement sur le site du gouvernement du Canada.
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