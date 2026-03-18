5 pays dans le Sud (autre que Cuba) visés par des avertissements de voyage du Canada
Au prix que ça coûte voyager, ça serait bien de se sentir en sécurité.
Avant de boucler ta valise pour aller dans le Sud, prends deux minutes pour consulter les avertissements de voyage du gouvernement du Canada. Certaines destinations très prisées des Québécois et des Québécoises font actuellement l’objet de mises en garde importantes, notamment en raison de la criminalité élevée, de groupes armés actifs ou de violences liées aux gangs.
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Pour ces cinq destinations situées dans le Sud, Ottawa recommande de faire preuve d’une grande prudence — avec, dans certains cas, des zones à éviter carrément. L’état d’urgence est même en vigueur dans plusieurs d'entre elles au moment d'écrire ces lignes.
Pour évaluer ses risques, le Canada classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Que ce soit en raison de la criminalité élevée, de tensions politiques, de catastrophes naturelles en cours ou des risques d’attentats, les autorités canadiennes revoient régulièrement leur niveau de risque afin d'aider les voyageurs et voyageuses à bien se préparer avant leur départ et à rester vigilant.e.s pendant leur séjour.
Équateur
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
L'Équateur traverse une période de forte turbulence. Le pays est officiellement en état de « conflit armé interne », ce qui a entraîné un renforcement considérable de la présence policière et militaire — particulièrement aux abords des prisons. Attends-toi à des contrôles fréquents et garde toujours une pièce d'identité sur toi.
Un état d'urgence est également en vigueur dans plusieurs provinces, dont Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Pichincha et Santo Domingo de los Tsáchilas. Les forces de l'ordre y disposent de pouvoirs élargis : perquisitions sans mandat, interdictions de rassemblement, surveillance des communications.
Par-dessus tout, un couvre-feu est en vigueur du 15 au 30 mars 2026, entre 23 h et 5 h, dans les provinces de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas et El Oro — une mesure directement liée à la violence des gangs.
Le gouvernement du Canada recommande d'éviter tout voyage dans la zone à moins de 20 km de la frontière colombienne (provinces de Carchi, Esmeraldas et Sucumbíos), ainsi qu'à moins de 2 km de la frontière péruvienne dans certains cantons de Zamora-Chinchipe — en raison de la présence de mines antipersonnel non signalées.
Certaines villes côtières sont également à éviter, notamment des quartiers de Guayaquil, Machala, Huaquillas, Babahoyo et Quevedo.
Colombie
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
La Colombie est l'une des destinations d'Amérique du Sud où les risques pour les voyageurs et voyageuses sont parmi les plus élevés. La criminalité est généralisée (vols à main armée, enlèvements éclair, extorsion) et les incidents violents surviennent même dans les zones touristiques de Bogotá, Medellín et Carthagène.
Les applications de rencontres ont aussi été utilisées par des criminel.le.s pour attirer des étrangers.ère.s, et ce, avec des cas de décès rapportés. Sois très prudent.e si tu utilises ce type d'appli sur place.
Le terrorisme représente également une menace réelle. Des attaques ont eu lieu à Cali en juin et août 2025, ciblant des bases militaires et des infrastructures.
D'autres groupes armés illégaux sont actifs dans plusieurs régions, notamment à la frontière avec le Venezuela, l'Équateur et le Panama — où tout voyage est fortement déconseillé.
Guatemala
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le Guatemala affiche un taux de criminalité violente parmi les plus élevés de la région. Meurtres, vols à main armée, enlèvements, agressions sexuelles et détournements de voitures font partie du quotidien dans plusieurs zones, y compris sur certains sites touristiques.
Un état de prévention national était en vigueur jusqu'à ce mardi 17 mars. Pendant cette période, les forces de l'ordre avaient le pouvoir de limiter les rassemblements, d'ériger des barrages routiers et de restreindre les déplacements. Surveille les médias locaux pour connaître la situation actuelle lors de ton séjour.
À Guatemala City, il est recommandé d'éviter plusieurs zones, notamment les zones 1, 3, 5–7, 18 et 21, en raison du niveau très élevé de criminalité violente. Certaines municipalités des départements de Guatemala et d'Escuintla (San Pedro Ayampuc, Villa Canales, San José, Siquinilá, Tiquisate) sont aussi à éviter.
Les zones frontalières sont particulièrement dangereuses — surtout les postes non officiels, où la présence criminelle est forte. Plusieurs postes frontaliers ferment à midi et au coucher du soleil.
Pérou
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le Pérou fait face à une hausse notable de la criminalité violente, notamment dans la province de Lima et Callao, où un état d'urgence est présentement en vigueur. Vols à main armée, enlèvements éclair, agressions et détournements de voitures sont en augmentation et surviennent même en plein jour dans des zones touristiques.
La vallée des rivières Apurimac, Ene et Mantaro (VRAEM) est à éviter complètement. Terrorisme intérieur, trafic de cocaïne et présence limitée des forces de l'ordre en font l'une des zones les plus dangereuses du pays. La vallée du Haut-Huallaga (provinces de Huánuco, San Martín et Ucayali) est aussi fortement déconseillée pour les mêmes raisons.
Les enlèvements express sont fréquents — les victimes sont souvent forcées à retirer de l'argent à des guichets automatiques avant d'être relâchées. De faux chauffeurs de taxi sont régulièrement impliqués.
Attention aussi à la fausse monnaie — les billets contrefaits circulent même dans les banques et les commerces. Évite les échangeurs de devises dans la rue.
Trinité-et-Tobago
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Depuis le 3 mars dernier, Trinité-et-Tobago est en état d'urgence national. Les forces de l'ordre disposent désormais de pouvoirs élargis (fouilles sans mandat, arrestations et détentions sans procédure habituelle). Garde toujours une pièce d'identité valide sur toi.
La violence liée aux gangs est très présente sur l'île de Trinité, et des tirs croisés peuvent survenir n'importe où, même en plein jour. Des crimes violents sont signalés régulièrement.
Le gouvernement du Canada recommande d'éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs secteurs de Port d'Espagne : Beetham Estate Gardens, Cocorite (au nord de Western Main Road), le centre-ville, Laventille et Sea Lots.
Des criminels utilisent des applications de rencontres et les réseaux sociaux pour attirer des victimes et les agresser. Sois très prudent.e si tu donnes rendez-vous à quelqu'un que tu ne connais pas, et évite toujours les lieux isolés pour ce type de rencontres.
L'île de Tobago est généralement plus calme et moins touchée par la criminalité violente que Trinité, mais reste vigilant.e en tout temps.
Consulte les conseils de voyage complets pour Trinité-et-Tobago
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