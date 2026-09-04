5 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés juste avant la Grande première
Ça sent la « twist »! 👀
La Grande première d'Occupation Double Panama, qui sera diffusée ce dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave, n'est même pas encore passée, et on apprend déjà que des candidats surprises feront leur entrée dans l'aventure. Au mois d'août, le dévoilement de la nouvelle cuvée nous a dévoilé neuf filles et seulement quatre gars, on se doutait donc que plus d'hommes feraient rapidement leur apparition, et ce fut le cas. Huit jours plus tard, on découvrait l'identité de quatre autres célibataires. La surprise? OD nous présente cinq nouveaux visages qui feront également partie de la distribution.
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Si leurs portraits sont déjà en ligne sur les réseaux sociaux de l'émission, impossible pour l'instant de savoir quand on les verra à l'écran. « Restez à l'affût pour découvrir quand ils feront leur entrée dans les maisons », peut-on lire sur l'annonce de leur arrivée prochaine.
Une chose est sûre : ça sent la twist à plein nez!
Charles-Philippe
25 ans - Entraîneur - Saguenay
Pour voir la vidéo de présentation de Charles-Philippe, c'est ici!
Frédérick
29 ans - Entrepreneur en immobilier - Sept-Îles
Jeremi
27 ans - Policier - Longueuil
Olivier
25 ans - Cimentier-applicateur - Mirabel
William
28 ans - Entrepreneur en construction - Québec
Découvre les 9 filles juste ici
Découvre les 4 premiers gars juste ici
Découvre les 4 gars suivants juste ici
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