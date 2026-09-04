5 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés juste avant la Grande première

Ça sent la « twist »! 👀

Frédérick d'OD Panama. Droite : Jeremi d'OD Panama.

Occupation Double Panama dévoile cinq nouveaux candidats avant la Grande première du 6 septembre.

@fredducasse | Instagram, @j.tbd30 | Instagramj.tbd30 | Instagram
Éditrice Junior

La Grande première d'Occupation Double Panama, qui sera diffusée ce dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave, n'est même pas encore passée, et on apprend déjà que des candidats surprises feront leur entrée dans l'aventure. Au mois d'août, le dévoilement de la nouvelle cuvée nous a dévoilé neuf filles et seulement quatre gars, on se doutait donc que plus d'hommes feraient rapidement leur apparition, et ce fut le cas. Huit jours plus tard, on découvrait l'identité de quatre autres célibataires. La surprise? OD nous présente cinq nouveaux visages qui feront également partie de la distribution.

À lire également : La production d'OD répond à ceux qui disent que « tous les candidats se ressemblent »

Si leurs portraits sont déjà en ligne sur les réseaux sociaux de l'émission, impossible pour l'instant de savoir quand on les verra à l'écran. « Restez à l'affût pour découvrir quand ils feront leur entrée dans les maisons », peut-on lire sur l'annonce de leur arrivée prochaine.

Une chose est sûre : ça sent la twist à plein nez!

Charles-Philippe

25 ans - Entraîneur - Saguenay

Pour voir la vidéo de présentation de Charles-Philippe, c'est ici!

Frédérick 

29 ans - Entrepreneur en immobilier - Sept-Îles

Pour voir la vidéo de présentation de Frédérick, c'est ici!

Jeremi

27 ans - Policier - Longueuil

Pour voir la vidéo de présentation de Jeremi, c'est ici!

Olivier

25 ans - Cimentier-applicateur - Mirabel

Pour voir la vidéo de présentation d'Olivier, c'est ici!

William

28 ans - Entrepreneur en construction - Québec

Pour voir la vidéo de présentation de William, c'est ici!



Découvre les 9 filles juste ici

Découvre les 4 premiers gars juste ici

Découvre les 4 gars suivants juste ici

From Your Site Articles
occupation doubleod panamagars occupation doublecandidats odtéléréalité québécoise
QuébecCanadaDivertissement
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Les 4 premiers gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés

OÙ SONT CACHÉS LES AUTRES!? 👀

Les 9 filles d'Occupation Double Panama sont dévoilées

Enfin un avant-goût! 👀

On a « stalké » les 4 gars d'Occupation Double Panama - Voici TOUT ce que tu veux savoir

Il n'y a pas de charpentier-menuisier!? 👀

4 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés

ON LES ATTENDAIT! 👀🔥

Ce produit de beauté de marque connue trouvé au Dollarama est 76% moins cher que sur Amazon

Ça vaut une visite du rayon beauté au Dollo!

Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

Bernard Drainville de la CAQ dit « F*ck you, estie » à Trump et se reprend... à moitié

Christine Fréchette lui a demandé de retirer ses paroles, MAIS...

Liquidation Marie va ouvrir une première succursale en Mauricie à l'automne 2026

« C'était une ville que personne n'attendait, mais qui était vraiment très en demande! »

Un nouveau billet de 20 $ est dévoilé au Canada et voici quand il sera en circulation

Bye-bye, Élisabeth II. Bonjour-Hi, Charles III. 👑

9 personnalités publiques qui se présentent aux élections québécoises de 2026

De « Sortez-moi d’ici » et des « Traîtres » à l’Assemblée nationale?

6 prestations et crédits d'impôt versés aux célibataires du Québec ce mois-ci

Plusieurs versements pourraient t'attendre! 💸

Ce populaire spa au Québec sera 2 fois plus GROS : voici le projet à 22 M$ (PHOTOS)

Une « lazy river », un bain flottant, deux rives et 12 acres : ça promet!

Hilroy s'excuse d'avoir oublié Terre-Neuve sur la carte de ses cahiers Canada

Tu peux même te faire rembourser pour cette erreur. 😲

Propos controversés envers un centre de femmes : Un candidat de la CAQ se retire

« Des comportements de cette nature ne sont pas acceptables. »