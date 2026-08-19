4 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés

ON LES ATTENDAIT! 👀🔥

Mathieu Brazeau d'Occupation Double Panama. Droite : Alexandre Lajoie d'Occupation Double Panama.

Quatre garçons s'ajoutent à ceux déjà dévoilés à Occupation Double Panama.

@mathieu_od.officiel | Instagram, @alexandre_od.officiel | Instagram
Rédactrice en chef

Le compte à rebours avant la Grande première d'Occupation Double Panama continue, et la production vient de répondre à LA question qui revenait sans arrêt depuis le premier dévoilement : mais où sont les autres gars? Ce mercredi 19 août, OD présente quatre nouveaux candidats qui tenteront eux aussi de charmer leur chemin jusqu’à la finale de cette 20e édition.

À lire également : Il n'y aura officiellement pas de tapis rouge à OD Panama : La production s'explique

Rappelons qu'au dévoilement initial, neuf filles avaient été présentées contre seulement quatre garçons, un débalancement complètement assumé par la production. Jean-Philippe Perron, producteur au contenu, avait d'ailleurs confirmé à Narcity Québec que d'autres visages s'ajouteraient avant le 6 septembre. (Et pas que des gars!)

Reste maintenant à voir de quelle façon ces nouveaux célibataires feront leur entrée dans l'aventure, parce qu'être dévoilé au public ne veut pas nécessairement dire débarquer dans la maison dès le jour un. Après 19 saisons, on connaît assez la game pour savoir que la production adore garder quelques cartes dans sa manche.

Sans plus attendre, voici les quatre nouveaux gars d'Occupation Double Panama :

Alexandre Lajoie

24 ans - Étudiant en agronomie à l'Université Laval - Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Alexis Bureau

28 ans - Chargé de projet en construction - Varennes

Mathieu Brazeau

30 ans - Ferblantier - Saint-Louis-de-Gonzague

Enzo Poncetta

25 ans - Serveur - Québec (originaire de France)


La Grande première d'OD Panama est prévue le dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave, mais les fans pourront entrer dans les coulisses dès le 30 août avec OD : Les préparatifs sur Crave, l'épisode où on découvrira enfin qui a remporté le vote du public et quel privilège l'attend.

Découvre les 9 filles juste ici

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QuébecCanadaDivertissement
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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