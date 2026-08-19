4 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés
ON LES ATTENDAIT! 👀🔥
Le compte à rebours avant la Grande première d'Occupation Double Panama continue, et la production vient de répondre à LA question qui revenait sans arrêt depuis le premier dévoilement : mais où sont les autres gars? Ce mercredi 19 août, OD présente quatre nouveaux candidats qui tenteront eux aussi de charmer leur chemin jusqu’à la finale de cette 20e édition.
À lire également : Il n'y aura officiellement pas de tapis rouge à OD Panama : La production s'explique
Rappelons qu'au dévoilement initial, neuf filles avaient été présentées contre seulement quatre garçons, un débalancement complètement assumé par la production. Jean-Philippe Perron, producteur au contenu, avait d'ailleurs confirmé à Narcity Québec que d'autres visages s'ajouteraient avant le 6 septembre. (Et pas que des gars!)
Reste maintenant à voir de quelle façon ces nouveaux célibataires feront leur entrée dans l'aventure, parce qu'être dévoilé au public ne veut pas nécessairement dire débarquer dans la maison dès le jour un. Après 19 saisons, on connaît assez la game pour savoir que la production adore garder quelques cartes dans sa manche.
Sans plus attendre, voici les quatre nouveaux gars d'Occupation Double Panama :
Alexandre Lajoie
24 ans - Étudiant en agronomie à l'Université Laval - Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Alexis Bureau
28 ans - Chargé de projet en construction - Varennes
Mathieu Brazeau
30 ans - Ferblantier - Saint-Louis-de-Gonzague
Enzo Poncetta
25 ans - Serveur - Québec (originaire de France)
La Grande première d'OD Panama est prévue le dimanche 6 septembre à 18 h 30 sur Noovo et sur Crave, mais les fans pourront entrer dans les coulisses dès le 30 août avec OD : Les préparatifs sur Crave, l'épisode où on découvrira enfin qui a remporté le vote du public et quel privilège l'attend.