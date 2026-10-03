Avertissements de voyage : 14 régions du Mexique à éviter selon le gouvernement du Canada

Regarde ça attentivement, si tu prévois un voyage dans le Sud. 😬

Une plage au Mexique.

Plusieurs régions du Mexique sont visées par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada.

Nicole Herrero | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu l'as peut-être remarqué : le froid s'installe lentement, mais sûrement au Québec. Pour plusieurs personnes, c'est donc le temps de réserver un voyage dans le Sud et d'aller se prélasser sous le soleil du Mexique. Toutefois, il y a des régions de cette destination prisée visées par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada. On t'a préparé une petite liste.

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Que ce soit pour voir ou revoir Cancún, Playa del Carmen, Tulum, la Riviera Maya ou Puerto Vallarta, le Mexique demeure l'une des destinations chouchous des Canadiens et des Canadiennes. Selon Statistique Canada, il figurait parmi les pays les plus visités par les gens d'ici en 2025.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ottawa évalue chaque destination selon une échelle à quatre niveaux : « Prenez des mesures de sécurité normales » (niveau 1), « Faites preuve d’une grande prudence » (niveau 2), « Évitez tout voyage non essentiel » (niveau 3) et « Évitez tout voyage » (niveau 4). Un même pays peut se retrouver à plusieurs niveaux à la fois, selon la région où tu comptes aller.

Par contre, ces avertissements ne sont pas coulés dans le béton et changent au gré de la criminalité, de l’instabilité politique, des pénuries ou des catastrophes naturelles.

Au moment de publié, le Mexique était catégorisé « Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux) ». Ces « avertissements régionaux » sont, pour leur part, classés comme « Évitez tout voyage non essentiel ».

Une carte du Mexique. Plusieurs régions du Mexique sont à éviter, selon le gouvernement du Canada. Gouvernement du Canada

On t'a listé les lieux à éviter, selon le gouvernement du Canada :

  • Chiapas, sauf Palenque et ses ruines, Tuxtla Gutiérrez, ainsi que San Cristóbal de las Casas et certains axes routiers précisés
  • Chihuahua, sauf la ville de Chihuahua
  • Colima, sauf Manzanillo si on y accède par avion
  • Guanajuato, dans toutes les zones au sud des autoroutes 43D et 45D, incluant celles-ci
  • Guerrero, sauf Ixtapa/Zihuatanejo si on y accède par avion
  • Jalisco, à moins de 50 km de la frontière avec le Michoacán, sauf Mazamitla et la zone autour du lac Chapala entre les autoroutes 15 et 15D
  • Parc national Lagunas de Zempoala, dans l’État de Morelos
  • Michoacán, sauf Morelia et Pátzcuaro
  • Nayarit, à moins de 20 km de la frontière avec le Sinaloa et le Durango
  • Nuevo León, sauf Monterrey
  • Sinaloa, sauf Los Mochis et certaines zones de Mazatlán, uniquement si on y accède par avion ou par bateau
  • Sonora, sauf Hermosillo, Guaymas/San Carlos et Puerto Peñasco
  • Tamaulipas, sauf Tampico si on y accède par avion ou par bateau
  • Zacatecas, sauf la ville de Zacatecas

Qu'est-ce qui est problématique?

Le gouvernement canadien recommande de faire preuve d'une grande prudence partout au Mexique en raison du niveau élevé de criminalité et des enlèvements. Ottawa prévient que des crimes violents peuvent survenir même dans les grandes villes, les zones touristiques et les stations balnéaires, où des affrontements entre gangs et cartels ont déjà été signalés.

Les autorités canadiennes attirent aussi l'attention sur les zones frontalières, où des fusillades, des attaques et des barrages routiers illégaux peuvent se produire sans préavis.

Les vols à la tire, les vols à main armée, les vols de véhicules, les agressions et les enlèvements éclair font également partie des risques mentionnés. Des touristes du Canada ont d'ailleurs déjà été victimes d'agressions physiques ou sexuelles et d'enlèvements, indique-t-on.

Pour réduire les risques, le gouvernement conseille notamment d'éviter les endroits isolés et les déplacements après la tombée de la nuit, de ne pas afficher de signes de richesse et d'utiliser seulement des taxis ou des applications de transport réputés.


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Québec Canada Voyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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