Allocation-logement : Tu peux réclamer jusqu'à 170 $ de Revenu Québec dès ce mois-ci
Un petit coup de pouce pour t'aider à payer ton loyer jusqu'en 2027! 🤑
Ton loyer ou ton hypothèque gruge une bonne partie de ton budget? Sache que la nouvelle période du programme Allocation-logement commence ce mois-ci, et c'est le bon moment pour vérifier si tu as droit à un coup de pouce de Revenu Québec pour te loger. Une somme allant jusqu'à 170 $ par mois t'attend peut-être.
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La nouvelle période du programme, qui couvre du er octobre 2026 au 30 septembre 2027, a commencé hier. Grosso modo, ce programme offre un coup de pouce financier aux ménages qui consacrent une part importante de leur revenu à se loger.
Attention! Même si tu recevais déjà l'allocation-logement pour 2025-2026, le renouvellement n'est pas automatique. Il faut refaire une demande chaque année. Pas de panique si tu n'as pas encore fait la tienne : tu as jusqu'au 30 septembre 2027 pour la transmettre. Si tu y as droit, tu recevras rétroactivement les sommes dues depuis le 1er octobre 2026 lors de ton premier versement.
À qui s'adresse l'Allocation-logement?
L'allocation-logement est destinée aux ménages à faible revenu qui consacrent une trop grande part de leur budget à se loger. Elle peut atteindre 170 $ par mois, soit 2 040 $ pour l'année complète.
Contrairement à ce que bien des gens pensent, l'aide ne vise pas seulement les locataires. Les propriétaires y ont aussi accès, tout comme les personnes qui paient un loyer à quelqu'un avec qui elles habitent.
Les conditions à remplir pour 2026-2027
Pour la période du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, l'admissibilité est surtout évaluée en fonction de ton revenu familial de 2025. Tu dois notamment respecter les critères suivants :
- Avoir au moins un enfant à charge, ou avoir 50 ans ou plus au plus tard le 30 septembre 2027, toi ou ta conjointe ou ton conjoint ;
- Avoir produit ta déclaration de revenus du Québec pour 2025, tout comme ta conjointe ou ton conjoint, s'il y a lieu
- Consacrer au moins 30 % du revenu familial au logement ;
- Avoir un maximum de 50 000 $ dans vos comptes bancaires, CELI et placements au 31 décembre 2025, sans compter les REER, CELIAPP et autres régimes enregistrés ;
- Avoir un revenu familial inférieur au plafond prévu selon ta situation ;
- Habiter au Québec et être propriétaire ou locataire, ou payer un loyer à la personne avec qui tu vis.
Ce plafond varie selon la composition de ton ménage et la part de ton revenu que tu consacres au logement. Pour vérifier rapidement où tu te situes, Revenu Québec met à ta disposition un questionnaire en ligne sur la page du programme.
Ce qui impact ton versement
Plus la part de ton revenu familial consacrée au logement est grande, plus l'aide est généreuse. Les montants mensuels restent les mêmes que l'an dernier.
- De 30 % à 49 % du revenu familial
- 100 $ par mois, ou 1 200 $ par année
- De 50 % à 79 % du revenu familial
- 150 $ par mois, ou 1 800 $ par année
- 80 % ou plus du revenu familial
- 170 $ par mois, ou 2 040 $ par année
Pour recevoir le montant complet, ton revenu familial de 2025 doit être inférieur à :
- 23 600 $ si tu es une personne seule de 50 ans ou plus;
- 33 100 $ pour un couple sans enfant, si au moins une personne a 50 ans ou plus;
- 40 600 $ pour un couple avec un enfant ou une famille monoparentale avec un ou deux enfants;
- 46 800 $ pour un couple avec deux enfants ou plus, ou une famille monoparentale avec trois enfants ou plus.
Si ton revenu dépasse légèrement ces seuils, tu pourrais tout de même recevoir un montant réduit. Pour chaque dollar au-delà du seuil, un dollar est soustrait du montant annuel auquel tu aurais droit.
- personne seule de 50 ans ou plus : jusqu'à 25 640 $;
- couple sans enfant : jusqu'à 35 140 $;
- couple avec un enfant ou famille monoparentale avec un ou deux enfants : jusqu'à 42 640 $;
- couple avec deux enfants ou plus, ou famille monoparentale avec trois enfants ou plus : jusqu'à 48 840 $.
Comment faire ta demande?
Le moyen le plus simple reste le service en ligne de demande d'allocation-logement, dans Mon dossier pour les citoyens. Tu n'as alors aucun document à envoyer par la poste.
Si tu ne peux pas utiliser le service en ligne, tu peux remplir le formulaire Demande d'allocation-logement (LEX-165) et le poster à Revenu Québec.
Des documents sont à fournir avec ta demande, selon ta situation :
- si tu es locataire : le formulaire Déclaration de loyer – Allocation-logement (LEZ-14) et une copie de ton bail ou de ton avis de renouvellement;
- si tu es propriétaire : tes factures de taxes municipales et scolaires de 2025, ainsi qu'un document confirmant les intérêts hypothécaires payés en 2025.
Dans un couple, une seule personne peut faire la demande. Le montant accordé sera le même, peu importe laquelle des deux s'en charge.
Revenu Québec traite habituellement une demande complète dans les 45 jours suivant sa réception. L'allocation-logement est ensuite versée par dépôt direct ou par chèque, à une fréquence qui dépend du montant accordé.
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