9 prestations et crédits d’impôt qui attendent les célibataires du Québec en octobre 2026
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Vivre seul.e ne signifie pas passer à côté des coups de pouce financiers gouvernementaux. Retraite Québec, Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC) notamment, versent plusieurs prestations et crédits d’impôt aux personnes célibataires, incluant les parents monoparentaux, et octobre 2026 ne fera pas exception.
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Petite précision utile avant de continuer : ton statut de personne célibataire, aux yeux du gouvernement, repose surtout sur la cohabitation. Tu demeures considéré.e comme célibataire tant que tu ne partages pas le même toit que la personne que tu fréquentes.
Pour toucher ces sommes sans tracas, rien ne vaut l’inscription au dépôt direct : l’argent entre automatiquement dans ton compte, sans paperasse.
Crédit d’impôt pour solidarité
Géré par Revenu Québec, ce crédit remboursable s’adresse aux personnes et ménages à revenu modeste. La fréquence des versements pour la période de juillet 2026 à juin 2027 dépend du montant annuel total accordé.
- 240 $ ou moins : un seul paiement, déjà versé en juillet
- Entre 241 $ et 799 $ : quatre versements trimestriels, dont le prochain arrive justement en octobre
- 800 $ et plus : un dépôt chaque mois jusqu'en juin 2027
Pour une personne vivant seule, le seuil de revenu familial maximal admissible est fixé à 64 545 $, selon la situation au 31 décembre 2025.
Prochain dépôt : 5 octobre 2026
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Cette aide vise à encourager le maintien ou le retour sur le marché du travail malgré un revenu limité. Pour y avoir droit, il faut avoir gagné plus de 2 400 $ en 2025 si tu vis seul.e ou à la tête d'une famille monoparentale, ou plus de 3 600 $ en couple.
Le montant maximal varie selon la situation :
- 1 185,52 $ pour une personne seule
- 3 066 $ pour une famille monoparentale
- 1 848,34 $ pour un couple sans enfant
- 3 983,50 $ pour un couple avec au moins un enfant
Le revenu familial admissible doit rester sous un seuil variant de 24 475 $ à 59 369 $ selon la situation. Un supplément additionnel de 200 $ par mois, pendant un maximum de 12 mois consécutifs, existe aussi pour les personnes qui quittent l'aide de dernier recours pour un emploi.
Pour les personnes inscrites aux versements anticipés, le dépôt d'octobre arrive au plus tard le 15.
Programme Allocation-logement
Un loyer trop lourd pour le budget, ça arrive facilement quand on vit seul.e. Ce programme provincial de Revenu Québec s'adresse justement aux personnes à faible revenu dans cette situation, notamment celles vivant seules dès 50 ans et les parents monoparentaux.
Selon le revenu, le coût du logement et la composition du ménage, l'aide mensuelle peut atteindre 100 $, 150 $ ou 170 $.
Une nouvelle période de calcul entre en vigueur dès le 1er octobre 2026 et courra jusqu'en septembre 2027. Le dépôt, comme d'habitude, arrive dans les cinq premiers jours du mois.
Allocation canadienne pour enfants
Chaque mois, l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) aide les parents à assumer une partie des dépenses liées à leurs enfants. Toute personne qui a la charge principale d’un enfant de moins de 18 ans peut potentiellement en bénéficier.
Le montant auquel tu as droit dépend à la fois de l’âge de l’enfant et du revenu net de ta famille. Pour la période courant de juillet 2026 à juin 2027, un revenu familial inférieur à 38 237 $ donne droit au maximum, soit :
- 679,75 $ par mois par enfant de moins de 6 ans
- 573,58 $ par mois par enfant âgé de 6 à 17 ans
Au-delà de ce seuil, l'aide diminue peu à peu.
Dans le cas d’une garde partagée répartie à au moins 40 %/60 %, chacun des deux parents reçoit la moitié du montant calculé selon son propre revenu.
Le dépôt aura lieu : le 20 octobre 2026
Régime de rentes du Québec
Les personnes qui ont cotisé au Régime de rentes du Québec (RRQ) au cours de leur vie professionnelle peuvent recevoir une rente une fois à la retraite. Si l'âge de référence est fixé à 65 ans, il est possible de commencer à la toucher dès 60 ans avec un montant réduit, ou d'attendre jusqu'à 72 ans pour profiter d'une rente bonifiée.
Le montant versé dépend directement des cotisations accumulées au fil de la carrière. Voici les plafonds mensuels pour 2026 selon l'âge choisi.
- À 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois
- À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois
- À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois
Continuer à travailler après 65 ans permet de choisir d'arrêter de cotiser, ce qui met aussi fin à la contribution de l'employeur.
Date du versement : le 30 octobre 2026
Régime canadien de soins dentaires
Les frais dentaires font mal au portefeuille, mais ce programme fédéral aide à les alléger pour les ménages dont le revenu familial net annuel reste sous 90 000 $, que tu vives seul.e ou en famille avec des enfants de 18 ans ou moins.
Les personnes admissibles reçoivent généralement une lettre par la poste avec un code de demande personnalisé et la marche à suivre pour s'inscrire.
Le montant remboursable varie selon plusieurs facteurs, dont les frais réellement payés, les tarifs prévus par le régime et le revenu familial net rajusté. Aucune date fixe de versement mensuel : le remboursement suit plutôt le traitement de chaque demande, selon les délais administratifs en vigueur.
Depuis juillet, le montant maximal de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est fixé à 204,20 $ par mois, et ce, jusqu’en juin 2027. La somme réellement versée varie toutefois selon le revenu familial net rajusté, calculé à partir de la déclaration de revenus de 2025.
Plus le revenu familial est faible, plus le montant versé se rapproche du maximum. Au-delà d’un certain seuil, la prestation diminue graduellement de 0,20 $ pour chaque dollar de revenu supplémentaire, jusqu’à être complètement éliminée.
Pour être admissible, il faut notamment :
- avoir entre 18 et 64 ans
- résider au Canada et avoir produit sa déclaration de revenus de 2025
- détenir un certificat approuvé par l’ARC pour le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Les personnes citoyennes canadiennes, résidentes permanentes ou protégées peuvent y avoir droit, tout comme celles inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne présente temporairement au Canada depuis au moins 18 mois consécutifs peut également être admissible.
Date du versement : le 15 octobre 2026
Allocation famille
Tous les parents d’un enfant de moins de 18 ans au Québec peuvent recevoir l’Allocation famille, administrée par Retraite Québec. Dans la majorité des cas, aucune demande n’est nécessaire, puisque l’inscription se fait automatiquement après la déclaration de naissance auprès du Directeur de l’état civil.
Le montant varie notamment selon le nombre d’enfants, le revenu familial et la situation conjugale. Avec l’indexation de 2,05 % appliquée cette année, le montant annuel maximal atteint 3 068 $ par enfant, tandis que le minimum est fixé à 1 221 $.
L’Allocation famille est habituellement versée quatre fois par année, mais il est possible de demander des paiements mensuels.
En cas de garde partagée (40-60), les deux parents doivent faire les démarches auprès de Retraite Québec afin de mettre leur dossier à jour et recevoir la moitié de l'allocation.
Le dernier versement de 2026 est prévu le 1er octobre prochain.
Pour en savoir plus sur l’Allocation famille, c’est par ici.
Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels
Ce nouveau programme fédéral remplace l’ancien crédit pour la TPS/TVH depuis juillet 2026. Il offre une aide financière non imposable aux ménages à faible ou moyen revenu, que tu aies travaillé ou non durant l’année.
Pour être admissible, tu dois notamment résider au Canada aux fins de l’impôt, avoir au moins 19 ans et respecter les seuils de revenu établis. Par exemple, une personne seule sans enfant doit avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 60 012 $, selon sa déclaration de revenus de 2025.
Les montants maximaux pour la période de juillet 2026 à juin 2027 sont les suivants :
- Personne célibataire : jusqu’à 679 $
- Personne mariée ou en union de fait : jusqu’à 890 $
- Par enfant admissible de moins de 19 ans : 234 $ supplémentaires
Comme l’ACEBE est versée en quatre paiements égaux au cours de l’année, le versement d’octobre peut atteindre :
- 169,75 $ pour une personne célibataire
- 222,50 $ pour une personne en couple
- 58,50 $ supplémentaires par enfant admissible
L’ARC t’enverra un avis précisant le montant annuel auquel tu as droit ainsi que le calendrier des paiements. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, les sommes seront versées automatiquement dans ton compte.
Dépôt prévu : le 5 octobre 2026
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