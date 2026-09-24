Où est le meilleur sushi burrito? Alexa d'OD Panama nous partage LE spot à connaître

On va se le dire, elle nous a tous donné des « cravings ». 🍣🌯

Alexa et Billy à Occupation Double Panama. Droite : Un sushi burrito.

Alexa d'Occupation Double nous partage son resto préféré pour un sushi burrito.

Occupation Double | Crave
Rédactrice en chef

Si tu écoutes Occupation Double Panama, tu as probablement eu un craving de sushis ces derniers jours. C'est la faute d'Alexa Nadeau, la célibataire originaire du Nouveau-Brunswick et établie à Ottawa, qui a parlé de son mets préféré devant le Billy, visiblement assez confus. Dans une scène qui a fait jaser lors du premier party d'OD, la candidate lui a expliqué ce qu'est un sushi burrito… un plat dont il n'avait jamais entendu parler. Disons que sa description a donné envie à pas mal plus de monde que lui d'essayer ce mets.

À lire également : Alexa se confie sur ce qui l’a surprise et ce qu’on n’a pas vu de son aventure à OD Panama

Si, comme Billy, tu te poses la question : c'est en gros un maki géant, roulé comme un burrito. Du riz, du poisson, des légumes et parfois des fruits sont enveloppés dans une feuille d'algue, puis on le mange à la main, comme le plat mexicain, avec la sauce de son choix.

Où trouver le meilleur sushi burrito?

On a demandé à Alexa, fraîchement sortie de l'aventure, où se trouvent les meilleurs sushi burritos. Elle n'a pas eu besoin de plus de quelques secondes pour répondre : c'est chez MJ Poke & Roll, dans le quartier Vanier, à Ottawa.

« C'est la meilleure place du monde! Je ne suis littéralement plus capable de manger des sushis anywhere else, n'importe quel style de sushi », nous a-t-elle confié. « Eux, ils ont les meilleurs, meilleurs, meilleurs au monde. C'est tellement frais! Ma sœur et moi, on est addicted depuis un an. J'en mange une à deux fois par semaine. »


@saabnadeau You are welcome for putting you on this #ottawafoodies #mjpokeandrolll #ottawasushi ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Et ce n'est pas seulement la qualité de la nourriture qui l'a conquise.

« Les propriétaires sont tellement cute! À chaque fois que je vais là, parce que je suis rendue une cliente régulière, ils sortent tous de la cuisine pour venir me dire allô! C'est vraiment des bonnes personnes qui apprécient leur clientèle. »

Comme son nom l'indique, le commerce indépendant ne se spécialise pas seulement dans les sushis, mais aussi dans les bols poké.

Le menu mise surtout sur la personnalisation du côté des bols. Tu as le choix parmi plusieurs protéines, comme le saumon, le thon, les crevettes, le poulet teriyaki, le tofu frit, le bœuf bulgogi ou encore l'anguille BBQ. Chaque bol est garni d'une foule de légumes et d'accompagnements, et tu choisis la sauce qui l'accompagne.

Les adeptes de makis ne sont pas en reste avec plusieurs rouleaux classiques ou plus décadents, notamment des versions dragon, Dynamite et Rainbow, sans oublier les nigiris et différents combos à partager.

Finalement, côté sushi burritos, tu as trois options : saumon, thon et crevette tempura, toutes servies avec une généreuse portion de garnitures, comme le montrent les visuels. Le choix de prédilection d'Alexa? Celui au saumon.

Côté prix, la majorité des plats principaux se situent autour de 10 $ à 25 $. Comme les portions sont généreuses, ça permet de se faire un bon festin sans nécessairement faire exploser la facture.

Visiblement, elle n'est pas la seule à craquer pour l'endroit : le restaurant affiche une impressionnante note de 4,9/5 sur Google, après près de 400 avis en date du 24 septembre.

Si tu passes dans le coin, cet endroit mérite assurément une place sur ta bucket list.

MJ Poke & Roll

Coût : 20 $ à 24 $ pour un sushi burrito

Quand : Les lundi, mardi et jeudi de 11 h à 21 h 30, les mercredi et vendredi de 11 h à 13h30 et 17 h à 21 h 30 ainsi que le samedi de 12 h à 21 h 30

Adresse : 34, av. McArthur, Vanier (Ottawa), ON

Menu de MJ Poke & Roll

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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