Loto-Québec cherche 8 gagnants qui ne savent peut-être pas qu'ils ont remporté jusqu'à 2 M$

Des sommes importantes risquent de disparaître si personne ne se manifeste rapidement. 😬

Des billets de loterie de Loto-Québec.

Loto-Québec cherche plusieurs personnes qui ignorent peut-être qu'elles ont ont remporté jusqu'à 2 M$ en gros lot.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Gagner à la loterie, ça ne change pas le monde... surtout si tu ne sais même pas que tu as remporté une quelconque somme d'argent! As-tu bien fait valider tous tes billets ou gratteux dernièrement? Selon les plus récentes données de Loto-Québec, huit lots de plus de 100 000 $ demeurent toujours sans propriétaire, dont deux cagnottes qui dépassent le million de dollars.

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Peu de gens le savent, mais, comme ton petit pot de yogourt, chaque lot vient avec une date limite pour être réclamé. En règle générale, on parle d'un délai de 365 jours suivant le tirage.

Si personne ne réclame le prix, la somme retourne dans les coffres de la société d'État et sert plutôt à financer des lots bonis, laissant les gagnants et gagnantes les mains vides.

En date du 22 septembre 2026, voici les gros lots que Loto-Québec cherche encore à remettre à leurs propriétaires.

Lotto 6/49 : 100 000 $

Date du tirage : 21 février 2026
Catégorie de lot : 10/10
Montant non réclamé : 100 000 $ (1 part sur 10)
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Sélection gagnante : 65044425-01
Date limite de réclamation : 21 février 2027

Lotto Max : 100 000 $

Date du tirage : 21 août 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Montréal
Sélection gagnante : 03 18 23 30 31 38 45
Date limite de réclamation : 21 août 2027

Lotto Max : 100 000 $ 

Date du tirage : 21 août 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Lanaudière
Sélection gagnante : 11 25 26 32 36 38 41
Date limite de réclamation : 21 août 2027

Lotto Max : 100 000 $

Date du tirage : 1er mai 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Capitale-Nationale
Sélection gagnante : 07 09 18 24 39 41 45
Date limite de réclamation : 1er mai 2027

Québec 49 : 400 000 $

Date du tirage : 5 août 2026
Catégorie de lot : 6/6
Montant non réclamé : 400 000 $ (1 part sur 5)
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 06 08 12 20 31 35 Comp : 46
Date limite de réclamation : 5 août 2027

Québec Max : 2 000 000 $

Date du tirage : 31 mars 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 2 000 000 $
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 02 05 19 21 28 39 41 Comp : 45
Date limite de réclamation : 31 mars 2027

Québec Max : 1 000 000 $

Date du tirage : 9 janvier 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Outaouais
Sélection gagnante : 13 22 26 34 37 42 47
Date limite de réclamation : 9 janvier 2027

Québec Max : 333 333 $

Date du tirage : 21 novembre 2025
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 333 333 $ (1 part sur 3)
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 01 09 10 11 24 40 49
Date limite de réclamation : 21 novembre 2026

Tu peux vérifier tes propres billets gratuitement via l'application mobile de Loto-Québec, ou en te rendant dans n'importe quel point de vente autorisé.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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