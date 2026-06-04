Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ ce mois-ci

Vite, va fouiller dans tes tiroirs ou sous ton frigo!

De l'argent canadien. Droite : des billets de Loto-Québec.

Loto-Québec recherche actuellement deux personnes ayant remporté un gros lot qui expire ce mois-ci, dont un de 1 M$.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

As-tu déjà acheté un billet de loterie et oublié de le valider? Si c'est le cas, cette nouvelle pourrait te faire suer. Loto-Québec est actuellement à la recherche de deux personnes qui ignorent sans doute encore qu'elles ont remporté un gros lot, dont un d'un million de dollars.

À lire également : Des Québécois pourraient recevoir jusqu'à 200 $ ce mois-ci avec cette prestation fédérale

Ce que bien des gens ne savent pas, c'est que chaque lot non réclamé a une date d'expiration. Par exemple, si tu achètes un billet ce jeudi 4 juin et que tu remportes un gros lot, tu as jusqu'au 4 juin 2027 pour le réclamer auprès de Loto-Québec.

Une fois ce délai dépassé, l'argent retourne dans les coffres de la société d'État et est réinvesti sous forme de lots bonis.

En juin 2026, deux lots arrivent à échéance. Voici toutes les informations nécessaires pour aider à retrouver le nouveau ou la nouvelle millionnaire, ainsi que l'autre personne qui a remporté 100 000 $.

Sprinto : 100 000 $ — échéance le 9 juin 2026

Date du tirage : 9 juin 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Chaudières-Appalaches
Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
Date limite de réclamation : 9 juin 2026

Spécial de l'été : 1 000 000 $ — échéance le 20 juin 2026

Date du tirage : 20 juin 2025
Catégorie de lot : 6/6
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Lanaudière
Sélection gagnante : 968193
Date limite de réclamation : 20 juin 2026


Loto-Québec met souvent à jour la section « Lots non réclamés de 100 000 $ ou plus » sur son site Web. La plus récente mise à jour remonte au 1er juin. Toutefois, l'organisme a confirmé à Narcity Québec que les lots n'avaient toujours pas été récupérés depuis.


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QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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