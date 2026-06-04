Millionnaire recherché par Loto-Québec : Il va perdre son 1 M$ ce mois-ci
Vite, va fouiller dans tes tiroirs ou sous ton frigo!
As-tu déjà acheté un billet de loterie et oublié de le valider? Si c'est le cas, cette nouvelle pourrait te faire suer. Loto-Québec est actuellement à la recherche de deux personnes qui ignorent sans doute encore qu'elles ont remporté un gros lot, dont un d'un million de dollars.
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Ce que bien des gens ne savent pas, c'est que chaque lot non réclamé a une date d'expiration. Par exemple, si tu achètes un billet ce jeudi 4 juin et que tu remportes un gros lot, tu as jusqu'au 4 juin 2027 pour le réclamer auprès de Loto-Québec.
Une fois ce délai dépassé, l'argent retourne dans les coffres de la société d'État et est réinvesti sous forme de lots bonis.
En juin 2026, deux lots arrivent à échéance. Voici toutes les informations nécessaires pour aider à retrouver le nouveau ou la nouvelle millionnaire, ainsi que l'autre personne qui a remporté 100 000 $.
Sprinto : 100 000 $ — échéance le 9 juin 2026
Date du tirage : 9 juin 2025
Catégorie de lot : 5/5
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Chaudières-Appalaches
Sélection gagnante : 26 38 42 46 48
Date limite de réclamation : 9 juin 2026
Spécial de l'été : 1 000 000 $ — échéance le 20 juin 2026
Date du tirage : 20 juin 2025
Catégorie de lot : 6/6
Montant non réclamé : 1 000 000 $
Région administrative : Lanaudière
Sélection gagnante : 968193
Date limite de réclamation : 20 juin 2026
Loto-Québec met souvent à jour la section « Lots non réclamés de 100 000 $ ou plus » sur son site Web. La plus récente mise à jour remonte au 1er juin. Toutefois, l'organisme a confirmé à Narcity Québec que les lots n'avaient toujours pas été récupérés depuis.
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