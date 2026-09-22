16 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci
Plusieurs produits coûtent une petite fortune chez d’autres détaillants. 😲
Le Dollarama a beau être connu pour ses petits prix, il arrive que ses allées ressemblent davantage à celles d’une boutique déco qu’à celles d’un magasin à bas prix. Et septembre fait clairement partie de ces moments-là : entre les vases à l’allure artisanale, les pichets en verre cannelé et les plateaux de couleur caramel, plusieurs nouveautés ont un look pas mal plus dispendieux que leur étiquette de prix. Et comme toujours, tout coûte encore 5 $ ou moins.
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L’automne s’installe aussi tranquillement sur les tablettes, avec des éditions limitées de marques connues aux parfums de citrouille épicée et de canneberge, des verres ornés de fantômes et de citrouilles, ainsi que quelques trouvailles qui donnent envie de rafraîchir son intérieur au complet.
Bref, les adeptes d’aubaines le savent : faire un détour par le Dollarama de temps en temps peut vraiment valoir la peine pour dénicher de petites pépites à prix doux.
Si tu n'y as pas mis les pieds récemment, voici les meilleures trouvailles qu’on a repérées ce mois-ci et qui méritent particulièrement ton attention.
Vase de style poterie
Avec leur base non émaillée et leurs stries, ces vases du Dollarama ont des airs de poterie faite à la main.
Prix : 4,50 $
Difficile de croire que ces vases coûtent moins de 5 $ quand on les a entre les mains. Le format pichet avec son anse, son corps strié et sa base laissée mate leur donne un look de céramique artisanale, comme ceux qu’on trouve habituellement dans les boutiques déco à trois ou quatre fois ce prix. Ils sont offerts en plusieurs teintes qui vont très bien avec la saison : bleu marine, brun chocolat, beige et crème. Tu risques d’ailleurs de devoir te retenir pour ne pas tous les acheter.
C'est le genre de vase qui se place aussi bien vide, comme accent sur une étagère ou un comptoir, qu'avec quelques branches d'eucalyptus ou des fleurs séchées à l’intérieur.
Vases modernes
Ces vases sculpturaux en forme de visage rehaussent ton décor pour quelques dollars.
Prix : 4,50 $
Des vases à l'influence mid-century modern aussi raffinés au Dollarama, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Deux modèles sont actuellement offerts : un beige, plus arrondi et au fini lustré, ainsi qu'un blanc mat aux traits allongés qui lui donnent presque des airs de petite sculpture de galerie.
Ce genre de pièce décorative se vend facilement entre 25 $ et 50 $ chez les détaillants spécialisés. C'est donc une façon très abordable d'ajouter une touche design à une étagère, une console ou une table de chevet. Tu peux laisser le vase vide pour un effet minimaliste ou y glisser une tige de pampa ou quelques fleurs séchées.
Pichets en verre
Ces pichets en verre irisé à 5 $ du Dollarama ont un air de boutique déco, avec leurs teintes ambrée, irisée et fumée.
Prix : 5 $
La tendance du verre cannelé est partout depuis un bon moment, et le Dollarama vient de sortir sa version de pichets à petit prix. Ce qu'on aime, ce n'est pas seulement le corps strié, mais aussi les différentes teintes de verre, qui leur donnent une allure tout droit sortie des tables de Pinterest : ambré chaud, irisé perlé et gris fumé.
Ce type de pichet se détaille facilement autour d'une vingtaine de dollars chez Winners, alors à 5 $, difficile de passer à côté.
Porte-vêtements sur roulettes
Ce porte-vêtements sur roulettes du Dollarama est une vraie trouvaille à ce petit prix.
Prix : 5 $
Un vrai porte-vêtements sur roulettes pour moins de 5 $, c'est le genre de trouvaille qui surprend, même si on s'étonne de moins en moins de voir du mobilier au Dollo. Celui-ci mesure 68 centimètres sur 38 centimètres sur 148 centimètres, il s'installe sans outils et il roule, donc tu peux le tasser dans un coin ou le sortir quand tu en as besoin.
C'est le genre de produit qui se vend facilement de quatre à six fois plus cher, alors si ça te parle, n'attends pas trop!
Nettoyant M.Net aux épices d'automne
Cette édition limitée automnale de M. Net sent la « récolte épicée », et elle est vendue 4,75 $ au Dollarama.
Prix : 4,75 $
Il n'y a pas que ton café qui peut avoir une saveur automnale : M. Net offre aussi une édition limitée qui te mettra dans le mood du moment. Il s'agit d'un nettoyant multi-surfaces de la gamme Platinum qui promet de déloger 100 % de la saleté et de la graisse. De quoi rendre ton grand ménage d'automne un petit peu plus excitant.
Nettoyant Dawn citrouille épicée ou canneberge givrée
Les recharges Dawn Superlavage en parfums Canneberge givrée et Citrouille épicée donnent envie de faire du ménage.
Prix : 5 $
Encore une fois, les parfums saisonniers ne se limitent pas aux chandelles et aux lattés! Tout comme M.Net, Dawn offre des éditions limitées des plus festives. Ici, tu as le choix entre des recharges de 473 millilitres pour le vaporisateur Superlavage, aux parfums Canneberge givrée ou Citrouille épicée. Une autre trouvaille qui donne un peu plus envie de nettoyer, surtout à ce prix, alors que Canadian Tire vend ses recharges à 6,49 $.
Si laver la vaisselle peut sentir la tarte à la citrouille, aussi bien en profiter avant que les tablettes se vident!
Étagère murale métallique
Cette étagère murale arquée en métal torsadé, offerte en noir et en blanc, est vendue 5 $ au Dollarama.
Prix : 5 $
Ce n'est pas la première fois qu'on aperçoit des étagères au magasin du dollar, mais ça ne m'empêche pas de trouver le deal excellent à chaque fois. Le fil métallique torsadé, offert en noir ou en blanc, lui donne un fini plus soigné que ce à quoi on s'attend à ce prix, et son format de 34 centimètres sur 30 centimètres se glisse aussi bien au-dessus d'un bureau que dans un coin de salle de bain ou près de l'entrée.
Plateaux décoratifs à effet tressé
Ces plateaux au fini caramel et au fond tressé sont offerts en deux formats au Dollarama, à partir de 4 $.
Prix : 4 $ à 4,75 $, selon le format choisi
C'est un mois particulièrement intéressant pour la déco au Dollarama! Le brun s'impose définitivement parmi les couleurs tendance de l'automne, et ces plateaux caramel sont parfaits pour donner une allure à la fois chaleureuse et organisée à ton chez-toi. Sur la table du salon, dans la salle de bain ou pour aménager un joli coin café, leur effet tressé qui imite le cuir ajoute juste assez de texture pour rehausser le décor.
Verres à thématique Halloween
Ces verres style canette aux motifs d'Halloween sont vendus 1,75 $ chacun au Dollarama.
Prix : 1,75 $
Les verres en forme de canette sont devenus un incontournable sur les réseaux sociaux, et le Dollarama sort sa version thématique juste à temps pour la saison. Ces verres aux motifs d’Halloween sont une petite trouvaille abordable pour ajouter une touche festive à tes boissons en octobre. Fantômes, citrouilles, squelettes : plusieurs modèles sont offerts, ce qui permet de mélanger les imprimés pour créer un ensemble dépareillé vraiment mignon.
À 1,75 $ l'unité, tu peux te monter une collection complète pour le prix d'un seul verre vendu ailleurs.
Poubelles à cosmétiques
Cette mini poubelle à couvercle du Dollarama, offerte en gris ou en blanc avec un détail doré, est vendue 4,75 $.
Prix : 4,75 $
Voici le genre de petit objet qui règle un irritant du quotidien auquel on ne pense pas toujours : que faire des cotons démaquillants, des languettes de masques et des autres petits déchets pendant sa routine beauté quand la poubelle n'est pas à portée de main. Ce modèle s'ouvre d'une simple pression et se referme aussitôt pour garder le tout hors de vue.
Avec son corps strié gris ou blanc et son fin liséré doré, il reprend l'allure des accessoires de salle de bain haut de gamme et s'intègre facilement à une vanité.
Squishy en forme de beigne
Ce beigne « squishy » multicouche du Dollarama coûte seulement 3,50 $.
Prix : 3,50 $
Les jouets de type squishies ont envahi les fils TikTok et Instagram, et on a tous envie d'en avoir un sous la main en tout temps. Celui-ci, au look beigne et de type « multicouches », se sépare en plusieurs épaisseurs colorées et ne coûte que 3,50 $.
Shampoing sec Batiste
Le shampooing sec Batiste Naturally est vendu 5 $ au Dollarama, soit beaucoup moins cher qu'en pharmacie.
Prix : 5 $
Les shampooings secs de la populaire marque Batiste ne sont pas une nouveauté au Dollarama, mais c'est la première fois que je tombe sur la gamme Naturally, faite à base d'extraits naturels. À titre comparatif, il faut débourser environ 14 $ en pharmacie pour la même gamme, dans le même format.
Tu peux donc presque en avoir trois au magasin du dollar pour le prix d'un seul en pharmacie.
Chapeau « bucket hat » Dollarama
Ce chapeau seau en édition limitée est fait du même matériau que les sacs réutilisables verts du Dollarama.
Prix : 5 $
Le Dollarama a transformé son emblématique sac réutilisable vert en bucket hat, et disons que l’objet a tout d’un futur collector. Même tissu tressé, logo jaune brodé et petits œillets d’aération : le clin d’œil est assumé.
Parfait pour les « accros du Dollo », ce modèle en édition limitée risque de disparaître vite des tablettes. Si tu le veux, mieux vaut ne pas trop attendre!
Sirop de miel épicé
Ce sirop de miel infusé au piment se vend seulement 2 $ au Dollarama.
Prix : 2 $
Le hot honey est passé de tendance TikTok à véritable essentiel de garde-manger, et l'enseigne verte et jaune en offre maintenant une version à 2 $. Bien sûr, la liste d'ingrédients révèle qu'à ce prix, il ne s'agit pas de miel pur, mais plutôt d'un sirop de sucre aromatisé au miel et relevé de piment. Néanmoins, pour 2 $, c'est une option intéressante pour rehausser les plats.
Table d'appoint pour enfant
Cette table d'appoint à motif de singe est vendue 5 $ au Dollarama, un prix rare pour un petit meuble.
Prix : 5 $
Un vrai petit meuble pour 5 $, c'est le genre de trouvaille qui surprend même la clientèle habituée du Dollarama. Cette table d'appoint au plateau vert orné d'un visage de singe est parfaite pour une chambre d'enfant ou un coin jeu, autant pour déposer des blocs et des casse-tête que pour servir une collation.
Son format compact lui permet aussi de faire office de petite table de chevet à côté d'un lit d'enfant.
Timbres pour acné
Les timbres pour l'acné Nexcare sont vendus 5 $ pour 15 unités au Dollarama, soit moins cher à l'unité qu'en pharmacie.
Prix : 5 $ pour 15 timbres
Les pimple patches sont devenus un réflexe pour bien du monde, et c'est le genre de produit qu'on a rarement envie de payer le gros prix. Ces timbres hydrocolloïdes de Nexcare sont minces et transparents, et absorbent le pus et les sécrétions pendant qu'ils protègent le bouton de nos doigts. Il suffit de les laisser agir au moins huit heures, ou jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs.
La boîte de 15 timbres se vend 5 $ au Dollarama, alors que le format de 39 timbres de la même marque coûte 15,49 $ chez Jean Coutu. Ça revient à environ 0,33 $ le timbre au magasin du dollar, contre près de 0,40 $ en pharmacie, sans avoir à débourser 15 $ d'un coup pour un format que tu ne finiras peut-être jamais.
À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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