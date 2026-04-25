13 trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées ce mois-ci au Dollarama
Certaines sont vendues presque deux fois plus cher ailleurs. 🤯👀
Le Dollarama s’est positionné comme un concurrent important aux géants des aubaines, comme Walmart, et même aux épiceries au cours des dernières années, et pour de bonnes raisons. Que ce soit pour la déco, la beauté, la cuisine ou les essentiels du quotidien, les allées réservent régulièrement des surprises qui rivalisent sans gêne avec ce qu'on trouve ailleurs, souvent pour deux ou trois fois le prix. Dans un contexte où le budget serre de plus en plus, chaque trouvaille à moins de 5 $ compte, et ce mois-ci, elles sont particulièrement au rendez-vous.
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Entre les nouveautés estivales qui commencent à faire leur apparition et les coups de cœur beauté et maison, on a fait le tour des tablettes pour te rapporter les meilleures découvertes du moment. Attention : ça risque de te créer des besoins!
Voici 13 trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées ce mois-ci qui méritent le détour au Dollarama.
Coupe à dessert style fleur
Une coupe rétro printanière parfaite pour servir cocktails ou desserts.
Prix : 2,25 $
Que ce soit parce que tu trippes sur la vaisselle au style rétro, ou pour le look printanier hyper instagrammable, ces coupes en verre coloré doivent se retrouver sur ta table. À seulement 2,25 $ l'unité, c'est parfait pour ajouter une touche plus coquette qui impressionnera la visite sans trop dépenser.
Lait au chocolat du Québec
Ces laits au chocolat qui peuvent se conserver sur les tablettes sont parfaits pour faire des réserves.
Prix : 3 $
Du vrai lait de vache du Québec sur les tablettes? Oui, c'est possible, même si ça surprend! Grâce au procédé UHT (ultra-haute température), le lait Grand Pré se conserve jusqu’à neuf mois sans réfrigération avant son ouverture. À 3 $ le litre, ça vaut la peine de faire des réserves pour tes prochains cravings.
Produits pour le visage Be-You-Tiful
Les produits pour le visage Be-You-tiful skincare sont à petit prix au Dollarama.
Prix : 4,50 $
Les soins de la marque Be-You-tiful skincare sont vendus au Tigre Géant dans le même format, mais il faut débourser 8 $ pour le nettoyant ainsi que le tonique clarifiant. Ceux-ci sont actuellement offerts pour 4,50 $ la bouteille au magasin du dollar. Une option intéressante si tu veux une routine minimaliste sans dépasser ton budget.
Lubrifiant personnel à base d'eau
Un lubrifiant personnel à base d'eau de la marque KY a fait son apparition au Dollarama.
Prix : 5 $
Dans la catégorie « nouveauté qui surprend », le lubrifiant personnel à base d'eau KY Jelly est sans doute en premier rang. Néanmoins, sachant que le même produit de 113 g se vend 9,49 $ sur Amazon Canada, tu devrais peut-être faire des réserves. C'est un produit sous forme de gel clair, inodore et non gras, facile à appliquer, qui procure une sensation de lubrification naturelle.
Miroir décoratif en forme de coeur
Un miroir funky qui attire l’œil dans n’importe quelle pièce à seulement 5 $ au Dollarama.
Prix : 5 $
La tendance « dopamine décor » a fait son grand retour au cours de la dernière année avec ses couleurs punchées et ses motifs tape-à-l’œil. Si c'est un style qui te fais vibrer, tu auras un coup de cœur pour ce miroir à peluche qui ajoutera une touche rétro-pop à tout petit prix.
Baume à lèvres Blistex Lip Medex
Un classique pour des lèvres hydratées à petit prix au Dollarama.
Prix : 3,50 $
Blistex est une marque qui a fait ses preuves, et si on a l'habitude de voir différents baumes à lèvres à bon prix au Dollarama, c'est la première fois qu'on repère le format en tube de gelée, qui se vend d'ailleurs 4,29 $ à la pharmacie Jean-Coutu. Ici, tu paies moins cher pour la même efficacité reconnue et la même saveur de cerise. Un petit achat pratique que tu veux avoir sous la main lors de grandes périodes de sécheresse.
Lanterne solaire à suspendre
Une lanterne solaire au design moderne à moins de 5 $ au Dollarama.
Prix : 4,81 $
Ces lanternes solaires sont idéales pour transformer ton espace extérieur à petit prix, sans faire grimper ta facture d’électricité. Elles diffusent une lumière douce et chaleureuse dès la tombée du jour, sans fil ni installation compliquée.
Tu peux les suspendre où tu veux : sur un balcon, une pergola ou même une branche, et elles créent instantanément une belle ambiance. En plus, elles se rechargent simplement au soleil : pratiques et écologiques.
Thé glacé en poudre au citron Nestea
Du thé glacé en poudre au citron Nestea vendu en grand format au Dollarama.
Prix : 5 $
Sachant qu'il faut débourser 8,79 $ au Maxi pour 650 g de thé glacé en poudre au citron Nestea, cette trouvaille est une vraie aubaine! Idéal pour l’été qui arrive, ce format te permettra de faire une grande quantité de cette boisson pour beaucoup moins cher que les versions prêtes à boire.
Serviettes de plage
Des modèles de serviettes de couleurs vibrantes parfaites pour l’été au Dollarama.
Prix : 4,75 $
Il n’est pas rare de devoir débourser entre 15 $ et 25 $ pour des serviettes de plage aux jolis motifs. C’est donc une belle surprise d’en voir d’aussi attrayantes débarquer au Dollarama avec l’arrivée des produits estivaux.
À moins de 5 $ chacune, tu peux te faire plaisir et en prendre plusieurs pour l’été qui s’en vient.
Théière en verre avec infuseur
Dollarama offre maintenant des théières en verre avec filtre en acier inoxydable intégré à petit prix.
Prix : 5 $
Les théières avec infuseur intégré sont souvent vendues à prix élevé dans les boutiques spécialisées, surtout lorsqu’elles misent sur un design épuré ou des matériaux comme le verre. Ici, ce modèle de 900 ml reprend exactement le même principe : un infuseur intégré qui permet de préparer du thé en vrac facilement, sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires.
Concrètement, ça veut dire que tu peux contrôler l’intensité de ton thé, éviter les sachets jetables et profiter d’une expérience plus agréable au quotidien, le tout pour 5 $ seulement.
Bougie à la citronnelle dans un pot décoratif
Les bougies à la citronnelle n'ont pas à avoir un look terne : celles-ci sont hyper jolies.
Prix : 5 $
Ces pots en terre cuite ont rapidement attiré mon attention pour leur look à motifs de tous genres des plus jolis, et j'ai été d'autant plus comblée en réalisant que c'est un 2-en-1! Tu peux utiliser la bougie de citronnelle pour éloigner les moustiques, et ensuite réutiliser le pot pour rempoter tes plantes préférées.
Tapis décoratif style vintage
Des tapis tendance qui ajoutent du cachet à une pièce pour seulement 5 $.
Prix : 5 $
Les tapis d’inspiration vintage sont très populaires, mais souvent coûteux. Celui-ci, de 80 cm x 50 cm, recrée le même effet pour beaucoup moins cher. Parfait pour donner du style à une entrée ou une cuisine sans se ruiner.
Coussins décoratifs extérieurs
Une touche estivale parfaite pour rafraîchir ton décor à petit prix.
Prix : 4,75 $
Ces coussins colorés offerts dans plusieurs tailles, formes et motifs sont parfaits pour ajouter une touche de couleur à ton mobilier de patio à faible coût. Petit coup de cœur pour ces modèles ornés de citrons qui donnent des « vibes » de la côte amalfitaine.
À noter que l'inventaire du Dollarama varie d'une succursale à l'autre. Garde l'œil ouvert, tu pourrais faire des trouvailles qu'on n'a pas eu la chance de découvrir.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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