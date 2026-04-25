13 trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées ce mois-ci au Dollarama

Certaines sont vendues presque deux fois plus cher ailleurs. 🤯👀

Devanture d'un Dollarama au Québec. Droite : Coupe à dessert en verre rose et vert tenue en main dans une allée Dollarama.

Dollarama a plusieurs trouvailles surprenantes et nouveautés excitantes ce mois-ci.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Le Dollarama s’est positionné comme un concurrent important aux géants des aubaines, comme Walmart, et même aux épiceries au cours des dernières années, et pour de bonnes raisons. Que ce soit pour la déco, la beauté, la cuisine ou les essentiels du quotidien, les allées réservent régulièrement des surprises qui rivalisent sans gêne avec ce qu'on trouve ailleurs, souvent pour deux ou trois fois le prix. Dans un contexte où le budget serre de plus en plus, chaque trouvaille à moins de 5 $ compte, et ce mois-ci, elles sont particulièrement au rendez-vous.

À lire également : Je suis « accro du Dollarama » : voici 16 produits d'épicerie que j’achète seulement là-bas

Entre les nouveautés estivales qui commencent à faire leur apparition et les coups de cœur beauté et maison, on a fait le tour des tablettes pour te rapporter les meilleures découvertes du moment. Attention : ça risque de te créer des besoins!

Voici 13 trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées ce mois-ci qui méritent le détour au Dollarama.

Coupe à dessert style fleur 

Coupe \u00e0 dessert en verre rose et vert tenue en main dans une all\u00e9e Dollarama.

Une coupe rétro printanière parfaite pour servir cocktails ou desserts.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Que ce soit parce que tu trippes sur la vaisselle au style rétro, ou pour le look printanier hyper instagrammable, ces coupes en verre coloré doivent se retrouver sur ta table. À seulement 2,25 $ l'unité, c'est parfait pour ajouter une touche plus coquette qui impressionnera la visite sans trop dépenser.

Lait au chocolat du Québec

Rang\u00e9e de cartons de lait au chocolat Grand Pr\u00e9 sur les tablettes du Dollarama.

Ces laits au chocolat qui peuvent se conserver sur les tablettes sont parfaits pour faire des réserves.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3 $

Du vrai lait de vache du Québec sur les tablettes? Oui, c'est possible, même si ça surprend! Grâce au procédé UHT (ultra-haute température), le lait Grand Pré se conserve jusqu’à neuf mois sans réfrigération avant son ouverture. À 3 $ le litre, ça vaut la peine de faire des réserves pour tes prochains cravings.

Produits pour le visage Be-You-Tiful 

Bo\u00eetes color\u00e9es de nettoyants visage Be-You-tiful skincare sur une tablette du Dollarama.

Les produits pour le visage Be-You-tiful skincare sont à petit prix au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Les soins de la marque Be-You-tiful skincare sont vendus au Tigre Géant dans le même format, mais il faut débourser 8 $ pour le nettoyant ainsi que le tonique clarifiant. Ceux-ci sont actuellement offerts pour 4,50 $ la bouteille au magasin du dollar. Une option intéressante si tu veux une routine minimaliste sans dépasser ton budget.

Lubrifiant personnel à base d'eau

Lubrifiant personnel \u00e0 base d'eau KY Jelly sur les tablettes du Dollarama.

Un lubrifiant personnel à base d'eau de la marque KY a fait son apparition au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Dans la catégorie « nouveauté qui surprend », le lubrifiant personnel à base d'eau KY Jelly est sans doute en premier rang. Néanmoins, sachant que le même produit de 113 g se vend 9,49 $ sur Amazon Canada, tu devrais peut-être faire des réserves. C'est un produit sous forme de gel clair, inodore et non gras, facile à appliquer, qui procure une sensation de lubrification naturelle.

Miroir décoratif en forme de coeur 

Miroir d\u00e9coratif en forme de c\u0153ur avec contour textur\u00e9 multicolore.

Un miroir funky qui attire l’œil dans n’importe quelle pièce à seulement 5 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

La tendance « dopamine décor » a fait son grand retour au cours de la dernière année avec ses couleurs punchées et ses motifs tape-à-l’œil. Si c'est un style qui te fais vibrer, tu auras un coup de cœur pour ce miroir à peluche qui ajoutera une touche rétro-pop à tout petit prix.

Baume à lèvres Blistex Lip Medex 

Tube de Blistex Lip Medex au Dollarama.

Un classique pour des lèvres hydratées à petit prix au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Blistex est une marque qui a fait ses preuves, et si on a l'habitude de voir différents baumes à lèvres à bon prix au Dollarama, c'est la première fois qu'on repère le format en tube de gelée, qui se vend d'ailleurs 4,29 $ à la pharmacie Jean-Coutu. Ici, tu paies moins cher pour la même efficacité reconnue et la même saveur de cerise. Un petit achat pratique que tu veux avoir sous la main lors de grandes périodes de sécheresse.

Lanterne solaire à suspendre

Lanternes solaires \u00e0 suspendre en plastique, offerte en vert, beige et blanc au Dollarama.

Une lanterne solaire au design moderne à moins de 5 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,81 $

Ces lanternes solaires sont idéales pour transformer ton espace extérieur à petit prix, sans faire grimper ta facture d’électricité. Elles diffusent une lumière douce et chaleureuse dès la tombée du jour, sans fil ni installation compliquée.

Tu peux les suspendre où tu veux : sur un balcon, une pergola ou même une branche, et elles créent instantanément une belle ambiance. En plus, elles se rechargent simplement au soleil : pratiques et écologiques.

Thé glacé en poudre au citron Nestea 

Th\u00e9 glac\u00e9 en poudre au citron Nestea sur les tablettes du Dollarama.

Du thé glacé en poudre au citron Nestea vendu en grand format au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Sachant qu'il faut débourser 8,79 $ au Maxi pour 650 g de thé glacé en poudre au citron Nestea, cette trouvaille est une vraie aubaine! Idéal pour l’été qui arrive, ce format te permettra de faire une grande quantité de cette boisson pour beaucoup moins cher que les versions prêtes à boire.

Serviettes de plage 

Serviettes de plage color\u00e9es au Dollarama.

Des modèles de serviettes de couleurs vibrantes parfaites pour l’été au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Il n’est pas rare de devoir débourser entre 15 $ et 25 $ pour des serviettes de plage aux jolis motifs. C’est donc une belle surprise d’en voir d’aussi attrayantes débarquer au Dollarama avec l’arrivée des produits estivaux.

À moins de 5 $ chacune, tu peux te faire plaisir et en prendre plusieurs pour l’été qui s’en vient.

Théière en verre avec infuseur

\u200bBo\u00eetes de th\u00e9i\u00e8re en verre avec filtre en acier inoxydable int\u00e9gr\u00e9 sur les tablettes du Dollarama.

Dollarama offre maintenant des théières en verre avec filtre en acier inoxydable intégré à petit prix.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les théières avec infuseur intégré sont souvent vendues à prix élevé dans les boutiques spécialisées, surtout lorsqu’elles misent sur un design épuré ou des matériaux comme le verre. Ici, ce modèle de 900 ml reprend exactement le même principe : un infuseur intégré qui permet de préparer du thé en vrac facilement, sans avoir besoin d’accessoires supplémentaires.

Concrètement, ça veut dire que tu peux contrôler l’intensité de ton thé, éviter les sachets jetables et profiter d’une expérience plus agréable au quotidien, le tout pour 5 $ seulement.

Bougie à la citronnelle dans un pot décoratif

Bougies \u00e0 la citronnelle avec motifs g\u00e9om\u00e9triques dans des pots en terre cuite au Dollarama.

Les bougies à la citronnelle n'ont pas à avoir un look terne : celles-ci sont hyper jolies.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces pots en terre cuite ont rapidement attiré mon attention pour leur look à motifs de tous genres des plus jolis, et j'ai été d'autant plus comblée en réalisant que c'est un 2-en-1! Tu peux utiliser la bougie de citronnelle pour éloigner les moustiques, et ensuite réutiliser le pot pour rempoter tes plantes préférées.

Tapis décoratif style vintage

Petit tapis rectangulaire \u00e0 motif vintage bleu et beige

Des tapis tendance qui ajoutent du cachet à une pièce pour seulement 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les tapis d’inspiration vintage sont très populaires, mais souvent coûteux. Celui-ci, de 80 cm x 50 cm, recrée le même effet pour beaucoup moins cher. Parfait pour donner du style à une entrée ou une cuisine sans se ruiner.

Coussins décoratifs extérieurs 

Coussins blancs avec motifs de citrons jaunes et feuillage vert vendus au Dollarama.

Une touche estivale parfaite pour rafraîchir ton décor à petit prix.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Ces coussins colorés offerts dans plusieurs tailles, formes et motifs sont parfaits pour ajouter une touche de couleur à ton mobilier de patio à faible coût. Petit coup de cœur pour ces modèles ornés de citrons qui donnent des « vibes » de la côte amalfitaine.


À noter que l'inventaire du Dollarama varie d'une succursale à l'autre. Garde l'œil ouvert, tu pourrais faire des trouvailles qu'on n'a pas eu la chance de découvrir.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Lifestyle Canada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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