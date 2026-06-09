Katy Perry émue dans les bras de Justin Trudeau à la première de son film (VIDÉO)
C'était leur tout premier tapis rouge en couple! 😍
Le couple de l’heure formé de Katy Perry et de l’ex-premier ministre Justin Trudeau a fait tourner les têtes le lundi 8 juin lors du tapis rouge du Festival du film de Tribeca, à New York, en marge de la première du film de concert Katy Perry : The Lifetimes Tour – Live in Paris. La chanteuse a même été vue en larmes dans les bras de son conjoint.
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C’est un couple visiblement amoureux et complice qui s’est présenté devant les médias lundi soir. Les images du duo américano-canadien ont rapidement fait le tour du monde.
En entrevue avec Entertainment Tonight, l’ancien chef du gouvernement canadien a affirmé avoir vu le spectacle de sa conjointe à trois reprises, mais n’avoir porté attention qu’à Katy Perry.
« J’ai donc hâte de le voir pour la première fois », a-t-il lancé en riant.
Une vidéo relayée sur le réseau social X, dans laquelle on voit l’interprète de Roar s’accrocher au cou de son amoureux pendant qu’elle interprète « Not Like the Movies », a notamment largement circulé sur le Web.
Dans une autre séquence, on peut voir Katy Perry faire chanter Trudeau sur CRUSH, alors que celui-ci semble connaître toutes les paroles.
Katy Perry, future Montréalaise d'adoption?
Force est de constater que le couple semble vivre une véritable histoire d’amour, malgré la distance. Selon une source citée par le média américain US WeeklyUS Weekly, Justin Trudeau aimerait que Katy Perry emménage dans sa nouvelle demeure montréalaise pendant une partie de l’année. Cette dernière tient sa résidence principale à Montecito, en Californie, selon cette même personne.
Pour rappel, l’ex-premier ministre du Canada a acquis en février dernier une luxueuse résidence de 1 270 mètres carrés à Outremont, près du centre-ville de Montréal. Selon l’acte de vente consulté par Narcity Québec, la propriété a été achetée pour 3,1 millions de dollars.
Avec ses nombreuses pièces, la demeure offre amplement d’espace pour accueillir Katy Perry et sa fille Daisy, âgée de 5 ans, née de son union avec l’acteur Orlando Bloom.
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