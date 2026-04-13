Justin Trudeau et Katy Perry « spottés » au festival Coachella et ça fait le tour du web
À quand Katy Perry et Justin Trudeau aux Francofolies de Montréal? 👀
Le couple de l’heure formé de la chanteuse américaine Katy Perry et Justin Trudeau, ex-premier ministre du Canada, a encore fait tourner les têtes, le week-end dernier, après avoir été aperçu au populaire festival de musique californien Coachella.
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Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Katy Perry y est allé d’un carrousel de photos et vidéos dans lesquels on la voit passer du bon temps en compagnie de son boyfriend, Justin.
On voit notamment le duo en train de s’éclater durant un concert du Canadien Justin Bieber et manger une bouchée entre deux évènements, assis à même une roche.
Il en fallut peu pour que l’Instagramsphère ne réagisse à cette sortie de couple, alors que la publication de Perry a cumulé depuis dimanche plus de 33 000 réactions et commentaires.
Qui plus est, il y avait un peu de Montréal au festival, alors que Justin Trudeau portait fièrement une casquette des Alouettes de Montréal.
L’équipe sportive a d’ailleurs profité du moment pour commenter la photo de Perry et a félicité l’ancien député de Papineau pour son choix vestimentaire.
L’interprète de Firework continue d’alimenter davantage son compte Instagram de photos et vidéos d’elle et son copain, tantôt au ski, tantôt à Montréal, tantôt dans un festival de musique.
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