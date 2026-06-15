FIFA 2026 : Justin Trudeau se défend d'avoir assisté au match des USA et non du Canada
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La romance entre Justin Trudeau et Katy Perry continue d'attirer tous les regards. Le couple de l'heure qui semble éperdument amoureux ne cesse de faire jaser alors qu'il multiplie les apparitions publiques. Et l'ex-premier ministre du Canada ne se cache pas pour soutenir sa copine... quitte à délaisser son pays le temps d'un match.
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Dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se déroule au Mexique, aux États-Unis et au Canada, la chanteuse Katy Perry a offert une prestation lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ce 12 juin 2026 à Los Angeles pour le match inaugural de l'équipe américaine.
Le même jour, du côté de Toronto, la formation canadienne débutait également son tournoi. Tiraillé entre sa nation et sa flamme, Justin Trudeau a choisi l'amour. L'ancien politicien était effectivement aux côtés de la pop star pour assister à son numéro et à la rencontre sportive au SoFi Stadium.
Son absence dans les gradins du stade ontarien BMO Field s'est fait remarquer et il a tenu à défendre lui-même sa décision.
« Parfois, les devoirs de chum supporteur appellent. Mais vous savez déjà qui je veux voir repartir avec la Coupe 🇨🇦 », a-t-il écrit sur la plateforme X ce samedi soir, 13 juin.
De son côté, Katy Perry semble aussi embrasser les deux patries et se plait à adopter le Canada de son partenaire.
« Ce n'est pas juste une épinglette, c'est un mode de vie », a-t-elle lancé, dans une vidéo partagée sur Instagram, en brandissant fièrement ses épinglettes du Canada et des États-Unis. Le tout sous les éclats de rire de Trudeau et de son entourage.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'homme de 54 ans joue les accompagnateurs dévoués : la semaine dernière, il était aux côtés de Katy Perry pour la première de son film de concert Katy Perry : The Lifetimes Tour – Live in Paris. Le duo a foulé son premier tapis rouge ensemble et leur complicité n'a laissé personne indifférent.
Pour ce qui est du tournoi de la FIFA, le Canada jouera son prochain match le 18 juin à Vancouver, tandis que les États-Unis affronteront l'Australie à Seattle le lendemain. Aucun conflit d'horaire en vue.
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