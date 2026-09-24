ALLER SIMPLE 2 : Les candidats (et leurs secrets) sont dévoilés et certains sont épiques
Le fils d'une célébrité québécoise est dans le lot. Sauras-tu le reconnaître? 👀
Tiens-toi bien : les secrets des nouvelles personnes qui débarqueront à Val-Beaulac viennent d'être dévoilés, et certains sont franchement surprenants. Ce 24 septembre, Crave a présenté les dix visiteurs et visiteuses qui s'aventureront dans la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ, et disons que la barre est haute après l'intensité de la première saison. De notre côté, on peut déjà découvrir leurs secrets. On ne va pas se mentir : certains sont horribles, et d'autres, hilarants.
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Parmi les révélations qui risquent de faire jaser : un homme cache qu'il est le fils de nul autre que Guy Jodoin. Oui, le Guy Jodoin. Reste à voir combien de temps il pourra passer ça sous silence dans un chalet rempli de détectives amateurs...
Mais le pari le plus audacieux revient sans doute à Alicia et Amélie, deux jumelles identiques. Si t'as écouté le film L'Attrape-parents (The Parent Trap) avec Lindsay Lohan en grandissant, tu risques d'adorer le concept : les deux se relaieront tout au long de la saison pour faire croire aux autres qu'elles ne sont qu'une seule et même personne. Un plan qui promet d'être ridiculement bon.
La saison s'annonce aussi très émotive : Marie-Josée arrive avec le lourd fardeau d'un passé de séquestration, rappelant que derrière certains secrets de Val-Beaulac se cachent des histoires bien réelles.
Peu importe qu'ils et elles aient un secret dramatique ou une fierté, comme Mathieu, un athlète et entraîneur de cheerleading de niveau mondial, chaque personne a le même objectif : garder son plus grand secret bien caché afin de se rendre le plus loin possible dans l'aventure et de mettre la main sur un prix pouvant atteindre 50 000 $. La tâche ne sera toutefois pas facile, puisque le groupe sera mis au défi par l'intransigeant Thomas Rouclair (Jean-Nicolas Verreault) et l'antipathique Éli Mandokan (Samian).
Qui sont les visiteurs et visiteuses d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ saison 2?
Mathieu
Mathieu, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
32 ans, conseiller en gestion des réclamations
Secret : J’ai participé aux championnats mondiaux de cheerleading.
Gwen
Gwen, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
33 ans, barmaid
Secret : Ma soeur a été victime d’un féminicide.
Léandre
Léandre, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
30 ans, policier
Secret : Je suis l’enfant d’une célébrité.
Daphney
Daphney, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
31 ans, interprète en langue des signes
Secret : Ma langue maternelle est la langue des signes.
Michaël
Michaël, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
38 ans, entrepreneur électricien
Secret : J’ai fait une crise cardiaque l’année dernière.
Alicia (ou Amélie?)
Alicia, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
22 ans, étudiante
Secret : J’ai un jumeau / une jumelle identique
Fabienne
Fabienne, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
43 ans, fonctionnaire
Secret : Mon bébé de 13 mois est décédé accidentellement
Sylvain
Sylvain, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
56 ans, entrepreneur
Secret : Mes parents ont été assassinés par l’Ordre du Temple solaire.
Marie-Josée
Marie-Josée, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
25 ans, fonctionnaire
Secret : J’ai été séquestrée
Marie-Pierre
Marie-Pierre, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.
44 ans, actrice de Juste pour rire : Les Gags
Secret : Je suis la star d’un succès télé mondial
Quand regarder la saison 2 d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ ?
La deuxième saison débarque sur Crave le 12 octobre, à raison de deux épisodes par semaine, pour un total de huit émissions d'une heure.