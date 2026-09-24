ALLER SIMPLE 2 : Les candidats (et leurs secrets) sont dévoilés et certains sont épiques

Le fils d'une célébrité québécoise est dans le lot. Sauras-tu le reconnaître? 👀

Les animateurs d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ. Droite : Les candidats d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ.

Les participants et participantes de la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sont dévoilés.

Crave en français | Facebook
Rédactrice en chef

Tiens-toi bien : les secrets des nouvelles personnes qui débarqueront à Val-Beaulac viennent d'être dévoilés, et certains sont franchement surprenants. Ce 24 septembre, Crave a présenté les dix visiteurs et visiteuses qui s'aventureront dans la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ, et disons que la barre est haute après l'intensité de la première saison. De notre côté, on peut déjà découvrir leurs secrets. On ne va pas se mentir : certains sont horribles, et d'autres, hilarants.

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Parmi les révélations qui risquent de faire jaser : un homme cache qu'il est le fils de nul autre que Guy Jodoin. Oui, le Guy Jodoin. Reste à voir combien de temps il pourra passer ça sous silence dans un chalet rempli de détectives amateurs...

Mais le pari le plus audacieux revient sans doute à Alicia et Amélie, deux jumelles identiques. Si t'as écouté le film L'Attrape-parents (The Parent Trap) avec Lindsay Lohan en grandissant, tu risques d'adorer le concept : les deux se relaieront tout au long de la saison pour faire croire aux autres qu'elles ne sont qu'une seule et même personne. Un plan qui promet d'être ridiculement bon.

La saison s'annonce aussi très émotive : Marie-Josée arrive avec le lourd fardeau d'un passé de séquestration, rappelant que derrière certains secrets de Val-Beaulac se cachent des histoires bien réelles.

Peu importe qu'ils et elles aient un secret dramatique ou une fierté, comme Mathieu, un athlète et entraîneur de cheerleading de niveau mondial, chaque personne a le même objectif : garder son plus grand secret bien caché afin de se rendre le plus loin possible dans l'aventure et de mettre la main sur un prix pouvant atteindre 50 000 $. La tâche ne sera toutefois pas facile, puisque le groupe sera mis au défi par l'intransigeant Thomas Rouclair (Jean-Nicolas Verreault) et l'antipathique Éli Mandokan (Samian).


Qui sont les visiteurs et visiteuses d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ saison 2?

Mathieu

Portrait de Mathieu, participant \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9.

Mathieu, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

32 ans, conseiller en gestion des réclamations

Secret : J’ai participé aux championnats mondiaux de cheerleading.

Pour voir son portrait, c'est ici

Gwen

Portrait de Gwen, participante \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9 \u200bsur Crave.

Gwen, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

33 ans, barmaid

Secret : Ma soeur a été victime d’un féminicide.

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Léandre

Portrait de L\u00e9andre, participant \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9.

Léandre, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

30 ans, policier

Secret : Je suis l’enfant d’une célébrité.

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Daphney

Portrait de Daphney, participante \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9.

Daphney, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

31 ans, interprète en langue des signes

Secret : Ma langue maternelle est la langue des signes.

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Michaël

Portrait de \u200bMicha\u00ebl, participant \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9.

Michaël, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

38 ans, entrepreneur électricien

Secret : J’ai fait une crise cardiaque l’année dernière.

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Alicia (ou Amélie?)

Portrait d'Alicia, participante \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9.

Alicia, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

22 ans, étudiante

Secret : J’ai un jumeau / une jumelle identique

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Fabienne

Portrait de Fabienne, participante \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9 \u200bsur Crave.

Fabienne, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

43 ans, fonctionnaire

Secret : Mon bébé de 13 mois est décédé accidentellement

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Sylvain

Portrait de \u200bSylvain, participant \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9.

Sylvain, participant à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

56 ans, entrepreneur

Secret : Mes parents ont été assassinés par l’Ordre du Temple solaire.

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Marie-Josée

Portrait de Marie-Jos\u00e9e, participante \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9 \u200bsur Crave.

Marie-Josée, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

25 ans, fonctionnaire

Secret : J’ai été séquestrée

Pour voir son portrait, c'est ici

Marie-Pierre

Portrait de Marie-Pierre, participante \u00e0 la deuxi\u00e8me saison d'ALLER SIMPLE : LA T\u00c9L\u00c9R\u00c9ALIT\u00c9 \u200bsur Crave.

Marie-Pierre, participante à la deuxième saison d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ sur Crave.

Crave

44 ans, actrice de Juste pour rire : Les Gags

Secret : Je suis la star d’un succès télé mondial

Pour voir son portrait, c'est ici


Quand regarder la saison 2 d'ALLER SIMPLE : LA TÉLÉRÉALITÉ ?

La deuxième saison débarque sur Crave le 12 octobre, à raison de deux épisodes par semaine, pour un total de huit émissions d'une heure.

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Québec Canada Divertissement
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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