Donald Trump s'en prend encore au Canada et croit que le pays « s'autodétruit »

Ce n'est pas juste l'immigration aux États-Unis qui le dérange... 🙄

Donald Trump.

Sur Truth Social, le président américain Donald Trump s'en prend encore au Canada, qui croit que le pays « s'autodétruit ».

The White House
Éditeur Junior, Nouvelles

C'est le jour de la marmotte, alors que le président des États-Unis, Donald Trump, a envoyé une énième flèche à l'endroit du Canada. Cette fois-ci, il critique le système d'immigration de son voisin nordique, qui accueillerait « des millions et des millions » de personnes « non contrôlées et non vérifiées ».

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C'est une fois de plus sur son réseau social Truth Social que le résident de la Maison-Blanche a dit sa façon de penser sur l'immigration au Canada.

« Le Canada est en train de s'autodétruire en laissant entrer des millions et des millions de personnes au pays, essentiellement sans contrôle ni vérification, et celles-ci causent des problèmes qui deviendront bientôt trop importants pour être gérés », a écrit ce mercredi 23 septembre le milliardaire de 80 ans.

Selon lui, « il s’agit d’une prise de pouvoir des libéraux qui finira très mal » et cette situation se reflèterait « déjà » dans les chiffres du chômage, qu'il juge élevés. Il n'a toutefois pas publié de données pour appuyer ses propos.

Selon les données de Statistique Canada publiées ce 23 septembre, la population du pays a augmenté de seulement 189 425 personnes entre le 1er juillet 2025 et le 1er juillet 2026, soit une hausse de 0,5 %. Il s’agit de la plus faible croissance en nombre depuis 1944-1945 et du plus faible taux de croissance depuis 1915-1916.

Le gouvernement fédéral a d'ailleurs revu à la baisse ses cibles d'accueil dans les dernières années.

Quant au chômage, le taux s’établissait à 6,4 % en août 2026, selon les plus récentes données de l'organisme fédéral. Bien qu’il demeure supérieur aux niveaux observés avant la pandémie, il est en baisse par rapport aux 7,1 % enregistrés à pareille date en 2025.

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QuébecNouvellesCanada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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